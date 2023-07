Furio Radin bio smušen, Urša Raukar 'u elementu', Katarina Peović prkosila zakonima fizike...

Danas je na dnevnom redu Sabora bilo izjašnjavanje o podnesenim amandmanima na sve prijedloge zakona o kojima se u proteklih tjedan dana raspravljalo te će se o njima sutra glasati. Tako se danas izjašnjavalo i o ukupno 114 podnesenih amandmana na konačni prijedlog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

Najviše amandmana na taj zakon podnijela je saborska zastupnica Radničke fronte Katarina Peović, njih 36. No na kraju su prihvaćena, i to uglavnom djelomično, samo četiri amandmana jer se radilo o pravopisnim korecijama, dok su ostala 32 njena amandmana, koja su bila sadržajne prirode, glatko odbijena. Od ukupno 34 upućena amandmana kluba zastupnika Možemo! prihvaćena su pak samo tri (jedan tek djelomično), jer se radilo o nomotehničkim stvarima. Za preostalih 31, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Josip Bilaver je kazao: "Ne prihvaća se". Klub zastupnika IDS-a nije bio te sreće da mu se bilo što prihvati jer su sva 23 predložena IDS-ova amandmana odbijena. Bolje nije prošao ni nezavisni zastupnik Marin Lerotić koji je podnio osam amandmana, koliko ih je na kraju i odbijeno. Posve identična sudbina zadesila je i klub zastupnika Domovinskog pokreta jer se među neprihvaćenim amandmanima nalazi i šest njegovih.

Malo gimnastike u sabornici

Ipak, nešto sitno amandmana ipak je dobilo "zeleno svjijetlo" i prošlo. Ne treba biti baš previše inventivan da bi se znalo kako se radi o amandmanima koji su stigli iz vladajućih redova. Tako se među sedam prihvaćenih amandmana nalaze po dva amandmana kluba zastupnika HDZ-a i Odbora za zakonadavstvo te po jedan amandman zastupnice HDZ-a Danice Baričević, zastupnika HDS-a Hrvoja Zekanovića te Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu.

Iako se očekivalo kako će izjašnjavanje o amandmanima na prijedlog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama opet izazvati burnu polemiku, to se nije dogodilo prvenstveno zato što je u tih dva sata, koliko je trajalo izjašnjavanje na ovu temu, u sabornici bilo jedva sedam-osam zastupnika i zastupnica, plus državni tajnik, potpredsjednik Sabora Furio Radin i glavna tajnica plenarne sjednice Sabora Kristina Zadro Omrčen. No unatoč tako malom broju zastupnika i zastupnica u sabornici bilo je i više nego zanimljivo pratiti što se tamo događalo. Jer se Furio Radin svako malo smušeno gubio u navođenju rednih brojeva podnesenih amandmana, što je negdje još na samom početku dovelo do proglašenja kratke stanke u radu dok se ne utvrdi gdje se "skrenulo s puta". Do kraja se skretalo još vrlo često pa su u pomoć svako malo uskakali Kristina Zadro Omrčen i sami zastupnici.

K tome, tih nekoliko prisutnih oporbenih zastupnika koji su obrazlagali podnesene amandmane činili su to argumentirano, ponekad uz prilične doze ironije pa je na trenutke, unatoč ozbiljnosti, čak i prezbiljnosti teme, bilo i zabavno pratiti raspravu. Osobito komunikaciju zastupnice Možemo! Urše Raukar i državnog tajnika Josipa Bilavera. Inače, Urša Raukar je bila apsolutna zvijezda toga dijela današnjeg događanja u sabornici jer je minutažom u govoru nadmašila sve prisutne zajedno. A kako je imala zadatak uime kluba Možemo! braniti svaki predloženi amandman, svako je malo ustajala i sjedala pa joj je i Radin u jednom trenutku dobacio: "Danas imate malo gimnastike", na što mu je ona uzvratila:

- Da, nije ni to loše u mojim godinama.

I dok je Radinova koncentracija bila malo labava kada su u pitanju bili redni brojevi amandmana, vrhunski pedantano Uršu Raukar je poslije svakog istupa podsjećao da se jasno i glasno mora izjasniti traži li glasanje o odbijenom amandmanu.

- Vi ćete mene ubiti zbog toga što stalno zaboravim to napomenuti - dobacila je Raukar skrušeno Radinu nakon njegova "entog" podsjetničkog pitanja traži li glasanje ili ne.

Zakoni i kazalište

I dok je u toj verbalnoj razmjeni između potpredsjednika Sabora i zastupnice Možemo! bilo simpatičnosti, razgovor na relaciji Raukar-Bilaver bio je prilično napet.

- Državne tajniče, dajte podignite malo glavu i jasnije čitajte vaša obrazloženja kako bih jasnije mogla čuti što govorite. Glava vam je sve niže i niže, pazite da ne padnete. Past će vam glava na tu govornicu. Ja vas ništa nisam čula niti razumjela. Možete li ponoviti? Nisam vas opet ništa niti čula niti razumjela. No dobro, to nam je valjda sudbina - upućivala je Urša Raukar nekoliko puta primjedbe Bilaveru u jednom ga trenutku čak i zamolivši da on nju sad sluša "jer tako nalaže pristojnost". Što bi se reklo, zastupnica Raukar danas je bila "u elementu".

- Zakoni i kazalište jako se razlikuju. Mi u kazalištu možemo igrati ono što se u nekom tekstu samo misli i naslućuje, to nam je i posao, ali u zakonima toga ne smije biti, u zakonima sve mora biti jasno i precizno napisano. Ne može u zakonima stajati nešto što se samo misli. Uspoređivala sam tekstove zakona s tekstovima kazališnih predstava i moram reći da tu ima puno dodirnih točaka. Meni je zanimljivo zašto vas smeta javni interes. Jako je važno pitanje - zašto ova Vlada bježi od javnog interesa. A ova Vlada radi sve protiv javnog interesa. Dozvolit ćete kojekakvu gradnju na javnom dobru. Svaka vam čast! Znamo da će se razne odredbe ovoga zakona zloupotrebljavati, i toga se jako bojim. Ako nešto dajete, recimo, koncesije na 50 godina, pa čak i nakon 50 godina, ako se investicija ne isplati, meni je to prestrašno. Pa dajte mi primjer jedne jedine investicije koja se ne isplati nakon 50 godina. Što, dijete kad se rodi mora započeti s investicijom i onda će mu se ona do 75. godine života valjda isplatiti. To da omogućavate davanje koncesija i nakon 50 godina - sramota je. Vas ne zanimaju ni pomorsko dobro ni javni interes. Toliko blesavi nismo da dajemo amandman na nešto što piše. Da je nešto definirano, mi onda ne bismo davali amandmane da se nešto definira... - samo je dio primjedbi koje je Urša Raukar uputila vladajućima i državnom tajniku Bilaveru koji se zaista, bilo je to i više nego vidljivo, ni na koji način nije mogao nositi s očito nadahnutom zastupnicom koja je pak u jednom trenutku, nakon što je Bilaver po "enti" put ponovio da se neki amandman Možemo! ne prihvaća, uz usputno birokratsko objašnjenje, zavapila: "Ajoj, ajoj..."

A poruku je Urša Raukar imala i za vladajuće. Naime, kako je u sabornici prisutno bilo samo dvoje HDZ-ovaca - Danica Baričević i Rade Šimičević, obratila se i njima ovim riječima:

- Koji je smisao obrane amandmana ako u sabornici nema kolega vladajućih?! Kako će vladajući znati sutra glasati ako ne čuju oporbena obrazloženja?! Zahvaljujem kolegi Šimičeviću i kolegici Baričević što su ipak tu i slušaju. I molim ih da sve što su danas ovdje čuli prenesu svojim kolegama u HDZ-u prije sutrašnjeg glasanja.

Vlada će "dilati" štošta

A motivacije za razne opaske nije nedostajalo ni zastupnici Radniče fronte Katarini Peović koja je u isto vrijeme pokušavala biti na dva mjesta, i u sabornici i na zajedničkoj tematskoj sjednici Odbora za gospodarstvo te Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo gdje se razgovaralo o zapošljavanju strane radne snage. Kako bi u sabornici mogla braniti svoje predložene amandmane te pratiti sjednicu odbora u jednoj od saborskih dvorana, znala je napustiti sabornicu ili je pak sjedila u sabornici dok je u ušima imala slušalice kojima je bila "spojena" sa sjednicom odbora.

- Eto, moram se snalaziti. I sad sam "multitask". Paralelno u sabornici slušam državnog tajnika, a zahvaljujući slušalicama i sjednicu odbora jer je tamo jako važna tema. Savjetujem to i drugim zastupnicima. Oni koji ne mogu biti "multitask" nemaju što raditi u Saboru - poručila je Peović u jednom trenutku dodajući: "Moram biti na dva mjesta u isto vrijeme, što se protivi zakonima fizike. A tijekom branjenja svojih predloženih amandmana iznova se obrušila na Vladu i HDZ ponovivši svoje tvrdnje da je predloženi Zakon o pomorskom dobru - opasan.

- U zakonu stoji izraz "naturalni turisti". Voljela bih konzultirati i stručnajke za jezik jer stvarate zanimljive novokovanice. Stalno nam ponavljate da se plaže ne mogu ograditi. E pa, mogu. To proizlazi iz ovog zakona koji je pisan tako da bi i George Orwell volio imati konzultacije u vašem ministarstvu. Lokalno stanovništvo može biti mjesec dana zlostavljano nekom feštom, pijankom, bilo čime, a da ni na koji način to ne može spriječiti niti protiv toga reagirati jer će ovim zakonom biti razvlašteni. U ovom je zakonu niz razvlaštenja. Točnije, razvlaštenja je onoliko koliko je i oporbenim amandmana. Ajmo s "orvelijanskog" jezika prevesti na onaj ljudski. Vlada će biti diler. Dilat će svašta, pomorsko dobro, nekretnine, koncesije... - nizala je Peović obraćajući se državnom tajniku Bilaveru, Vladi, premijeru Andreju Plenkoviću, HDZ-u i njegovim satelitima.

Povijesna neodgovornost generacije

Za amandmane Domovinskog pokreta rječito se zalagao Davor Dretar koji se dohvatio razotkrivanja zakonskih odredbi koje se odnose na založno pravo.

- Dvojbene su sve zakonske odredbe vezane uz založno pravo. Ako je pomorsko dobro vlasništvo svih nas, onda se na pomorsko dobro ne može davati nikakve koncesije ni založna prava. To je jedino logično. Ne razumijem kako se to drugačije može tumačiti. Zakon je neustavan. Oni koji sutra podignu ruku za ovaj zakon, stvorit će ogromnu nesigurnost za pomorsko dobro. I to će se vidjeti već za nekoliko godina kada posljedice ovoga zakona izađu na vidjelo. Bit će to povijesna neodgovornost ove generacije - poručio je Dretar.

U sabornici je, među rijetkima, bio i Marin Lerotić koji je "stao" iza svakog svoga mandmana. Isto je učinila i Katarina Nemet braneći svaki IDS-ov amandman.

- Kako je dio naših amandmana, koji su odbijeni, bio potpuno isti kao i oni HDZ-ovi koji su prihvaćeni, smatramo to ipak malom pobjedom. I zahvaljujemo na prihvaćanju naših sugestija i u tom obliku - poručila je Nemet vladajućima.

Pokoju riječ kazao je i Hrvoje Zekanović, a nakon što je prihvaćen njen amandman, HDZ-ova zastupnica Danica Baričević u kratkom se obraćanju zahvalila premijeru Plenkoviću i ministru Olegu Butkoviću što su prihvatili njen amandman.

