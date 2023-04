Dramatično spašavanje muškarca u moru u Crikvenici: 'Proveo je sat vremena u vodi, bio je u šoku'

Život 38-godišnjeg Nizozemca podrijetlom iz BiH bio je spašen zahvaljujući ribaru iz Selca Vladi Radoviću (44) te policijskim službenicima Tei Švob (29) i Vedranu Vuković (30) u dramatičnoj sceni spašavanja koja se dogodila u moru kod Crikvenice. Sve je počelo, prenose 24sata, kada je Radović ribario sa crikveničke rive i u jednom trenutku začuo neartikulirano glasanje na ušću Dubračine. Iako je isprva mislio da se radi o djeci, ubrzo je shvatio da se radi o čovjeku koji iz mora povikuje.

- Odmah sam uzeo mobitel da zovem pomoć, no ostalo mi je samo 6 posto baterije. Nisam htio riskirati te sam sjeo u auto i odvezao se do Doma zdravlja, no tamo nisam našao nikoga. Tada sam nazvao policiju i taman kad mi se žena javila mobitel se isključio - prepričao je Radović te pošao do policijske postaje. Policajci Tea i Vedran stigli su u svega nekoliko minuta i njih troje zajedno su krenuli barkom na mjesto gdje su ga zadnji put vidjeli, no njega tamo više nije bilo.

- U jednom trenu smo ugasili motor i upalili reflektore, no ništa. Vrijeme je prolazilo i već smo pomislili na najgore, no nismo odustajali. Stalno smo si govorili probajmo još ovdje, još ondje. Nakon mnogobrojnih pokušaja da čovjeka lociramo, napokon smo ponovo čuli isti neartikulirani glas - ispričala je Tea, policajka koja inače ima i certifikat za spašavanje na vodi. Ubrzo je trojac krenuo u smjeru Rijeke i uočio muškarca koji je plutao na leđima.

- To mu je sigurno pomoglo da se toliko dugo održi na vodi po toj hladnoći. Tada je već bilo 1.20 sati, on je u hladnoj vodi bio već oko sat vremena. Kad nas je vidio, povikao je "Policija!". Rekli smo mu da smo došli pomoći i pitali može li surađivati. Malo je pričao na našem, a malo na stranom jeziku. Bio je dezorijentiran i u potpunom šoku - dodala je Tea. Muškarac je ubrzo prevezen u KBC Rijeka gdje je zaprimljen u pothlađenom stanju s respiratornom insuficijencijom.

Inače, radi se o trećoj nesreći koja se dogodila na istom mjestu u moru u zadnjih godinu dana, a prijašnje su imale smrtni ishod. Muškarac je trenutno van životne opasnosti, a policija se putem medija zahvalila ribaru iz Selca. - Bez njegove pravovremene dojave pitanje je kakav bi završetak imala ova priča, a srećom se on našao u blizini pa je velikim dijelom pridonio u spašavanju utopljenika. Ta njegova humana gesta još jednom potvrđuje kako policija u kvalitetnoj suradnji s građanima može ostvariti sjajne rezultate za dobrobit svakog čovjeka i cjelokupne zajednice uz moto sigurnost i povjerenje na djelu - poručili su iz policije.

