FOTO/VIDEO Apokaliptični prizori u Kanadi, vatra progutala povijesni grad, premijerka potresena: Ovo noćna mora!

Ogromni požari uništili su možda čak i polovicu povijesnog grada Jasper u Kanadi izvještava BBC. Vatra je sravnila sa zemljom većinu ulica, ostavljajući samo dimne ruševine na mjestima gdje su nekada stajale kuće. Dužnosnici Nacionalnog parka Jasper, koji se nalazi u blizini grada, kažu da vatrogasci još uvijek nisu uspjeli staviti požare pod kontrolu i da se u nadolazećim danima očekuje ponovno zagrijavanje.

Iako nema izvještaja o poginulima, oko 20.000 turista i 5.000 stanovnika pobjegli su iz planinskog područja Jaspera u sjeverne dijelove Alberte. Nacionalni park Jasper objavio je u četvrtak navečer da su požari zahvatili površinu od 36.000 hektara, no trenutno ne ugrožavaju obližnja naselja. Snažni vjetrovi, ekstremnost požara i dim otežavaju gašenje u Jasperu.

Premijerka Alberte, Danielle Smith, s emocijama je izjavila da je moguće da su požari uništili između 30 i 50% zgrada u Jasperu. "Nema sumnje da je ovo noćna mora za svaku zajednicu," rekla je Smith, dodajući da je Nacionalni park Jasper bio izvor ponosa za brojne generacije. Tokom konferencije za novinare, Smith je bila vidno potresena dok je govorila o ljepoti parka i njegovom značaju za zajednicu koja se u velikoj mjeri oslanja na turizam. Godišnje oko 2,5 milijuna posjetitelja dolazi u Jasper i obližnji Banff National Park. Kanadski mediji izvještavaju da požari u Jasperu ometaju željeznički promet, opskrbu električnom energijom i telekomunikacije.

❗️🔥🇨🇦 - A wildfire that ripped through the Canadian community of Jasper, Alta., on Wednesday night left large areas of the city incinerated.



Video shared on social media on Thursday shows that blocks and blocks of buildings were destroyed by fire.



The wildfire, turned into a… pic.twitter.com/96anih95bD