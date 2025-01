Fuchs: Razmišljao sam o ostavci nakon napada, a od utorka kreće zaključavanje škola, djeca mogu biti sigurna

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs poručio je u nedjelju uoči početka drugog polugodišta da od utorka u svim školama kreće mjera zaključavanja vrata te se djeca po povratku u školske klupe mogu osjećati sigurno u svim školama. "Ovo nije bio nikakav terorizam, ovo nije bio nikakav čin nekakvog vjerskog fanatika, ovo je bio, nažalost, tragičan čin mentalno bolesne osobe", rekao je ministar za RTL Danas, referirajući se na nedavni tragični napad u zagrebačkoj školi u Prečkom.

Upitan je li s obzirom na funkciju razmišljao o ostavci, odgovorio je potvrdno, ali i ustvrdio da bi to bilo bježanje od odgovornosti. Dodao je da je ta škola zaključala vrata dugo vremena i nakon potresa traženo je da se vrata ne zaključavaju. Naglasio je da sva svjetska iskustva govore da je u takvim slučajevima, kad se ne radi o terorizmu, nego o aktu bolesne osobe, sprečavanje jako teško. "Ono što je moguće je eventualno smanjiti nekakvu varijantu rizika. Dakle, ne da djeca trče van, nego da se upravo zaključavaju unutra. Takvi napadi vam traju otprilike od dvije do pet do sedam minuta, maksimalno najčešće pet", kazao je ministar.

Referirajući se na današnji prosvjed roditelja koji su tražili da se sigurnost u školama odredi zakonom, a ne protokolom, Fuchs je rekao da razumije prosvjednike i da mu je jasno da tu postoji puno pomiješanih osjećaja, ali i mišljenja kako što funkcionira. Dodao je da je za rad školske zgrade, institucije škole kao takve odgovoran ravnatelj.

"Druga stvar je imamo li posebno zaduženu osobu koja će se jedino i isključivo brinuti za sigurnost i da joj to bude u opisu radnog mjesta", rekao je Fuchs, napomenuvši da je dva dana u javnom savjetovanju izmjena pravilnika o djelokrugu rada tajnika i ostalog administrativnog osoblja koji predviđa novo radno mjesto i novu osobu zaduženu za sigurnost i zaštitu.

S obzirom na to da neki obrazovni sindikati nisu zadovoljni protokolom te spominju da će radnik morati pristati obavljati dodatan posao za koji neće biti dodatno plaćen, Fuchs je rekao da sindikati uvijek imaju želje te jednako tako nisu pristali na povećanje osnovice tri plus tri posto.

"Možemo razgovarati. Oni su, naravno, dio i povjerenstva koje radi na novim mjerama. Podsjetit ću vas da 65 posto škola otprilike u gradu Zagrebu cijelo vrijeme zaključano i ima režim zatvorenih vrata sukladno smjernicama koje su još davno ranije na snazi. Međutim, smjernice nemaju zakonsku snagu", kazao je.

Komentirajući stručnjake za sigurnost koji predlažu ugradnju softvera u video nadzoru škole i umjetnu inteligenciju, rekao je ćemo sada čuti jako puno prijedloga stručnjaka i onih koji smatraju da to jesu, ali da je to jedan od segmenata koji je u zadatku rada povjerenstva. "Rekli smo da imamo kratkoročne, srednjoročne i dugoročne mjere. U povjerenstvo smo uključili predstavnike MUP-a, civilne zaštite i AKD-a, koje razumiju u sustav zaštite", rekao je.

FOTO U masakru u Crnoj Gori ubijeno 12 ljudi, među njima i dvoje djece