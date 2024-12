Zagorci su opet izmislili novi štos. Evo što pripremaju sutra! 'Sumnjamo da će netko drugi na svijetu pokušati nešto slično'

Zagorci su opet izmislili novi štos. Uz hladan gemišt padaju im na pamet genijalne ideje, pa je tako društvo iz Oroslavja posljednjih dana skupilo glave i izradilo, ni više ni manje, najveću peku na svijetu! Teška je više od tonu, a u promjeru ima tri metra. – Da smo mogli napraviti veću, napravili bismo! Ali to je bio maksimum koji su vješti radnici tvornice parnih kotlova Orometal uspjeli izgraditi. I ta će peka trajati barem pola stoljeća, jer znamo da se jedna koju su ovdje proizveli još 1968. i dalje koristi u tvornici Pik Takovo, poznata je po proizvodnji slavnog Eurokrema – govore u Oroslavju.

– U nedjelju planiramo deti između 150 i 200 kilograma teletine i svinjetine, 120 kilograma krumpira te još par vreća mrkve, paprike, luka, paradajza, češnjaka... Priprema peke počinje u 9 sati, zatim ćemo svakih sat vremena otvarati peku i miješati sastojke, a u 14 sati kreće nedjeljni ručak za sve! – govore u Oroslavju. Kako ćete otvarati peku koja je teška tonu? – Kranom ćemo podizati gornji dio, ne mogu to ljudske ruke dići. Jesmo Zagorci, ali nismo Egipćani da tako teško dižemo, kao kad su gradili piramide – smiju se s one strane Medvednice.

Prvi čovjek Oroslavja Viktor Šimunić nastavlja priču: – Oroslavje je i dalje poznato po prerađivačkoj industriji, upravo metaloprerađivačkoj, te tekstilnoj industriji. Tri je tjedna trebalo da radnici naprave peku i sigurni smo da je najveća na svijetu. Istina, u Sinju su ljetos radili nešto slično, no njihova je bila u promjeru pola metra manja. Kontaktirao sam i čelnike Guinnessove knjige rekorda, oni su zainteresirani za obaranje rekorda u broju porcija koje su podijeljene iz jedne peke.

No, kako mi već ove nedjelje pečemo prvi puta, ostalo je premalo vremena za izraditi svu papirologiju, jer je za skidanje rekorda potrebno obaviti niz pripremnih radnji. Nema veze, ove ćemo se godine prvo dobro najesti, a druge godine pripremiti obaranje službenog rekorda. Uostalom, možda nam u peku stane i 500 kilograma mesa, a hoćemo biti sigurni u svoje prave dosege. Ne žuri nam se nikam, jer sumnjamo da će netko drugi na svijetu u međuvremenu pokušati nešto slično – govori Šimunić.

Za peku će zadužen biti Štef, kako zovu susjeda Stjepana Kahlinu, a hrana će biti besplatna za sve posjetitelje. – Naravno, jest će se gratis! Usto, valja znati kako je drvo te većina sastojaka, od mesa, povrća, pa nadalje, donacija. Mnogo se ljudi uključilo, velik je dio donirala i tvrtka Orometal, jer je i ova priča identična mnogima u Zagorju, pogotovo u ove blagdanske dane. I tom pekom pokazujemo zajedništvo, ne samo nas u Oroslavju, već cijelog Zagorja, kako bismo pokazali svijetu što možemo napraviti kad su glave skupa. Advent je doba kada se budi zajedništvo! – govore u Oroslavju.

Koliko trebate gladnih? – Barem tisuću gladnih usta – smiju se Zagorci. Najveća peka na svijetu peče se u sklopu Adventa u Oroslavju, koji je lani dobio i nagradu za najljepši advent u kategoriji malih gradova. – Ovih dana slušamo priče o nekakvoj Dubai čokoladi, Dubai fritulama, pa i Dubai germknedlama. Mi smo htjeli pokazati da se u Oroslavju može napraviti nešto što nema ni Pariz, ni Beč, što nema Zagreb, pa čak ni Dubai – poentira gradonačelnik Šimunić.

9.10.2024., Park Vranyczany, Oroslavje, Hrvatska - Otkrivanje spomenika Josipu Mikulcu, prvom hrvatskom influenseru, poznatom kao Joza Putnik, autorice Adne Bakije, akademske kiparice. Viktor Simunic, Paolo Trichilo, Adna Bakija i Zeljko Kolar. Photo: Josip Mikacic/PIXSELL Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Na Adventu su, nedavno, imali i čvarkijadu, u kojoj je 25 ekipa pripremalo domaći specijalitet. – Čvrčki, tak mi kažemo za čvarke. Odaziv je bio ogroman, a još se nisu ocvrlili do kraja, gosti su grabili još. A to očekujemo i s pekom. Pozivamo sve da dođu vidjeti i probati – govore Zagorci. Oroslavje je najveći advent u Zagorju, traje od posljednjih dana studenoga sve do dočeka Nove u podne na Silvestrovo.

Sad znamo što se jede, no što se pije u Zagorju na Adventu? – Kuhano vino, kuhani gin, neki bambus, ali i mrzli gemišt. Nema tako hladnog vremena i tako velikog snijega da hladni gemišt ne bi pasal! – pričaju na Oro trgu. Divovska peka još je jedan adut grada koji je već poznat po tome kako se u njemu organizira najveća tombola u zemlji. Sredinom kolovoza ovdje se lani mogla osvojiti Kia Pro Ceed, a ove godine za Veliku Gospu na tomboli su sretnici osvojili i 10.000 eura, a jedan i 100 kvadratnih metara asfalta, što je dovoljno za asfaltiranje dvorišta ispred kuće.

Novost je i spomenik Joži Mikulcu, prvom hrvatskom "influenceru", koji je u središtu mjesta otvoren prije nekoliko mjeseci, a riječ je o susjedu iz Krušljeva Sela koji je prije stotinu godina pješice prehodao cijeli svijet. Skupio je oroslavski Joža potpise od oko 30 tisuća bogatih i slavnih, uključujući pet američkih predsjednika među kojima su Woodrow Wilson i Theodore Roosevelt, ali je susretao i engleskog kralja i premijera, našeg Nikolu Teslu i njihova Tomasa Edisona, šetao do Australije i Tasmanije... Tu u Zagorju nikad dosadno.

