Draghi ne želi biti predsjednik Italije

Talijanski predsjednik Sergio Mattarella (79) odbacio je svaku mogućnost drugog mandata ili produljenja postojećeg.

– Moj mandat od sedam godina završava za osam mjeseci i imam pravo na odmor, na mirovinu – kazao je Mattarella tijekom posjeta jednoj rimskoj školi.



Salvini navija za izbore



– Kada sam bio izabran u Quirinale (palaču predsjednika Republike) bio sam zabrinut jer sam znao da je moja zadaća zahtjevna. Imao sam dvije stvari koje su mi pomogle: odlučne suradnike i ustav koji jamči da ne postoji samo jedno tijelo koje odlučuje, već je donošenje odluka podijeljeno na više tijela. Predsjednik mora poznavati sva tijela kako bi mogao pratiti i intervenirati s prijedlozima – kazao je Mattarella i naglasio kako je star za nastavak mandata, te kako jedva čeka da se odmori.



Njegov prethodnik Giorgio Napolitano, inače 11. šef države, jedini je talijanski predsjednik koji je produljio svoj mandat na još dvije godine, odnosno do 2015., kako bi omogućio vladi i politici da srede situaciju koja je nastala poslije ostavke Berlusconijeve vlade. U sadašnjoj talijanskoj politici i s vladom kojoj je na čelu Mario Draghi situacija je slična i neke stranke na čelu s Ligom Mattea Salvinija htjele bi da Mattarella ili produlji mandat do 2023., odnosno do parlamentarnih izbora, ili da sadašnji parlament izabere premijera Draghija na položaj šefa države. Tim drugim potezom Salvini bi ostvario dvije želje.

Najprije bi maknuo Draghija s jakog položaja premijera i postavio ga na slabiji položaj šefa države. Drugo, išlo bi se na prijevremene izbore na kojima bi zasigurno pobijedio desni centar i možda bi Salvini postao premijer.



Predsjednik ima manje ovlasti od premijera. Polovicom osamdesetih tadašnji predsjednik Francesco Cossiga primio je nas deset stranih novinara i objašnjavao nam koje su njegove ovlasti. Šef talijanske države ima ovlasti između onih koje je imao François Mitterrand, tadašnji francuski predsjednik, i onih koje ima britanska kraljica Elizabeta, kazao je Cossiga. U Francuskoj predsjednik republike ima velike oblasti, a kraljica Ujedinjenog Kraljevstva gotovo nikakve.



No, u Italiji se šefa države poštuje kao instituciju. U tom kontekstu nisu shvatljivi napadi na šefa države u Hrvatskoj. Može se nekome i ne sviđati što govori, smatra se u Italiji, ali ga se treba poštovati kao instituciju, kao položaj koji pokriva. Jer, ako se ne poštuje šefa države, ne poštuje se ni državu. Poštovanje se iskazuje i prema instituciji koja se brine o ustavnosti i funkcioniranju ostalih tijela.

Mattarella je rekao da ne želi dulji mandat. Istina, i Napolitano je govorio da ne želi produljivati mandat, ali je na kraju popustio. Prema onome što je kazao, čini se da neće popustiti u nakani da ode u mirovinu i na zasluženi odmor.



‘Još imamo predsjednika’



No i Draghi (73) je odbio otići u Quirinale, jer zna da kao predsjednik ne bi mogao raditi na reformama koje je najavio i koje su potrebne za dobivanje novca za oporavak iz fondova EU.

– Držim da nije oportuno, da budem pristojan, govoriti o novom šefu države dok je dosadašnji na položaju – dodao je Draghi na primjedbe novinara da ga se spominje kao novog predsjednika države.

Dakle, Draghi će najvjerojatnije ostati na čelu vlade do redovitih parlamentarnih izbora 2023. No ima i onih političara koji drže da će odlaskom Mattarelle u mirovinu oslabjeti i Draghi na položaju premijera. Tijekom konferencije za novinare, Draghi je kazao da njegova vlada predviđa dodatnih 40 milijardi pomoći tvrtkama u teškoćama, te kako bi se, da tako kažemo, normalan život mogao vratiti za nekoliko mjeseci i da neće biti potrebno nositi ni zaštitne maske.

