Oporba izbila prostorni plan Zadra HDZ-u, Ričard: 'Sve želite cimentati i potirati domicilne Zadrane'

Gradonačelnik Zadra Branko Dukić (HDZ) i svi pročelnici bojkotirali su izvanrednu sjednicu gradskog vijeća, no vijećnici HDZ-a ipak su se pojavili, ali na kraju i napustili sjednicu. Predsjednik njihova kluba Bruno Milin odlazak HDZ-ovih vijećnika obrazložio je tvrdnjom da im je dosta da se dozvoljava da ih se naziva kriminalcima, lopovima, banditima, a da vijeće i oporbena većina istodobno donose pogubne i nezakonite odluke na štetu grada i građana. Gradonačelnik Branko Dukić podsjetimo zatražio je u četvrtak od državnih institucija raspuštanje gradskog vijeća, prozivajući oporbenu većinu za nezakonite odluke i protestirao je zbog izvanredne sjednice s točkama o prostornom planu i smanjenja cijena usluge komunalnog društva Čistoća.

U bojkotu su ga nedolaskom podržali pročelnici, ali ne i HDZ-ovi vijećnici. - Hvala HDZ-u koji je došao na sjednicu i time dokazao da gradonačelnik nema podršku ni vlastite stranke. Izuzetno je bitno izvan snage staviti izmjene i dopune Prostornog plana Zadra jer su protuzakonite. Sav kaos i destrukcija se događa zbog HDZ-a. Pozadina je pogodovanje krupnom kriminalu i građevinskoj mafiji - rekao je Daniel Radeta predsjednik zadarskog SDP-a predlagač odluke o stavljanju izvan snage izmjena prostornog plana. Bruno Milin iz HDZ-a je rekao da će prihvaćanje prijedloga značiti betoniranje postojećeg plana u sljedećih nekoliko godina i da će se betonizacija Zadra utrostručiti. - Ove izmjene upravo ograničavaju daljnju betonizaciju. Jeste li svjesni da na sebe preuzimate krivnju za daljnju betonizaciju i nemojte to raditi i prihvatiti ovu odluku - rekao je Bruno Milin. Enio Meštrović Ričard je reagirao na HDZ-ove optužbe. - Vi ne poštujete građane jer ono što vi dozvoljavate u gradnji samo mogu oni koji mrze ovaj grad. Malim ljudima smetaju zgradurine ispred njihovih kuća i vi samo čekate da dobijete većinu zbog svojih investitora. Kraj kuća izrasle su zgradurine, a ljudi nemaju put da dođu do svojih kuća. Zadar se može širiti do Velebita, ali vi želite sve cimentari najskuplje parcele prodati strancima i potirati naše domicilno stanovništvo - rekao je Enio Meštrović Ričard.

- Mi smo se odazvali danas sjednici s namjerom da upozorimo na štetu koja će se dogoditi prihvaćanjem ove dvije točke. Svjedoci smo da je na prošloj sjednici skinuta protuzakonito odluka na temu centra gospodarenja otpada, danas slušamo banditi, lopovi, kriminalci, a ništa se ne uvažava i predsjednik GV-a to tolerira i vrši filozofski eksperiment na nama. Napuštamo sjednicu gradskog vijeća - rekao je HDZ-ov Bruno Milin napuštajući sjednicu koja je obilovala incidentima. - Mi ćemo građanima ovime omogućiti clean start. Nećemo dozvoliti da Zdravko Livaković govori da se neće dozvoliti da se niti jedna lopata ukopa u gradu ako on to ne dozvoli, on jedan uskočki optuženik, kao i Kalmeta i Longin. Već su uzeli dosta provizija - rekao je Ante Rubeša iz Akcije mladih koji je inicirao i smanjenje cijena javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, protiv čega se HDZ također protivio.

