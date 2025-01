Donosimo detalje novog protokola za sigurnost u školama. Evo što čeka školarce od utorka

Od prvog dana nastave u drugom polugodištu u svim će se školskim ustanovama ulazna vrata zaključavati, a škole, odnosno ravnatelji, odredit će osobu, nekog od tehničkog osoblja školske ustanove, koja će paziti na to tko, kada i zašto ulazi u školske zgrade. Prvi je to korak, potez koji će svaki učenik u Hrvatskoj vidjeti već u utorak 7. siječnja, a koji je dio Protokola koji Ministarstvo obrazovanja donosi radi dizanja sigurnosti u školskim ustanovama. O njima su ravnatelji osnovnih i srednjih škola zadnjih dana prošle godine razgovarali na sastancima u svojim županijama, a onda i s ministrom Radovanom Fuchsom, da bi razmijenili teze i dogovorili modele koje je potrebno mijenjati kako bi se sigurnost djece i svih zaposlenika u školskim ustanovama podigla na višu razinu. Premijer Andrej Plenković danas je na prvoj sjednici Vlade ove godine pričao o Protokolu čiju je izradu potaknula tragedija u zagrebačkoj Osnovnoj školi Prečko.

Viša sigurnost svih

– Zajednički je cilj dignuti mjere sigurnosti u svim školskim ustanovama. Ono što smo procijenili da je najbolje kao dugotrajno rješenje jest da se kroz sistematizacije i edukacije zaposle u školskim ustanovama osobe koje imaju potrebne vještine za zaštitu, a ujedno su posebno senzibilizirane i educirane za rad s djecom, roditeljima i nastavnicima i koje bi onda trajno pomogle da se sigurnost škola digne na višu razinu nakon ove velike tragedije koja se dogodila u OŠ Prečko – kazao je premijer Plenković.

Mjere koje je moguće odmah provesti, poput zaključavanja vrata, promjene vrata ili brava, ovisno o tome što je gdje moguće napraviti, već se implementiraju, a lokalni timovi policije, najavio je premijer na sjednici, održat će sastanke s ravnateljima škola o pitanju sigurnosti.

Osim što će se, dakle, škole obvezno zaključavati, a ulaze će kontrolirati odrasle osobe, kratkoročna mjera uključuje i postavljanje posebnih brava koje će onemogućiti otvaranje vrata izvana. Zapošljavat će se i posebno obučena vrsta stručnjaka za sigurnost, međutim to se očekuje tek za nekoliko mjeseci, kada se izradi poseban program edukacije za takve osobe. U međuvremenu će ulaske kontrolirati zaposlenici škola, a školama će se odobriti zapošljavanja dodatnog tehničkog osoblja.

– Definirat će se novi profil, ne bih ga više nazvao portirom, ali osobe koja bi u svom djelokrugu rada bila educirana i u smislu sigurnosnih mjera i u smislu protupožarne zaštite, kao i zaštite na radu. Dakle jedan širi kontekst, za koji je potrebno izraditi program edukacije. Paralelno s time mi ćemo predvidjeti takva radna mjesta u školama – pojasnio je ministar Fuchs, dodavši da to neće biti naoružane osobe. Naveo je i da to trebaju biti osobe sa specifičnim psihofizičkim karakteristikama te da je to dio koji ulazi u srednjoročne i dugoročne planove. Ministar je najavio i edukaciju za sve djelatnike škola po pitanju sigurnosti.

Suzana Hitrec, predsjednica Udruge srednjoškolskih ravnatelja, kazala nam je da je Protokol za sada radni materijal koji će biti usavršavan, ali da su mjere koje će se provoditi već 7. siječnja korak u dobrom smjeru koji je odmah izvediv. Zaključavanjem vrata i postavljanjem odrasle osobe, mahom tehničkog osoblja škole na ulaz, navodi, omogućit će se kontrola ulaska.

– Smatramo da je već sada dobro naznačeno da će se razviti niz srednjoročnih mjera i da će škole dobiti ono što smo i tražili – jednu osobu zaduženu za provođenje zaštite, i to ne samo sigurnosti nego i od elementarnih nepogoda, zaštite na radu i protiv nasilja. I da će škole u dvije smjene imati dvije takve osobe pa će svi ulazi biti pokriveni. Već dugo govorimo da je potrebno zaposliti takvog stručnjaka za sigurnost; posebno u srednjim školama gdje u Zagrebu, primjerice, na jednoj adresi u istoj zgradi imate i po nekoliko srednjih škola koja pohađaju učenici iz drugih krajeva. Edukacija i zapošljavanje osoba koje će biti nešto između zaštitara i osobe koja je educirana za rad s djecom neće se moći provesti svuda jednako brzo; možda u većoim sredinama to uspijemo do kraja školske godine, no mahom je to srednjoročna mjera s kojom možemo računati u idućoj školskoj godini. Ipak, i ove kratkoročne mjere dat će rezultate. Roditelji će najavljivati svoj dolazak u školu, a naše tehničko osoblje, domari, čistačice dio će radnoga vremena biti zaduženi za kontrolu ulaska ljudi u škole, do zapošljavanja stručnjaka za sigurnost – kaže Suzana Hitrec.

Upitne odgojne mjere

Roditelji pozdravljaju svaki korak ka sigurnosti djece i zaposlenika škola, kao i Željko Cvrtila, stručnjak za sigurnost koji kaže da je sve bolje od ničega.

–- Već obična brava na ulaznim vratima koja će se zaključavati i netko tko će paziti na ulazu je puno. Brave s kuglom na vanjskoj strani i polugom unutra dobro su rješenje. U nadogradnji tog sustava nadležni moraju odlučiti na koji rizik pristaju; hoće li se uvoditi detektori metala ili će se raditi selektivni pregledi suspektnih osoba koje su već pokazivale naznake sklonosti nasilju, do toga da se definira koje će ovlasti imati osoba koje će biti zadužena za sigurnost na ulazima u škole. No, ono što se meni čini također važnim stručne su analize koliko ova vrsta odgoja funkcionira. Danas je odgovornost mladih osoba daleko manja nego nekada. Prije smo imali pet posto maloljetničke delinkvencije i nasilja kod djece, a danas je to poraslo na 20 posto. Modeli odgoja koji su preliberalni i u kojima se roditelju i učeniku ne smije ništa prigovoriti niti postoji sustav sankcioniranja, pa dijete do punoljetnosti praktično može raditi što želi, ne funkcionira i ostavlja često teške posljedice – kaže Cvrtila.

