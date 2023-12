Došao kao slobodan čovjek, dobio šest godina i iz sudnice odveden u Remetinec

Mario Popović na zagrebačkom Županijskom sudu nepravomoćno je, na ponovljenom suđenju, osuđen na šest godina zatvora zbog četiri pljačke kladionica. Kada je uhićen u istražnom zatvoru je bio skoro godinu dana, što mu je uračunato u kaznu. Ako presuda postane pravomoćna, ostat će i bez 12.000 eura.

Na prvom suđenju je bio nepravomoćno oslobođen optužbi, jer je sud smatrao da se ne može sa stopostotnom sigurnošću tvrditi da je počinitelj. Naime, sud je tada vjerovao iskazima svjedokinja, koje su opisale razbojstvo i počinitelja. No problem je bio oko prepoznavanja koja su provedena i 10 mjeseci nakon razbojstva.

Kada je orobio kladionice, po optužnici, Popović je imao kapu i dioptrijske naočale, dok na prepoznavanju u policiji nije imao ni kapu ni dioptrijske naočale. Postojale su snimke nadzornih kamera, koje su upućivale na sličnost s Popovićem, no ta sličnost nije bila 100 postotna, pa je sud tada smatrao da sve to nije dovoljno da bi ga se osudilo bez ikakve sumnje. No nepravomoćna presuda je nakon žalbe tužiteljstva ukinuta, a u ponovljenom suđenju, pred drugim sudskim vijećem, stvar se za Popovića odvila drugačije. I to toliko drugačije da je u sudnicu ušao kao slobodan čovjek, a iz nje izašao s lisicama na rukama, krenuvši put Remetinca.

U obrazloženju presude navedeno je da su dvije djelatnice kladionica stopostotno prepoznale Popovića kao počinitelja dok su druge dvije kazale da se samo zbog vremena koje je prošlo od pljački pa do prepoznavanja ne mogu sa stopostotnom sigurnošću utvrditi da je upravo Popović pljačkaš. Sve četiri djelatnice su detaljno opisale razbojnika kao mršavog, visokog i s karakterističnim crtama lica,

- Vještak Vojin Maštruko rekao je, nakon što je pregledao snimke s nadzornih kamera u sva četiri slučaja, kako zbog loših tehničkih karakteristika videosnimka ne može nedvojbeno utvrditi, no niti isključiti Popovića kao počinitelja. Kada se uzmu u obzir zapisnik o prepoznavanju, iskazi svjedokinja i nalaz vještaka vijeće je uvjereno da je tim zbirom dokaza nedvojbeno utvrđeno da je optuženi kriv - naveo je sudac Vjeran Blažeković u obrazloženju.

Pojasnio je i zašto je njegovo vijeće Popoviću izreklo kaznu zatvora od šest godina.

- Jako dobro znate da vam je izvod iz kaznene evidencije respektabilan. Osuđivani ste za krađe, teške krađe, prijevare, razbojništva i zlouporabu opojnih droga - kazao je sudac Blažeković.