Dan D za Mamiće: Europski sud objavljuje odluku o tužbi protiv Hrvatske, evo što će se dogoditi ako je prihvati

Sutra je "Dan D" za odbjeglu braću Mamić. Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu u četvrtak će objaviti svoju odluku o tužbi Zdravka Mamića i ostalih protiv Republike Hrvatske vezanoj za prvi proces za izvlačenje novca iz Dinama, a gdje su on, brat mu Zoran Mamić te poreznik Milan Pernar pravomoćno proglašeni krivima i osuđeni na zatvorske kazne. Županijski sud u Osijeku osudio je u lipnju 2018. godine i Damira Vrbanovića, i tu je presudu potvrdio Vrhovni sud u proljeće 2021., no nakon što je izbila afera o podmićivanju sudaca, Vrbanović je podnio ustavnu tužbu pa je Ustavni sud ukinuo presudu protiv njega i vratio proces na novo suđenje. To se novo suđenje još uvijek čeka. Pernar je jedino bio u zatvoru, ali je zbog teške bolesti ranije pušten na slobodu, a proljetos je i preminuo.

Europski sud za ljudska prava priopćio je na svojim internetskim stranicama kako će u četvrtak donijeti pisanu obavijest o 19 presuda i/ili odluka, a na tom je popisu i Mamićeva tužba protiv Hrvatske. Priopćenja i tekstovi presuda i odluka bit će dostupni u 10 sati. Za Mamića to može značiti veliki preokret. Hipotetski gledano, prihvati li sud u Strasbourgu Mamićevu tužbu i tezu da su mu na suđenju za izvlačenje 116 milijuna nekadašnjih kuna povrijeđena ljudska prava, može to značiti da presuda pada i slijedi novo suđenje.

Naime, bude li im odluka išla u prilog, Mamić može zatražiti obnovu postupka u roku od trideset dana od datuma konačnosti presude Europskog suda za ljudska prava. Po našem Zakonu o kaznenom postupku, kazneni postupak obnovit će se kada je zahtjev za obnovu podnesen na temelju presude ili odluke Europskog suda za ljudska prava kojima je utvrđena povreda prava i sloboda iz Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ako je povreda Konvencije utjecala na ishod postupka, a povreda ili njezina posljedica može se ispraviti u obnovljenom postupku. U rješenju kojim se dopušta obnova kaznenog postupka sud će odrediti da se postupak vrati u stadij postupka pred optužnim vijećem ili raspravu, ili u postupak povodom žalbe, ili izvanrednih pravnih lijekova.

Mamićeva je obrana optimistična. - Mogu Vam potvrditi da je na internetskim stranicama Europskog suda za ljudska prava najavljeno kako će sutra u 10 sati biti objavljena odluka u povodu zahtjeva, tj. tužbe Zdravka Mamića, a u vezi "prvog" postupka koji se vodio pred Županijskim sudom u Osijeku. Zahtjev je temeljen na čl. 6 Konvencije kojim se svakome jamči pravo pravično suđenje. U slučaju da sud utvrdi povredu ljudskih prava Zdravka Mamića, to za sobom povlači obnovu kaznenog postupka u kojem je došlo do povrede njegovih prava što znači da bi došlo do ponovljenog suđenja u tom kaznenom postupku. Duboko vjerujemo da će do toga i doći jer je notorno da Zdravko Mamić nije imao pravično suđenje – kazao nam je odvjetnik Filip Glavaš, branitelj Zdravka Mamića.

Podsjetimo, Zdravko Mamić pravomoćno je osuđen na šest i pol godina zatvora, Zoran Mamić na četiri godine i osam mjeseci, a Milan Pernar na tri godine i dva mjeseca zatvora. Krivi su, po presudi, za malverzacije oko podjele novca od transfera Dejana Lovrena i Luke Modrića iz Dinama u inozemne klubove, kao i za porezne "muljaže".