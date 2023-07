Saborski zastupnici: Nema tu pomoći ni pomaka na bolje. Država je talac dvojice pojedinaca

Duljinom i intenzitetom sukob između premijera Andreja Plenkovića i predsjednika države Zorana Milanovića nadmašuje svaku do sada viđenu sapunicu. No za razliku od televizijskih sapunica, ova politička trakavica ostavlja tragove u obliku posljedica na razini cijele države. Najnovija epizoda vezana je uz nemogućnost dogovora oko novog čelnika VSOA-e. I opet padaju teške riječi, ultimatumi, optužbe... Je li to kulminacija njihova sukoba ili smo još daleko od tog vrhunca, ima li svemu tome kraja, i kakvog, čemu sve to nalikuje... - pitali smo saborske zastupnike.

- Apsolutno sam sigurna da je to još samo jedna epizoda u svemu. I ona ne vodi apsolutno ničemu. Kada je Milanović postao predsjednik države, Plenković je kazao kako će to biti jedna tvrda kohabitacija. I sad vidimo kako to izgleda. Imamo slučajeve kada oni jedan drugoga "kite" raznim imenima i uvredama, što govori loše o njima samima. Nije njihova zadaća zabavljati javnost niti javnost od njih očekuje kako će oni jedan drugoga vrijeđati. Njihova je dužnost poštovati zakone i Ustav te činiti sve da sustav funkcionira. Milanović je jučer jasno rekao što su njihove ustavne obaveze, a danas je Plenković objašnjavao što on hoće ili neće. E pa, ne može tako. Plenković se mora ponašati u skladu s onim što su njegove obaveze. Obaveze moraju poštovati i premijer i predsjednik države bez vlastitih tumačenja kako oni na to gledaju - kazala je saborska zastupnica GLASA-a Anka Mrak-Taritaš.

Diktatura tipa Plenković

Na istom tragu razmišlja i zastupnica Centra Marijana Puljak.

- Kada mi mislimo da je nešto vrhunac njihova sukoba, njih dvojica nas uvijek iznova iznenade. Znači, prostora za razna iznenađenja ima još. Svaki put kada pomislimo da njihova komunikacija ne može biti gora, oni nas iznenade nekom novom serijom uvreda i zapleta. I time su cijela Hrvatska, Ustav, svi zakoni i građani zapravo taoci nekih njihovih problema iz mladenačkih dana. Možda su se oni svađali kao mladići pa sada svi svjedočimo njihovoj netrpeljivosti na osobnoj razini. Možda su se oni posvađali još dok su obojica radili u Ministarstvu vanjskih poslova i sad nastavljaju, samo što sad ta njihova svađa na osobnoj razini uzrokuje probleme cijeloj državi. Nismo ih birali da jedan drugoga vole, nego da rade posao za koji su izabrani. Oni se ne moraju voljeti, ali svoje funkcije moraju obavljati u skladu s Ustavom i zakonima, a oni se upravo toga ne drže - smatra Marijana Puljak.

Za Krešu Beljaka iz HSS-a nije to samo sukob premijera i predsjednika države, na što mnogi svode odnos njih dvojice.

- Predsjednik države je u pravu kada tvrdi da je to pokušaj uvođenja diktature premijera Plenkovića. Demokratski je sustav osmišljen tako da postoje određeni sigurnosni mehanizmi, a te sigurnosne mehanizme Plenković pokušava uništiti. Mi jurimo u diktaturu. Modernu diktaturu, tipa Orbana i Vučića. U nas sve to nalikuje na diktaturu tipa Plenkovića. I to je pogubno za demokraciju. Hrvatska je država dosad preživjela razna jednoumlja, ali ovo je nešto neviđeno i iznimno pogubno za demokraciju u našoj zemlji - ustvrdio je Krešo Beljak.

VIDEO Obraćanje predsjednika Zorana Milanovića

- Jedini način da se izađe iz ove situacije jest da se konačno sjedne za stol i krene usuglašavati otvorena pitanja, od ravnatelja VSOA-e do veleposlanika. “Uvreda” i “isprika” nisu ni zakonske ni ustavne kategorije. Ono što i zakon i Ustav propisuju jest “usuglašavanje”. Dakle, politička odgovornost i zrelost znače - prevladati svoju uvrijeđenost i sjesti za stol. Nikakvo premijerovo uvjetovanje usuglašavanja isprikom nije ni legitimno ni prihvatljivo. Svaki jednostrani pokušaj zaobilaženja zakonom i Ustavom propisanog usuglašavanja predsjednika i premijera jest udar na demokraciju i pokušaj preuzimanja stranačke, HDZ-ove kontrole nad sigurnosno-obavještajnom zajednicom, što je nedopustivo - poručila je pak saborska zastupnica Možemo! Urša Raukar.

Parlament kao talac situacije

Ni za zastupnicu Socijaldemokrata Ivanu Posavec Krivec ovo čemu sad svjedočimo nije kulminacija.

- Nije ovo još kulminacija. U tom se smjeru i dalje ide. Nijedan od njih dvojice neće odustati od svojih postavki, a to nije dobro jer je previše ozbiljnih pitanja oko kojih bi se njih dvojica trebala sjesti i zatomiti neke svoje animozitete te se odgovorno posvetiti upravljanju državom sukladno Ustavu. Rječnik koji obojica biraju u toj međusobnoj javnoj komunikaciji nije nimalo primjeren funkcijama koje obnašaju. To njihovo stalno mjerenje, vaganje i izazivanje sukoba i parlament stavlja u poziciju taoca. Stalno se mora preispitivati jesu li ili tko je od njih dvojice u pravu, a tko u krivu. Tim se pitanjima oko kojih se oni prepiru svako malo moraju baviti i ustavni stručnjaci. Sve to baca ljagu na ukupno bavljenje politikom - kazala je Ivana Posavec Krivec dodavši kako joj se čini da normalno funkcioniranje države i cijelog sustava ni premijeru ni predsjedniku države nije u pravom planu.

- Imam osjećaj da se i jedan i drugi kao djeca igraju države. I nažalost, to je situacija koja traje dobre tri godine, a ovo sad je eskalacija njihova sukoba u kojem je talac cijela država. Umjesto da štite interese države, oni te iste interese države svojim ponašanjem, svojim potezima i svojim egima ugrožavaju. To što čine ne dolikuje dužnostima koje obavljaju i koje im je hrvatski narod povjerio. Postajemo presedan u cijeloj Europi kao država u kojoj dvije najbitnije karike vlasti nemaju stav gotovo ni oko čega. To je naprosto nepojmljivo. Nažalost, mislim da tu nema pomoći, nema pomaka nabolje. Zbog njihova prepucavanja oko svih tema i zbog njihovih velikih ega ne vidim izlaz iz ove situacije. I jednom i drugom preporučio bih onu staru, narodnu - pametniji popušta. Mislim da bi narod to znao cijeniti - poručio je Marijan Pavliček iz Hrvatskih suverenista.

Pitanje usuglašavanja

Da se kraj trakavici međusobne javne netrpeljivosti između prvaka Pantovčaka i Banskih dvora ne nazire, mišljenja je i SDP-ov Mišel Jakšić.

- Ne vidim kraj tome. Iako je jasno da su moje simpatije na strani Milanovića, očito je da su obojica izabrala komunikaciju na razini dvaju srednjoškolaca. Kao da se zaboravlja da oni moraju biti odgovorni prema svojim funkcijama i državi. Birali su ih građani, nisu se oni sami postavili na te pozicije koje obnašaju. I nema opravdanja da se zbog nečijeg nezadovoljstva stilom komuniciranja kreće putem rušenja demokratskih institucija i stvaranja ustavne krize u kojoj bi se neovisna tijela stavila pod kontrolu jedne političke stranke, HDZ-a - naglasio je Mišel Jakšić.

VIDEO Plenković o obraćanju Milanovića: Umjesto isprike slušali smo lažne teze o kršenju Ustava

Za HDZ-ova Antu Deura cijela se stvar zapravo svodi na - pitanje usuglašavanja.

- Njih dvojica ne moraju se osobno sastati. Zakon nigdje ne propisuje niti regulira da se oni fizički moraju vidjeti oko pitanja izbora čelnika VSOA-e. Postoji prijedlog ministra obrane da to bude brigadni general Mijo Validžić, a pošto je ministar član Vlade, to znači da je to ujedno i stav Vlade. Na taj prijedlog predsjednik države nije se očitavao nijednom gestom, a on sad pokušava u svojoj poslanici javnosti izraziti svoju zabrinutost. Zamislite da je Franjo Tuđman takve poslanice slao javnosti. Mijo Validžić ostaje kandidat Vlade sve dok se predsjednik države o tome ne očituje. A njegovo pravo, koje ima po Ustavu i po zakonu, nitko nikada nije doveo u pitanje. Sam ministar obrane poslao mu je zahtjev da se o tome očituje, što je pokazatelj da se uloga predsjednika države poštuje. Predsjednik Vlade danas je također iznio prijedlog dogovora oko tog imenovanja. Uglavnom, ovo je presedan. Ovako nešto nismo imali nikada do sada. Premijer Plenković i Vlada žele da sustav funkcionira - iznio je Deur svoj stav napomenuvši da se cijela ova priča ne može svoditi na to tko koga voli ili ne voli.

Neka sve bude po mom

Za Ivana Penavu iz Domovinskog pokreta dvije su dimenzije ovog slučaja.

- Jedna je razina međusobne komunikacije i međusobnog uvažavanja koju nositelji dviju najviših funkcija u državi devastiraju jer se ponašaju daleko ispod očekivanja i nečega što se smatra normalnim. To što dva "brda" demonstriraju u javnosti nešto je što nije dostojno pozicija koje obnašaju. I to predugo traje. Nažalost, uvjeren sam da se u tom smislu ništa neće promijeniti do kraja mandata. A druga je razina nevjerojatna situacija da se upravo te dvije osobe proglašavaju jedinim perjanicama i političkim figurama koje imaju nekakav politički pedigre ili pozadinu i koje su time jedine dostojne voditi Hrvatsku. Kao da su oni jedini renomirani političari u zemlji, a vidimo da je njihova komunikacija na razini šestogodišnjaka. Ne mogu vjerovati kada čujem da netko govori kako premijer nema konkurencije. A što su onda svi ostali?! S porukama koje je jučer poslao predsjednik države moramo se složiti jer je nevjerojatno da nekome pada na pamet da se ova situacija razrješava nekim privremenim, v.d. rješenjem. Za ovu situaciju nema privremenih rješenja - poručio je Ivan Penava dodajući kako je cijelu priču oko izbora novog čelnika VSOA-e trebalo držati izvan očiju i ušiju javnosti, a način kako se ona već dulje vrijeme odvija ukazuje na nezrelost i nedoraslost situaciji.

- Problem je kada imate karaktere koji su naučili da sve bude po njihovom, a nisu naučili na kompromise i ustupke. I zato nam je sad cijela država talac dvaju pojedinaca pa nemamo dogovora ni rješenja ni za VSOA-u ni za diplomaciju, odnosno izbor veleposlanika - istaknuo je Penava.