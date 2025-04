FOTO/VIDEO Glavaš se vratio u politiku, ponovno želi biti župan, a razlog leži i u Šeksu

Dva je puta Branimir Glavaš bio osječko-baranjski župan. Jedan je od osnivača HDZ-a, iz kojega je istupio baš pred lokalne izbore 2005. i osnovao vlastitu stranku HDSSB. Ravno dva desetljeća nosi na leđima teret sudskog procesa za ratne zločine u Osijeku 1991. i 1992. godine. Dok čeka pravomoćnost presude iz ponovljenog suđenja, kojom je osuđen na sedam godina zatvora, Branimir Glavaš odlučio se vratiti iz političke mirovine. Objavio je u petak kandidaturu za osječko-baranjskog župana, kao nezavisni kandidat kojega podržavaju HDSSB i HSS. - Danas se politikom može baviti svatko, tko god nema što raditi. Odlučio sam se aktivno uključiti u izbore da se promijeni politička slika u kojoj dominiraju poslušnici i "đilkoši" na svim razinama, od predsjednika mjesnih odbora, preko načelnika općina, gradonačelnika i župana do ministara. Zato je ovoj Vladi kroz tri mandata promijenjeno više od 30 ministara. Ili su totalno nesposobni, a takva je većina, ili su lopovi, a i takva je većina - kazao je Glavaš.

Osnovni su to motivi za njegov povratak u aktivnu politiku, "ali ima još nešto". - Prije dva mjeseca, jedna bivša državna dužnosnica iz ureda prvog hrvatskog predsjednika nazvala me i rekla kako ju je zvao Vladimir Šeks i pitao s kime se susrela dan ranije u Osijeku. Kada mu je rekla kako joj se čini da se ja pripremam za lokalne izbore, on joj je kao iz topa ispalio - ne znam što mu bi jer je on inače oprezna lisica - da će mi do 18. svibnja biti potvrđena presuda pa se neću moći kandidirati za izbore. Čak se ranije pohvalio da će mi kazna biti povećana na osam godina. Kada ga je gospođa s druge strane žice pitala kako on to zna, onda se povukao i nije ništa odgovorio. E, to je bila kap koja je prelila čašu da ja u četvrtak u 7 sati ujutro kažem: "Ma idem!". Bit će to šamar Vladimiru Šeksu, a šamarčina hrvatskom pravosuđu. Što ne donesu više tu presudu pa mi onemoguće kandidaturu? Pozivam Visoki kazneni sud da donese presudu i završi lakrdiju koja traje 20 godina - izjavio je Glavaš, ponovivši kako je sudski proces protiv njega politički motiviran.

Rezultatom na lokalnim izborima, kaže, nije opterećen. - Siguran sam da ću polučiti rezultat koji će prisjesti i lijevima i desnima - dodao je Glavaš, najavivši kako će koalicija HDSSB-a i HSS-a u ponedjeljak predstaviti i kandidata za gradonačelnika Osijeka "pa ćemo vidjeti kom opanci, a kom obojci". Postane li župan, obećao je graditi domove umirovljenika po županiji.

