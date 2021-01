Dragica se udomaćila, hrane je papalinama

Požeška roda koja iz nekog razloga nije odletjela na jug i kojoj su početkom prosinca ljudi davali hranu i snimali je mobitelom dok bi se šetala oko trgovačkog centra i danas se pojavljuje na više lokacija u centru grada. Simpatično je vidjeti je kako pristojno s noge na nogu prelazi preko zebre dok mimo nje prolaze auti. Sklonište od hladnoće pokušava pronaći na parkiralištu u blizini Kauflanda u Požegi. Umiljata je i svima draga. Požežani su je u međuvremenu nazvali Dragica, čak je i prihvatila to ime.

Najčešće se odaziva kad rukom u kojoj je hrana zamahnu prema njoj. Iz Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim područjima pozvali su građane da je ne uznemiravaju i ne pokušavaju uhvatiti jer, iako je vjerojatno ozlijeđena ili bolesna, još uvijek može letjeti.

– Lijepo je što se svi brinete za ovu umiljatu, ali ipak divlju životinju, koja je ne svojom krivicom barem privremeno postala naša sugrađanka. Roda je zaštićena, ali i divlja životinja, i ne smije se i ne može hvatati i uznemiravati dok može letjeti. Tek kad bude na tlu i utvrdi se da ne može uzletjeti, izlazi se na teren kako bi se pticu uhvatilo i odvelo u azil – napisao je na svom Facebook profilu Predrag Livak, glavni čuvar prirode u ustanovi.

U međuvremenu ljudi rodu i dalje hrane sirovim mesom i ribom koju ostavljaju ispred nje, strahujući istodobno da je ne udari neki auto. Postala je njihov ljubimac. Zahvaljujući dobrim ljudima, ona je još uvijek u dobroj kondiciji. Stariji Požežanin koji živi u blizini posjećuje je gotovo svakodnevno.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL 02.12.2020., Pozega - Roda koja iz nekog razloga nije otisla na jug pokusava pronaci skloniste od hladnoce na parkiralistu i u blizini Kauflanda. Photo: Ivica Galovic/PIXSELL

– Hranim je papalinama, svaki dan kupim vrećicu-dvije pa joj bacam. Prilazi mi bez straha. Ptice vrlo brzo shvate tko je dobronamjeran, a tko nije – kaže Požežanin. Rode i druge močvarice mogu preživjeti blagu zimu. Veći im je problem kada nemaju hrane. Stručnjaci procjenjuju da je Dragica ozlijeđena ili bolesna te da će se možda spustiti na tlo i da neće moći uzletjeti. Kada to netko primijeti, neka nazove Centar 112, a oni će znati kome se treba obratiti. Neki su je već pokušali uhvatiti, pa nisu uspjeli, no stručnjaci zasad savjetuju da se to ne čini. Plemenito je pokazivati empatiju i suosjećanje, ali prije svega treba imati prave informacije. Za rodu bi najbolje bilo da se to ne dogodi i da ona na proljeće, negdje krajem ožujka, živa i zdrava dočeka svoju rodbinu i prijatelje na povratku iz Afrike.

– Po zakonu, pticu se, dok god je sposobna za let, ne smije otuđivati iz prirode i hvatati. Ta roda snalazi se tako kako se snalazi. S ljudima iz ustanove za zaštitu prirode dogovorio sam da će je, dođe li u stadij da više ne može funkcionirati i ako je netko uhvati, dovesti kod mene u azil. Rado ću se pobrinuti o njoj – objašnjava Mirko Milec, vlasnik obiteljskog ZOO parka u Ruščici kod Slavonskog Broda, u kojemu se nalazi Centar za zbrinjavanje zaštićenih životinja. Kako sam kaže, trenutno na skrbi ima mnoštvo ptica i nije mu problem prihvatiti još jednu, tim više jer ribe ima dovoljno. Ljude koji rodu ugledaju na cesti Milec poziva da joj, ako to žele, ponude nešto hrane. Nije važno radi li se o ribi, mesu, piletu ili jetrici, jer ove ptice su svejedi.

– Ako baš primijete da je u jako lošem stanju, neka je uhvate i mi ćemo je dovesti isti dan. Kod mene bi joj vjerojatno bilo bolje, ali čuo sam da i tamo da ima dobrih ljudi koji joj pomažu i hrane je. Ako se ona tamo snalazi, bilo bi najbolje da ostane gdje jest. Rode podnose hladnoću, Dragici treba samo dati hrane jer su kanali zamrznuti i nema ničega. Inače bi ona sebi sama uhvatila ribu, žabe, miševe i skakavce – istaknuo je Milec.