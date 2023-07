Doznaje Večernji list: Nastavljeni pregovori, dogovor oko novog šefa VSOA-e do ponedjeljka

Kako doznaje Večernji list, pregovori oko novog ravnatelja Vojne sigurnosno-obavještajne agencije (VSOA) se nastavljaju, a jedna i druga strana očekuju da će do ponedjeljka iznaći rješenje. Naime, u ponedjeljak sadašnjem ravnatelju Ivici Kinderu ističe mandat nakon što ga je predsjednik Zoran Milanović u rujnu prošle godine razriješio s te dužnosti, a s tim se usuglasio i premijer Andrej Plenković. Bilo je to jedno od rijetkih suglasja između predsjednika države i Vlade, no imenovanje novog ravnatelja izazvalo je novi sukob.

Kinder je razriješen s dužnosti nakon što su unutarnjim nadzorom uočene nezakonitosti i nepravilnosti niza djelatnika u okviru VSOA-e. Mandat mu ističe u ponedjeljak 10. srpnja, a na tu poziciju trebao je doći Mijo Validžić kojeg je predložio ministar obrane Mario Banožić. Međutim, o novom šefu VSOA-e Milanović ne želi razgovarati s ministrom obrane već isključivo s premijerom Andrejom Plenkovićem kojeg je pozvao na hitan sastanak, no ovaj ga je odbio rekavši da mu se prvo mora 'prostojno ispričati'.

VEZANI ČLANCI:

Umjesto isprike, Milanović se jučer navečer obratio javnosti preko svih televizija te upozorio na 'ozbiljnu prijetnju koju priprema Vlada Andreja Plenkovića'. Kazao je kako Vlada mimo Ustava namjerava VSOA-u staviti pod izravno upravljanje Ministarstva obrane te da je to politički udar Plenkovića 'koji Hrvatsku vraća u doba kada su službe bile pod izravnom kontrolom vladajuće stranke'.

Plenković mu je odgovorio kako su to lažne teze o kršenju Ustava. Nakon toga je iz Milanovićevog ureda objavljena 'odluka koju je ministar obrane Mario Banožić pripremio 5. srpnja 2023. kako bi dokazima potvrdili i potkrijepili jučerašnje riječi predsjednika Milanovića o pokušaju imenovanja privremenog čelnika VSOA-e mimo Ustava'.

- Pripremljena Odluka ministra obrane službeno je uručena predstavniku Ureda predsjednika Republike na sastanku Savjeta za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija u srijedu, te predstavljena kao rješenje do imenovanja ravnatelja VSOA-e - priopćeno je iz Ureda predsjednika danas popodne.

Vlada je brzo reagirala na to priopćenje i kazala kako je Milanović sam preko Lozančića tražio donošenje mjera za privremeno funkcioniranje VSOA-e, a 'sad Vladu lažno optužuje za protuustavno djelovanje'. To su potkrijepili dopisom koji je Lozančić uputio ministru Banožiću, ali i ostalim dopisima koji su na tu temu razmijenjeni između Vlade i Pantovčaka.

VIDEO Plenković o obraćanju Milanovića: Umjesto isprike slušali smo lažne teze o kršenju Ustava