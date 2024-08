Zaglavili u svemiru: Na ISS-u su trebali biti samo tjedan dana, letjelica po njih stiže tek u veljači

Zbog tehničkih problema sa svemirskom letjelicom Starliner dvoje astronauta američke svemirske agencije NASA koji se trenutno nalaze na Međunarodnoj svemirskoj postaji (ISS) neće se moći vratiti na Zemlju do veljače 2025., objavila je NASA na konferenciji za medije u subotu.

Dvoje astronauta, Barry Wilmore and Sunita Williams, također bi se trebali vratiti u drugoj svemirskoj letjelici, SpaceX-ovom Crew Dragonu, a ne Starlineru, rekla je NASA. Wilmore i Williams na ISS-u su od lipnja, iako su ondje trebali ostati samo tjedan dana. Ta odluka donesena je iz sigurnosnih razloga, rekao je šef NASA-e Bill Nelson. Williams i Wilmore stigli su na ISS početkom lipnja u prvome letu Starlinera s ljudskom posadom.

Misija na svemirskoj postaji planirana je na tjedan dana, no u međuvremenu su se pojaviil brojni tehnički problemi na Starlineru. Boeingov Starliner svemirska je letjelica za djelomičnu višekratnu upotrebu koja se sastoji od kapsule visoke oko tri metra namijenjene za posadu i servisnog modula. Za razliku od letjelice Crew Dragon koji je izradila kompanija SpaceX Elona Muska, Starliner ne slijeće na vodu, nego na suho tlo. Prizemljuje slično kao i bivša NASA-ina letjelica Space Shuttle koji je iz upotrebe povučen 2011. godine.

After extensive review by experts across the agency, NASA's @BoeingSpace Crew Flight Test will return with an uncrewed #Starliner. Astronauts Butch Wilmore and Suni Williams are scheduled to return to Earth next spring aboard #Crew9: https://t.co/bfjenUU1Jf pic.twitter.com/c4NzZVJcvw