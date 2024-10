FPÖ je nastao kao liberalni protivnik socijalizma i katoličkog klerikalizma

Stephen Fry, poznati engleski glumac, bio je najavio kako će glasati na austrijskim izborima jer je dobio državljanstvo te zemlje. Ostvario je to na temelju zakona koji je Austrija donijela 2019. godine, a prema kojem oni koji imaju pretke podrijetlom iz Austrije koji su bježali pred nacizmom mogu zatražiti i dobiti austrijsko državljanstvo. Fry je Englez, koji je u Holokaustu izgubio prabaku i pradjeda. ”Čujete da u Njemačkoj ponovno rastu desničarske snage i onda se pitate ide li i Austrija u istom smjeru. To je priča koja se prati u cijelom svijetu”, rekao je Fry u intervjuu Der Standardu prije izbora. Svakako, Fryu je to i način da ostane u Europskoj uniji unatoč izlasku Velike Britanije iz europske obitelji – Brexitu. No, nije se oglasio nakon što je na izborima pobijedila krajnje desna stranka FPÖ.

Uspjeh FPÖ-a na izborima nipošto nije neka rijetkost u Europi, no razlika je u tome što ova stranka doista ima nacističku prošlost koju njezini istaknutiji članovi izgleda doista i poštuju. Dapače, njihov lider Herbert Kickl obećao je svojim glasačima kako će u slučaju njihove pobjede on biti “Volkskanzler” ili “narodni kancelar”, a to je ime koje je sebi odabrao nitko drugi doli Adolf Hitler. Također, netom uoči izbora, austrijski i njemački mediji objavili su kako je nekoliko članova desničarske populističke stranke FPÖ sudjelovalo na sprovodu bivšeg okružnog vijećnika FPÖ-a Waltera Suchera. Prema videu koji su objavile novine, pjevala se verzija pjesme koja je bila dio standardnog repertoara SS-a u doba nacista. Taj Walter Sucher, koji je preminuo u dobi od 90 godina, prije 40-ak godina bio je vijećnik FPÖ-a u Beču, predsjednik desničarskog ekstremističkog “Prstena udruga narodne lojalnosti”, koji posljednjih godina više nije osobito aktivan, te dio krajnjeg desnog krila FPÖ-a. Bio je i član njemačkog nacionalističkog bratstva “Olympia”, koje “Standard” opisuje kao “jedno od najdesničarskije radikalnih bratstava ikada”.

FPÖ je osnovan 1956. kao nasljednik kratkotrajne Federacije neovisnih (VdU), koja predstavlja pangermaniste i nacionalne liberale koji su se protivili socijalizmu i katoličkom klerikalizmu, odnosno od samog početka zauzeli oporbene pozicije srednjostrujaškim strankama SPÖ i ÖVP. Štoviše, njezin prvi vođa, Anton Reinthaller, bio je bivši nacistički dužnosnik i časnik SS-a, no FPÖ nije zagovarao politiku krajnje desnice i predstavljao se kao centristička stranka. Sam Reinthaller čak je bio i protiv Anschlussa pa i protiv antisemitske politike, no osuđen je nakon kraja rata zbog pripadnosti nacistima i SS-u u kojem je dogurao do čina general-majora. Ipak, prema povjesničaru Lotharu Höbeltu, Reinthaller je bio “idealni nacist” za prvu generaciju članstva stranke FPÖ.

U Reinthallerovim dnevničkim zapisima nije bilo znakova uvida ili žaljenja. Sebe je vidio kao “žrtvu pobjedničke pravde”. Reinthaller, koji, prema svemu sudeći, nije znao za masovna ubojstva plinom, odbacio je pokušaj istrebljenja Židova, označivši ga “monstruoznim” i Hitlerovim “ludilom”. Međutim, nastavio je zastupati blažu verziju nacističke rasne ideologije te opravdavao strogu politiku prema Židovima njihovim pozivima za borbu protiv Njemačke.