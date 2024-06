Freemana pretukli nakon večere s Botom: Udarali ga palicom po tijelu, napadači nisu bili maskirani

Još se nije u klubu, pa ni u gradu smirila napetost zbog propucavanja automobila sportskog direktora NK Osijeka Jose Bota, koncem svibnja, a zbio se novi napad u noći na četvrtak i meta je bio Botov najbliži suradnik. Jamie Freeman, voditelj skautske službe, pretučen je palicom nasred ulice, u blizini novog stadiona Opus Arene i svoga stana, a na mladog su Engleza nasrnule dvije za sada nepoznate osobe. Vraćao se u tom trenutku, kako neslužbeno doznajemo, s večere u jednom restoranu izvan Osijeka, a na kojoj je bio s Botom, novim trenerom Federicom Coppitellijem te još nekoliko suradnika. Razišli su se netom prije napada.

- Po njegovoj izjavi, zadobio je udarce rukama i palicom po tijelu. Policija je odmah nakon dojave izašla na adresu događaja i prevezla oštećenog 25-godišnjaka u Klinički bolnički centar Osijek, gdje su mu utvrđene lakše tjelesne ozljede. Trenutno ne možemo reći dovodi li se ovaj napad u vezu s događajem iz svibnja, kada smo zaprimili dojavu o propucanom vozilu, ali naravno da ćemo kriminalističko istraživanje usmjeriti i u tom smjeru - izvijestio je Darijo Premec, zamjenik načelnika PU osječko-baranjske.

Napadači nisu bili maskirani, ali su nosili, doznaje se, tamnu odjeću. - Razlog napada ni on sam ne zna. Osobe koje su ga napale njemu su nepoznate, nemaju veze s njegovim životom i radom u Osijeku i klubu. Ne možemo reći je li riječ o mlađim ili starijim osobama jer oštećeni u tim trenucima nije mogao konkretno razaznati dob osoba koje su ga napale, budući da se radilo o kraćem napadu nakon kojega su se počinitelji udaljili - dodao je Premec.

Osvanuli su proteklog vikenda po gradu plakati s fotografijama članova i Uprave Ferenca Sakalja, Vlade Čohara i Valentine Koprivnjak te uz natpis: "Traženi zbog narušavanja ugleda NK Osijeka". Plakati su ubrzo uklonjeni. I to je prijavljeno policiji.

- Ako ćemo postavljene plakate gledati izolirano, ne možemo reći da se tu radi o kaznenom djelu po službenoj dužnosti. Mogu reći da jesmo dobili dojavu iz NK Osijeka o tim plakatima i naravno da ćemo provjeriti dovode li se u vezu s prvim i drugim događajem. Apeliramo još jednom na sve građane koji imaju bilo kakve informacije o događajima i iz svibnja i iz noći na četvrtak da nam se jave, anonimnost im je zajamčena - poručio je zamjenik načelnika Premec.

Što se tiče propucavanja automobila koji vozi Jose Boto, počinitelj je još uvijek nepoznat, a kada je riječ o motivu, u policiji kažu kako "idu u nekoliko smjerova". - Obavljeno je više od pedeset razgovora s djelatnicima nogometnog kluba i s građanima, pregledavamo sve dostupne snimke videonadzora, a nadamo se da ćemo uskoro pronaći počinitelja - rekao je Premec. Istaknuo je je i kako su, bez obzira na posljednje incidente, Osijek i Osječko-baranjska županija sigurni te da ove godine nije zabilježeno ni jedno ubojstvo.

Podsjetimo, sa sedam hitaca propucan je automobil koji vozi Jose Boto, portugalski stručnjak koji od početka godine obnaša funkciju sportskog direktora u NK Osijeku, a sve se odigralo u najstrožem središtu grada, pod okriljem noći. Da je automobil propucan, uočeno je ujutro. Meci su ispaljeni kroz vjetrobransko staklo, i to u predjelu vozačeve glave, iz čega se može iščitati jeziva poruka. Boto je baš dan ranije otputovao u Portugal.

Navijači su tada prosvjedovali pred Opus Arenom, izražavajući potporu sportskom direktoru. Ispred stadiona su istaknuli transparent s natpisom "Za čisti Osijek, bez kompromisa", a kasnije su se mogli čuti i povici "Uprava odlazi" i "Čoharu odlazi". Netom prije smijenjen je i dotadašnji trener Zoran Zekić, miljenik navijača, i to nakon što je pobjedom nad Rijekom osigurao Osijeku ljeto u Europi.

Iako se nagađalo kako će Jose Boto nakon incidenta otići iz kluba, ipak se vratio, poručujući kako će ga to samo dodatno motivirati u radu. No, tri tjedna kasnije uslijedio je novi šok. Novi incident zgrozio je Osječane i navijače kluba s Drave, a dogodio se svega desetak sati nakon što je klub ponosno predstavio novog trenera, Talijana Federica Coppitellija.

"Super dobrodošlica novom treneru. E, Osječe moj...", piše jedan navijač. "Ja se nadam da će se napokon vlasnik oglasiti na ovo divljaštvo. Ovo nisu ljudi koji vole Osijek, ovo su ljudi koji gledaju samo svoj interes", piše nadalje u komentarima.

Iz NK Osijeka oglasili su se samo s dvije rečenice. - Dakako da smo svi u Klubu zgroženi zbog ovoga incidenta i fizičkog napada na našeg djelatnika. Ono što trenutno možemo reći je da surađujemo s nadležnim tijelima i svakako očekujemo žurnu identifikaciju napadača - napisali su na svojim internetskim stranicama.

Mađari su u klub, podsjetimo, ušli u siječnju 2016., a većinski je vlasnik poduzetnik Lorinc Meszaros, dugogodišnji bliski suradnik mađarskog premijera Viktora Orbana. Izgradili su novi, najmoderniji stadion u Hrvatskoj, otvoren prošle godine.

Napad na Jamiea Freemana prilično je nevjerojatan jer je, kako nam pričaju upućeni, "riječ o mladiću koji ne bi mrava zgazio", a zbog svog odnosa prema radu vrlo je brzo stekao simpatije u klubu. Je li to, kako se nagađalo i nakon pucnjave na Botovo vozilo, poruka iz menadžerskih krugova? Je li riječ o poruci mađarskim vlasnicima? Samo se to može nagađati, a teorija je "milijun". Po jednoj, iza napada na Freemana stoje "pijani klinci", no opet, teško je povjerovati da su baš slučajno, u manje od tri tjedna, napadnute dvije visokopozicionirane osobe u NK Osijeku.

Jamie Freeman započeo je skautsku karijeru u Watfordu, gdje je proveo više godina, kako u Premier ligi, tako i u Championshipu. Radio je i u Nizozemskoj, u FC Twente, gdje je skupio veliko znanje o europskom tržištu, koje obično nije pokriveno unutar Ujedinjenog Kraljevstva, što mu je tada pomoglo razviti razumijevanje unutar više razina nogometa. Najbliži je suradnik Jose Bota.

