Zelenski: Strateški poraz Rusije je očigledan. Britanci: Putin se ponižava na svjetskoj pozornici!

Danas je 79. dan od početka ruske invazije na Ukrajinu. Branitelji Mariupolja nastavljaju s napadima na neprijatelje s položaja koji su prethodno zauzeli na području čeličane Azovstal. Ukrajinske snage oštetile su moderni brod ruske mornarice za logistiku u Crnom moru zbog čega se zapalio, rekao je glasnogovornik vojne uprave za Odesu u južnoj Ukrajini.

Vijeće UN-a za ljudska prava usvojilo je u četvrtak rezoluciju o otvaranju u istrage o mogućim ratnim zločinima ruskih vojnika u području Kijeva i šire, što je Rusija nazvala političkim obračunom. Više od šest milijuna ljudi pobjeglo je iz Ukrajine od početka ruske invazije objavio je UN.

Finski predsjednik Sauli Niinistö najavio je svoju potporu pridruživanju NATO-u. U zajedničkoj izjavi, on i premijerka Sanna Marin poručili su da s ne treba čekati s podnošenjem zahtjeva. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da ulazak Finske u NATO "definitivno" predstavlja prijetnju Rusiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski razgovarao je s finskim kolegom Niinistöm te pohvalio spremnost Finske za podnošenje zahtjeva.

Ključni događaji:

VIDEO Rusija ozbiljno zaprijetila: 'Bit ćemo prisiljeni odgovoriti vojnom odmazdom na odluku Finske'

Tijek događaja:

06:58 - Ruska vojska nastavlja koristiti ukrajinsku zračnu bazu izvan okupiranog grada Melitopolja, pokazuju satelitske snimke. Najmanje sedam helikoptera vidi se u zračnoj bazi na satelitskoj snimci snimljenoj 12. svibnja.

Korištenje zračne baze važno je s obzirom na njen strateški položaj između okupiranih gradova Hersona, Mariupolja i dijelova Donbaske regije.

Iako se zračna baza nalazi duboko unutar teritorija pod ruskom okupacijom, to ne znači da su tamošnji zrakoplovi sigurni. Krajem ožujka ukrajinske snage uspješno su gađale zračnu luku izvan Hersona, dižući u zrak niz ruskih vojnih helikoptera, piše CNN.

06:29 - Međunarodne sankcije Rusiji trebale bi biti ukinute tek kada sve njezine trupe napuste Ukrajinu, rekla je britanska ministrica vanjskih poslova Liz Truss. Dodaje da se ruski predsjednik Vladimir Putin mora suočiti s porazom koji sprječava daljnju agresiju.

- Putin se ponižava na svjetskoj pozornici - navela je na sastanku ministara vanjskih poslova G7 u Njemačkoj.

06:22 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ustvrdio je u novom video obraćanju da je "strateški poraz Rusije već očigledan svima u svijetu pa čak i onima koji i dalje s njima komuniciraju".

- Rusiji jednostavno nedostaje hrabrosti da to prizna. Oni su kukavice, a istinu pokušavaju sakriti iza raketnih, zračnih i topničkih napada. Stoga je naša zadaća boriti se dok ne postignemo svoje ciljeve u ovom ratu. Oslobodite našu zemlju, naše ljude i pouzdano osigurajte našu sigurnost - poručio je.

06:02 - Prvi zamjenik ministra unutarnjih poslova Ukrajine Yevhen Yenin rekao je da je policija utvrdila da su ruski vojnici otvorili vatru na civile iz tenka u jednom selu u Harkivskoj oblasti, prenosi The Kyiv Independent.

⚡️Interior Ministry: Russian forces opened fire on civilians from tank in Kharkiv Oblast.



First Deputy Minister of Internal Affairs of Ukraine Yevhen Yenin said police have established that Russian servicemen opened fire on civilians from a tank in a village in Kharkiv Oblast.