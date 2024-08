'Govno šiptarsko, pišat ću gdje hoću jer je ovo moj grad! Ja sam BBB i ubit ću te smrdljiva šiptarčino!'

- Kriv sam za to za što me teretite i zbog toga se kajem. To što sam počinio, splet je glupih okolnosti koje su se dogodile i moje potpuno nepotrebne reakcije na te okolnosti. Tog sam dana bio pod utjecajem alkohola, a 14. lipnja 2023. sam izašao iz zatvora, nakon što sam izdržao kaznu. Nakon izlaska iz zatvora pa do ovog događaja, uredno sam živio, nisam ulazio u nikakve sukobe, radio sam, nisam konzumirao alkohol i droge.... Nastojao sam svoj život dovesti u red. Često sam u kontaktu s ljudima druge nacionalnosti koji se bave folklorom, a i sada sam u zatvoru s dva Albanca. Ispričavam se još jednom zbog onog što sam napravio - branio se Bojan V. (43), kojeg se teretilo za prijetnju počinjenu iz mržnje, zbog čega je i osuđen na 10 mjeseci zatvora.

Prema optužnici Bojan V. se teretio da je 10. veljače 2024. u 12.50 na Trgu bana Josipa Jelačića 15 prvo urinirao u dvorištu na toj adresi, zbog čega mu je prišao A. K., suvlasnik obližnje biljne ljekarne koji ga je upitao što radi.

- Pišam i pišat ću gdje hoću, ovo je moj grad! - odgovorio mu je Bojan V. A. K ga je nakon toga upozorio da u blizini ima hotel Dubrovnik, Gradsku kavanu i javni WC, nakon čega mu je Bojan V., navodilo se u optužnici, svjestan da je A. K. Albanac, zbog netrpeljivosti prema Albancima, počeo vikati:

POVEZANI ČLANCI:

- Kaj ti hoćeš? Dotepenci! Dobro znam koji si! Odi u Kosovo, Albaniju, Šipac smrdljivi! Govno šiptarsko, j.... ću ti mater šiptarsku! Ubit ću te Šiptaru, ja sam BBB i sad ćeš imati sve BBB iza sebe koji će te naći i ubiti smrdljiva šiptračino! A. K. je nakon te salve uvreda i prijetnji uzeo mobitel kako bi pozvao policiju, no Bojan V. je krenuo prema njemu, a kada je iz ljekarne izašla jedna žena, Bojan V. joj je u više navrata kazao da je "albanska kurva". Nastavio je prijetiti i A. K., vrijeđajući ga da je "smrdljivi šiptar" te prijeteći da će ga ubiti. Bojanu V. je olakotnim cijenjeno priznanje, kajanje, isprika i činjenica da je bio alkoholiziran. Otegotnim mu je cijenjeno što je višestruko osuđivan i zbog djela s elementima nasilja.