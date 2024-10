Edini je cijela obitelj ostala zarobljena u poplavama u BiH: 'Voda je nosila sve pred sobom, nisu se mogli spasiti'

Obilne padaline izazvale su kaos na području Jablanice i Konjica tijekom protekle noći, a bujične poplave, odroni i klizišta odnijeli su ljudske živote. Pronađena su tijela 14 poginulih osoba, a velik je broj i nestalih, ali i unesrećenih. Uništeno je više obiteljskih kuća, a vodena stihija je odnijela nekoliko mostova na području Jablanice.

Edina Duraš ispričala je što se dogodilo u Buturović Polju, koje se nalazi u blizini Konjica. Naime, u selu Buturović Polje rijeka se izlila iz korita i poplavila kuće; neke je čak i odnijela, a od automobila i dvorišta nije ostalo ništa. – Tu mi je od bake obiteljska kuća i dolje mi je sva obitelj. Kratko smo se čuli s rođakinjama, jer nemaju uopće mreže. Uglavnom, nemaju struje, nemaju vode. Sve im je odnijela voda: od automobila, prilaza, puta, vrta, apsolutno sve. Ostala je samo kuća i oko nje voda. Ne može se prići do njih, nema prilaza, i tako je većina kuća – kazala je za Avaz.

Pojasnila je i kako je došlo do cijele situacije. – To se dogodilo tijekom noći. Tolika kiša je počela padati. Većinom su spavali i samo je odjednom rijeka počela bujati. Čitav svoj život, i moji roditelji, svi smo tu živjeli, i nikad se ništa, ni slično, nije dogodilo. Kako je sve počelo bujati, voda je nosila sve pred sobom, buka ih je probudila i onda su vidjeli da je odnesen dio puta te da nema automobila ispred kuće. Bili su u kući, nisu mogli izaći ni prijeći negdje da se spase. Teta kaže da je bilo pitanje kada će voda odnijeti kuću koliko je to bilo jako, ali hvala Bogu, nije, pa su trenutno tu u kući – kazala je Duraš.

Od njene obitelji, srećom, nitko nije ozlijeđen. – Hvala Bogu, nitko nije ozlijeđen, što se tiče onoga što znam od svoje rodbine. Tko je mogao, otišao je do neke druge kuće i tako su se snašli, a neki su ostali u kućama zbog nemogućnosti da izađu. Ne možemo dalje stupiti u kontakt da vidimo što se događa – rekla je Duraš.

Stanovnicima ovog sela još uvijek nije pružena nikakva pomoć. – Znam da još uvijek ništa nije napravljeno. Mislim da su sve službe upućene prema Jablanici, jer je dolje situacija gora, a što se tiče manjih mjesta, mislim da nitko nije stupio u kontakt s njima niti da je bilo kakva pomoć poslana – kazala je na kraju razgovora Duraš.