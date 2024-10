Evo koja je ključna razlika između Slovenaca i Balkanaca: 'Nama je to uvijek stres i najmrži posao'

Brojni Hrvati, posebice oni iz sjeverne Hrvatske često putuju u Sloveniju, bilo to radi shoppinga ili zabave. Naime, Ljubljana nudi mnoge znamenitosti poput Ljubljanskog dvorca, vožnje žičarom, istraživanje velikog zoološkog vrta ili opuštanja na brodskoj turi Ljubljanicom. Mnogi šopingiraju u Sloveniji radi vala poskupljenja, no razlika među slovenskih i hrvatskim cijenama ipak nije velika.

"Često putujemo u Sloveniju, obožavamo Ljubljanu i odemo s djecom nekad tamo na vikend. Restorani jesu možda skuplji, ali to se sada izjednačilo s Hrvatskom. U nekoj našoj pizzeriji ćete pizzu platiti više od 10 eura, u Sloveniji je također tako. Nema tu neke razlike", objasnio je mladi par iz Zagreba. Međutim ono što razliku Slovence od Hrvata je to što se drže pravila i državnih propisa.

"Na primjer, tamo nećete naići na ostavljeni frižider u prirodi ili smeće razbacano po ulicama", pojasnila je Andreja iz Zagreba za Dnevno.hr. "Volim Sloveniju, ali koči me taj njihov jezik. Iako svi oni razumiju hrvatski i vrlo rado ga pričaju ako bi živio tamo morao bih naučiti slovenski i, naravno, pronaći posao. Mislim da Slovenci jako dobro žive, oni su kao Austrija u malome”, dodaje Andrejin suprug Mato.

Opisali su i načine na koji slovenski poljoprivrednici održavaju svoja zemljišta. "To je pokošeno kao po špagi, doslovno s autoceste mogu vidjeti ima li nešto na livadi, to je pokošeno kao golfski teren. A tek da im vidite oranice, to je izorano sve u centimetar kao da ste povukli ravnalo. Meni je to zbilja zanimljivo. Ali imam i teoriju o tome ", rekao je Mato koji smatra da je u Hrvatskoj to drugačije jer smo u prošlosti bili primorani baviti se poljoprivredom kako bi preživjeli pa nam je to sada "tlaka". "Rijetko koji poljoprivrednik iskreno uživa u obrađivanju zemlje. Često sam prijateljima išao pomagati brati krumpire, šljive i jabuke, pa to je uvijek za njih stres i valjda najmrži posao kroz godinu. To je izorano čisto da se obavi ono što se mora i ništa dalje toga. Realno, mi smo obrađivali zemlju iz neimaštine, a ne iz gušta, dodao je Mato.

Što se tiče cijena, Andrea je objasnila kako u Sloveniji cijene baš i nisu niže. "Tamo je pola litre vode od dva do tri eura. Ulazak u ogromni zoološki vrt je oko 12 eura po osobi, za djecu je nešto jeftinije, a ako želite vidjeti njihov veliki dvorac u centru grada i voziti se žičarom 290 metara nadmorske visine platit ćete 16 eura", rekla je i dodala kako magneti suveniri koštaju od 4 do 6 eura. Međutim, Mato je naposljetku ipak priznao kako se ipak ne bi preselio u Sloveniju: "Korijeni su korijeni. Tamo bi uvijek bili stranci."

