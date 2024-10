Suradnja dobra, no nacionalne baze podataka i dalje teško dostupne tužiteljima EPPO-a

Hrvatski Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) je jedan od najboljih ureda EPPO-a u kojem rade odlični tužitelji i Hrvatska treba biti ponosna na njihov rad. Kazala je to među ostalim Laura Kövesi, glavna europska tužiteljica, nakon dvodnevnog posjeta Zagrebu, tijekom kojeg je odradila niz sastanka, uključujući i one s premijerom Andrejem Plenkovićem i Ivanom Turudićem, glavnim državnim odvjetnikom.

Njih su dvojica, nakon što je EPPO pokrenuo istragu u aferi Geodezija, došli pod lupu javnosti: premijer zato što je tvrdio da obnova Ministarstva kulture nakon potresa nije financirana sredstvima iz EU, već iz hrvatskog proračuna, pa samim tim ni EPPO nije nadležan za istragu mogućih malverzacija. S druge strane, Turudić je u jednom medijskom istupu naveo da smatra da se EPPO nije trebao ni osnovati. Stoga se očekivalo da će pitanje oko potencijalnog sukoba nadležnosti biti jedna od tema o kojima će Laura Kövesi razgovarati s Plenkovićem i Turudićem. Odgovarajući na novinarska pitanja, glavna europska tužiteljica kazala je da o toj problematici nije razgovarala ni Plenkovićem ni s Turudićem, već s Damirom Habijanom, ministrom pravosuđa, koji joj je rekao da će do kraja godine pogledati o čemu se tu radi.

Laura Kövesi je pojasnila i da EPPO prije no što uopće počne neku istragu, prvo utvrdi je li to što se istražuje u nadležnosti njihova ureda ili nacionalnih tužiteljstva. Nakon što to utvrde, tek onda pokreću istragu i po njoj ta je stvar riješena. No ako je suditi po Plenkovićevoj jučerašnjoj izjavi, prijepora bi ipak još moglo biti jer je premijer kazao kako je nadležnost EPPO-a stopostotna "kada je riječ o projektu Geodetskog fakulteta, koji je bio financiran iz kohezijskog fonda. Međutim, proširena nadležnost koja se odnosila na postpotresnu obnovu, gdje je utvrđeno da nijedan euro nije potrošen iz EU sredstava, tu je stvar što se tiče nas jasna i nepromijenjena."

Svoje ranije izjave jučer je pojašnjavao i Turudić koji je naveo da je svojevremeno kazao da se s osnivanjem EPPO-a možda uranilo, ali i da je to sada neoboriva činjenica. Sastanak s Kövesi opisao je kao dobar te je naveo da je suradnja DORH-a i EPPO-a ocijenjena dobrom. Kazao je i da se o sukobu nadležnosti nije razgovaralo, pojasnio je da model kakav postoji u Hrvatskoj vezano za tu problematiku imaju i druge zemlje EU te dodao da ne zna hoće i se postojeći način razrješavanja eventualnog sukoba nadležnosti mijenjati. U nekim državama prijepore oko sukoba nadležnosti između EPPO-a i nacionalnih tužiteljstva rješava sud, u nekima, kao u Hrvatskoj, GDO.

No iako nakon održanih sastanka sve pršti od lijepih riječi, Laura Kövesi je ipak istaknula jedan problem o kojem je govorila i prije dvije godine i koji od tada do danas nije riješen: tužitelji EPPO-a još nemaju pristupa nacionalnim bazama podataka o nekretninama, tvrtkama i tome slično ili im taj pristup otežava birokracija, a pristup nacionalnim bazama podataka je bitan za brze i efikasne istrage. Sada su joj mjerodavni, kao i prije dvije godine, obećali da će se taj problem riješiti.

