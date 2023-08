Dospjeli u najutjecajniji svjetski vodič: Neznanje te potegne da ideš dalje pa se ohrabriš kad uspiješ

Kao svaki koji počne, i mi smo počeli – krivo. Prvih smo 1500 maslina posadili u petom mjesecu, a šesti, sedmi i osmi su bili sušni, govori 68-godišnji Giuseppe Lupieri zvan Pino o vremenu od prije dvadesetak godina, kada je u Vodnjanu registrirao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo. Radio je u građevinskom sektoru, a "zemlja ga je vukla" pa je najprije posadio brajdu, a onda i nešto maslina, "da ima ulja za familiju". No kad su na njihovu području raspisali natječaje za zakup državne zemlje, poželio je napraviti zaokret.

Nisu znali, ali su učili

Al' to neznanje te potegne da ideš dalje pa se ohrabriš kad uspiješ, makar si išao dužim putem – nadodaje njegov sin Andrea koji je, za razliku od brata Robija, odgovorio ocu potvrdno kad je pitao sinove bi li ga slijedili u maslinarstvu.

- U početku mi je u polje donosio kavu u odijelu i špic cipelama - prisjeća se Pino.

Andrea je, naime, završio pravo, radio u struci, no odlučio je ured zamijeniti maslinarstvom.

- Pravo i danas uvijek dobro dođe, za potpisati ugovor, proučiti pravilnik... - kaže Andrea dodavši kako se bez podrške supruge ne bi odlučio na takav potez.

- Vjerujem da ljudi dobro rade samo kad vole ono što rade. A on se zaljubio u masline - objašnjava njegova supruga Tina.

Ako je neznanje obitelj Lupieri vuklo da idu naprijed, onda je zapravo i dobro što nisu znali već su učili, pitali struku i gledali kako rade najbolji. Rezultat je u konačnici taj da ta obitelj na gotovo 30 hektara ima posađene masline, u apotekarski urednim, organski njegovanim i certificiranim maslinicima , na zemlji koja je sva bila zarasla u šipražje, dok je nisu uzeli pod svoje. Pod etiketom Cadenela, što je u romanskom dijalektu njihov gotovo zaboravljeni obiteljski nadimak, sličan cadeli, specifičnoj skupini cvjetova masline nalik na grožđe, proizvode tri vrste organskog ekstradjevičanskog maslinova ulja uvrštena u Flos Olei, najutjecajniji svjetski vodič za ekstradjevičanska maslinova ulja. Branje je ručno, prerada hladnim prešanjem isti dan kad su ubrane, u njihovoj uljari. Obitelj Lupieri brine se i o očuvanju krajolika i povijesti pa ćete u njihovu masliniku vidjeti i pravi istarski kažun. Njihova je posebnost i u tome što kod njih možete udomiti maslinu, oni će je njegovati koliko god želite, a zauzvrat ćete svake godine dobiti pola litre organskog ekstradjevičanskog ulja i spoznaju da stablo i zemlja oko njega nisu kemijski tretirani. U inovativnom smislu za svoja su ulja napravili etikete koje se ne maste, a svaka je pravo malo umjetničko djelo koje je oslikao njihov prijatelj kipar.

Dok sjedimo na terasi Andreina doma u kojem živi sa suprugom Tinom i 14-godišnjom kćeri Elenom, djevojčica donosi ulja i kobaltno plave čašice za degustaciju. Ulje se sipa u njih, da se ne vidi boja, čašicu poklopite, trljate o ruku da je zagrijete, i zatim srknete.

S mirisom tek pokošene trave...

– Ovo je naše ulje For Kids od buže, vodnjanske sorte. Jako je blago, nema pikantnosti ni gorčine, a miris je zelene jabuke i svježe pokošene trave. Naše ulje For Meat napravljeno je od istarske bjelice, jako je bogato u pikantnosti. Obično ulje ima oko 100 mg polifenola, ovo između 1600 i 1900 mg. To je jedno od ulja s najviše polifenola na cijelom Mediteranu. Miris je jako intenzivan i ide na list pomidora i rukole. A naše Cuvee ulje je kupaža devet različitih hrvatskih i talijanskih sorti maslina. Ulje je balansirano između prva dva, nema previše pikantnosti i nema previše gorčine, a miris vuče na zelenu travu – predstavlja nam Elena maslinova ulja proizvedena u najboljoj maslinarskoj regiji na svijetu, Istri.