FOTO Jedinstven blagdanski ugođaj u prekrasnoj Areni

Arena Pula svakako je jedno od najljepših adventskih mjesta u Hrvatskoj koje svakako treba posjetiti. Tijekom dana razgledajte grad, no noćne će vam sate rasvjetljavati u blagdanskom duhu tisuće lampica diljem grada. Koliko je ove godine Advent u pulskog Areni poseban, govori i podatak da je na otvorenju bilo više od 4.000 posjetitelja, a u atraktivnom je programu sudjelovalo čak 50 izvođača. Već u prvim trenucima adventske čarolije u Areni Pula, mnogi su se složili kako je ovo jedan od najljepših Adventskih prizora i razlog za posjet Pule i u zimskom periodu. Velebna izvana, romantična iznutra - tako bi se mogla opisati Arena Pula do čijeg je središnjeg dijela - klizališta površine čak 600 m2, potrebno proći kroz arkade osvijetljene s osam metara dugim ekološkim lampicama. Pogled na unutrašnji dio Arene je jedinstven i teško ga je zaustaviti samo na jednom dijelu. Tribine su u potpunosti zasniježene i krasi ih 111 osvijetljenih borova, dok se među adventskim kućicama smjestila rimska kočija s dva stilizirana konja. Kad je o kućicama riječ u Areni je čak tri s različitom ponudom hrane i pića. Na ovom djelu Adventa nema fritula i pečenih kobasica. Po naputcima konzervatora ne peče se ništa na ulju unutar zidina, pa se višestoljetnom Arenom širi miris pečenih kolačića, pizze i hot dogova. Cijene su povoljne, a ponuda raznolika. Uz kućice se nalaze i vile graditeljice koje prolaznike podsjećaju na drevnu mitsku priču, a šetnja iza tribina otkriva tri svjetlosna tunela. Visualia Group kolektiv koji je specijaliziran za svjetlosne instalacije, centralni je tunel pretvorio u atraktivnu božićnu priču uz pomoć tematskih projekcija koje nikog nisu ostavile ravnodušnim. Najatraktivniji dio je klizalište za čiju je realizaciju zaslužna tvrtka Adriatic d.o.o. a koje radi svaki dan od 10:00 do 22:00 sata, vikendom od 10:00- 23:00 a za koje je ulaznica tri eura.

- Izuzetno smo ponosni što smo autori Adventa u Areni i veseli nas što smo sve ideje i zamisli uspjeli prenijeti u prostor u onom obliku u kojem su bile i planirane. Zahvalio bih Gradu Puli, Pula Film Festivalu i TZ grada Pule na mogućnosti da zajedno kreiramo projekt koji će zasigurno odjeknuti u cijeloj regiji te svima onima koji su dali svoj doprinos da Arena dobije svoju božićnu bajku. S obzirom na zaista veliki broj posjetitelja već prvog vikenda vjerujem da smo svi zajedno uspjeli. Vjerujemo da će Advent biti razlog dolaska u Pulu i da će posjetitelji izlaskom iz Arene ponijeti lijepe uspomene i svakako se poželjeti bar još jednom vratiti - izjavio je Vedran Babić iz tvrtke Inspiro Lab idejni začetnik Adventa u Areni. Prvog je tjedna pulska Arena bla puna posjetitelja koji hvale jedinstvenu čaroliju koju pruža ugođaj u Areni, ali i u ostalim dijelovima grada.

Jedinstveni gradski ritam Pule podijeljen je na tri cjeline. Najatraktivniji je svakako Advent u Areni, ali po svojem programu i ljepoti ne zaostaju ni ostale gradske lokacije. Tako su ulice grada ukrašene svjetlima zvijezda repatica, geometrijskih oblika i morskih elemenata. Prolazeći užim gradskim središtem u Parku grada Graza nalazi se Čarobni park za najmlađe. Ponuda sadržaja je predivna - za sve uzraste ponešto, a glavna atrakcija je Kuća Bake i Djeda Mraza s vilenjacima koji pričaju bajke. Za odrasle željne dobre zabave tu je i treći dio Adventa Pula - Advent u Katedrali s prigodnim programom ili na Portarati gdje je postavljena pozornica do koje vodi zanimljivo kreirana šetnica. Na ovom dijelu Pule, uz velebna Zlatna vrata nalaze se kućice s bogatom eno-gastro ponudom. Želite li kušati nešto autohtono, tik uz Zlatna vrata nalazi se kućica Gagliardo s ponudom autohtonih specijaliteta poput Pinse Istriane (vrsta pice), Istarskih kobasica (rađenih po domaćim receptima) i fritulama none Ane.

- Advent u Puli sa svim sadržajima posebno je osmišljen s ciljem podizanja posjećenosti Pule i tijekom prosinca. Otvaranje Adventa je prošlo odlično i nadam se da ćemo kroz godine Arenu činiti sve spektakularnijom. Ono što je dobro u ovom projektu je to da je Arena građanima Pule otvorena tijekom prosinca. Po njoj mogu šetati i uživati u sadržajima, a ne samo je posjećivati kad traju koncerti ili slični događaji - rekla je Sanja Cinkopan Korotaj, direktorica Turističke zajednice Grada Pule koja ovog prosinca postaje popularna destinacija adventa. 'Advent u Puli' realizira se u organizaciji JU Pula Film Festival te pokrovitelje Grad Pulu i Turističku zajednicu grada Pule, a posjetitelji u ovoj jedinstvenoj božićnoj priči mogu uživati do 6. siječnja 2025. godine.

