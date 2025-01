FOTO Vladimir Kraljević organizirao 'hrvatski stol' na Trumpovu partyju u klubu Mar-a-Lago

Na spektakularnom dočeku nove 2025. godine s izabranim američim predsjednikom Donaldom Trumpom na njegovu imanju i privatnom klubu Mar-a-Lago na Floridi bilo je i nekoliko Hrvata, doznaje Večernji list. Vladimir Kraljević, Trumpov poznanik i vlasnik hrvatske licence za Miss Universe, natjecanje u dugogodišnjem vlasništvu Trumpova biznisa, kao počasni član kluba Mar-a-Lago isposlovao je dragocjenu pozivnicu i mjesta za jedan stol na novogodišnjem partyju na kojemu je bio i predsjednik Trump.

Preko Kraljevića su, kao njegovi gosti, za stolom bili još i neki ljudi iz Hrvatske, među njima i Josip Komar, menadžer koji stoji iza gradnje najviše zgrade u Hrvatskoj, Dalmatia Towera u Splitu. On je na jednoj od aplikacija za slanje poruka objavio i video snimku na kojoj se vidi kako s velikim oduševljenjem pozdravlja Donalda Trumpa dok bivši i budući predsjednik SAD-a, zajedno sa suprugom Melanijom, prolazi pored njih crvenim tepihom, pa se nakratko i zaustavlja.

- Sjedili smo za stolom broj 5, otprilike tri stola udaljeni od gospodina Trumpa, s kojim su sjedili i Elon Musk, potpredsjednik JD Vance i njihove obitelji. On su bili u centru, imali su crveni konop okolo, i samo nekoliko ljudi moglo je doći blizu njihova stola - opisuje Vladimir Kraljević. Za “hrvatskim” stolom u Mar-a-Lagu sjedili su još i Vladimirova supruga Marija Kraljević, zatim Viviane Jurković, Damir Jurković i Ivan Jurković, potom Fran i Marin Njavro, te odvjetnica Natalija Perić.

- Ja sam počasni član kluba Mar-a-Lago već dosta godina, što mi je velika čast jer to meni osobno vrijedi više nego diploma s Harvarda. A gospodin Trump je moj poslovni idol. Poznajem ga preko 40 godina i jedan je od najboljih biznismena koje sam sreo. Bio sam svjedok njegova uspjeha u New Yorku, i svjedok uspjeha njegovog pokojnog oca Freda. Od 1982./1983. godine. Još tada sam ušao u taj krug ni ne znajući da su to najbolji biznismeni svijeta - kaže Kraljević, koji je u tom razdoblju živio u SAD-u.

Mnogi svjetski mediji jučer i danas objavljuju vijesti o tome kako je izgledao Trumpov novogodišnji party u Mar-a-Lagu. Neke fotografije i video snimke, koje su postale viralne na društvenim mrežama, prikazuju predsjednika Trumpa u odličnom raspoloženju, a mediji su na temelju slika najvažnijih uzvanika oko Trumpa nagađali o tome tko će mu biti blizak u drugom mandatu, koji počinje za manje od tri tjedna.