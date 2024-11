FOTO Pronašli cijeli arsenal oružja, trojac porukama kovao plan: Ubojstvo Trumpa Iran je htio iz osvete?

Farhad Shakeri, 51-godišnji Iranac protiv kojeg je podignuta optužnica u SAD-u zbog sumnje u zavjeru planiranja atentata na novoizabranog predsjednika Donalda Trumpa, bio je deportiran iz SAD-a u Iran nakon što je bio kažnjen zbog krađe još 2008. Vlasti su navele kako je Shakeri trenutno na slobodi, no zato su vlasti uhitile dva njegova suradnika.

Radi se o Amerikancima Carlisleu Riveri (49), poznatog kao Pop, te Jonathonu Loadholtu (36) koje je policija uspjela uhititi, a objavili su fotografiju i oružja koje je pronađeno kod njih. Navodno su u njihovim porukama pronađene i zastrašujuće poruke u kojima se objašnjavalo kako će to izvesti. Oni su Shakerija navodno upoznali u zatvoru gdje je Iranac proveo čak 14 godina, nakon čega je bio deportiran u Iran gdje se priključio Iranskoj revolucionarnoj gardi (IRGC).

Foto: Profimedia

Ministarstvo pravosuđa objasnilo je kako je Shakeri dobio zadatak u listopadu od IRGC-a da isplanira atentat na Trumpa do izbora, a on je istražiteljima bio rekao da nije imao dovoljno vremena za takvo nešto. Daily Mail pak navodi kako je ovaj atentat bio planiran kako bi se Iran osvetio zbog ubojstva Qasema Soleimanija, vođe iranskih elitnih snaga Quds još 2020., a navodno su bili spremni dati i velike novce za to.

Osim toga, Shakeri je u telefonskim razgovorima FBI-ju ispričao i kako mu je rečeno da odgodi zavjeru jer je Iran mislio da će Trump izgubiti izbore, pa će do njega biti lakše doći. Zasad inače nije poznato kada se Shakeri vratio u Iran te kako je napustio SAD.

Inače, radi se o iranskom imigrantu koji je u SAD došao kao dijete, no ilegalnim aktivnostima počeo se baviti vrlo rano, tako da je s već kao 21-godišnjak bio osuđen i proveo godine u više zatvora. Bio je 2005. premješten u zatvor u Beaconu, i tako je navodno upoznao Riveru. On je također prije nekoliko godina bio uhićen i na Šri Lanki zbog zapljene 92 kilograma heroina.

Njegovi suradnici bili su uhićeni i zbog pomaganja u planiranju ubojstva američke novinarke iranskog podrijetla. Ona je inače poznata u javnosti kao velika kritičarka iranskog režima, a već je bila na meti ubojstva. Iako Ministarstvo nije otkrilo o kojoj se to meti točno radi, Reuters navodi da se poklapa s opisom Masihe Alinejade, novinarke i aktivistice koja je bila kritizirala iranske zakone koji su bili usmjereni prema ženama. Četiri Iranca bila su optužena još 2021. za njenu otmicu, a 2022. još je drugi muškarac bio uhićen jer je imao pušku ispred njenog doma.