U Splitsko-dalmatinskoj jedna novooboljela osoba, nalazila se u samoizolaciji

Jučer su u Hrvatskoj zabilježena su dva nova slučaja zaraze, a time se ukupan broj oboljelih popeo na 2.224. Preminulo je 95 osoba. Do sada je testirano ukupno 52.425 osoba. Hospitalizirano je 137 osoba, od toga je devet na respiratoru.

Lista se strelicama na dnu

12.50 - U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednja 24 sata nije zabilježen nijedan novi slučaj zaraze koronavirusom. Preostali nalazi od petka su negativni, a 34 uzorka uzetih u subotu su u obradi. Ukupno je 118 zaraženih, 90 izliječenih te 8 umrlih. Od početka pandemije na analizu je poslano 2654 uzorka.

S današnjim danom hospitalizirana su 3 pozitivna pacijenta, 2 na Zaraznom odjelu OB Dubrovnik, 1 pacijent (koji nije intubiran) u Jedinici intenzivnog liječenja.

12:46 - U Splitsko-dalmatinskoj županiji je, od ukupno 258 obrađenih testova, jedna osoba pozitivna na koronavirus. Novooboljela osoba nalazila se u samoizolaciji i to iz Otoka. Ukupno do sada na području Splitsko-dalmatinske županije izliječeno je 418 osoba. 36 osoba je hospitalizirano. 39 zdravstvena djelatnika nalaze se u samoizolaciji. 7 osoba je na respiratoru i to 4 Splitsko-dalmatinske županije i 3 iz Šibensko-kninske županije. 2 osobe se nalaze u karanteni hotela Zagreb na Duilovu.

Na području Splitsko-dalmatinske županije do sada je zabilježeno 558 slučajeva zaraze koronavirusom.

12:44 - U Međimurskoj županiji 33 dana nema zabilježenih novih slučajeva oboljelih od koronavirusa, a ta je najgušće naseljena županija devet dana "coronafree" regija. Ukupno je provedeno 821 testiranje.

12.40 - U Sisačko moslavačkoj županiji na današnji dan nema novooboljelih pacijenata od zarazne bolesti COVID-19, priopćio je županijski Stožer civilne zaštite. Na županijskom području ostala su još četiri pacijenta oboljela od ove bolesti.

12.00 - U Zagrebačkoj županiji već 19. dan nema novozaraženih osoba od COVID-19. Podaci su to Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije na području Zagrebačke županije do nedjelje u 11 sati, a evidentirano je sveukupno 129 osoba kojima je potvrđena bolest uzrokovana novim koronavirusom. Broj izliječenih također je ostao isti. Do sada je ukupno izliječeno 115 osoba, a četiri su preminule.

11:12 - U Primorsko-goranskoj županiji nema novooboljelih, a još je jedan pacijent ozdravio.

11:10 - U Istarskoj županiji unutar 24 sata ispitana su 92 uzorka brisa i svi su bili negativni na koronavirus. Trenutno je na ispitivanju još devet uzoraka zbog sumnje na koronavirus o čijim će nalazima stožer nadnadno obavijestiti.

10.35 - Na području Osječko-baranjske županije nastavljaju se pozitivna kretanja u vezi koronavirusa i nema novooboljelih. U zadnja 24 sata u laboratoriju Kliničkog bolničkog centra Osijek testirano je 165 uzoraka te 11 u Zavodu za javno zdravstvo OBŽ i svi su bili negativni. Ukupan broj oboljelih tako već deveti dan ostaje na 131 osobi.

Izliječena je još jedna osoba, pa su u KBC-u ostala samo dva pacijenta oboljela od koronavirusa. Na kućnom liječenju je 12 osoba. Ukupan broj izliječenih od koronavirusa na području županije sada je 109 osoba.

U samoizolaciji se nalazi 16 osoba, odnosno tri manje nego prethodnog dana, a policija je u dvije provjere zatekla obje osobe na prijavljenoj adresi.

10.30 - Već 19 dana uzastopce nije zabilježena niti jedna novozaražena osoba koronavirusom na području Krapinsko-zagorske županije. Ukupan broj ozdravljenih osoba je 120, a trenutni broj aktivnih slučajeva zaraze iznosi 18. U protekla 24 sata testirano je 80 uzoraka, od kojih je 78 negativno, dok se za još dva čekaju rezultati nalaza. Dosad je testiran 2491 uzorak. U kućnoj samoizolaciji trenutno se nalazi 16 osoba, priopćio je Stožer civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije.

10.10 - U Vukovarsko-srijemskoj županiji epidemiološka situacija je stabilna. Županija je već 19. dan bez novooboljelih osoba od COVID-19, te tako ukupan broj oboljelih i izliječenih osoba i dalje iznosi 40. U protekla 24 sata testirano je 59 osoba, što iznosi 1736 ukupno testiranih do sada na području te županije. COVID-19 ambulante osnovane pri domovima zdravlja su zaprimile 14 poziva sa sumnjom na bolest COVID-19.

10.00 - U Karlovačkoj županiji danas nema novooboljelih osoba. Jučer su testirane 54 osobe i svi do sada pristigli nalazi su negativni - kažu u Stožer civilne zaštite Karlovačke županije. Jedna novooboljela osoba zabilježena je jučer, što je Nacionalni stožer objavio u 14 sati i što karlovačkom Stožer nije bilo poznato jučer ujutro, već su službeni podatak o tome dobili danas ujutro u 9 sati.

- Riječ o kontaktu već oboljele osobe što znači da nije riječ o lokalnoj transmisiji. Osoba je jučer trebala izaći iz samoizolacije, ali je kontrolni bris pokazao da je pozitivna, zbog čega će pristupiti još jednom testiranju kroz 3 dana - poručili su iz Stožera civilne zaštite Karlovačke županije. Riječ je o mlađoj osobi koja nema nikakve simptome bolesti. Ukupno je testirano 2250 osoba, a danas će biti testirano oko 45 osoba. Pod mjerama samoizolacije nalaze se 3 osobe, a u karanteni Grabovac nalazi se 1 osoba.

9.45 - Prema informacijama Stožera civilne zaštite Zadarske županije nema novih slučajeva oboljelih od koronavirusa pa je ukupan broj oboljelih od početka epidemije i dalje 87, a ozdravljenih 82. Tijekom jučerašnjeg dana testirano je 48 uzoraka i svi su bili negativni. Do sada je na području naše županije testirano ukupno 2375 uzoraka.

Na COVID odjelu zadarske Opće bolnice nema hospitaliziranih osoba. Aktivni nadzor provodi se nad 17 stanovnika, a istekao je za 3821 osobu. U protekla 24 sata nije bilo kršenja mjera samoizolacije.

09:35 - Bjelovarsko-bilogorska županija i dalje je bez novooboljelih. Jučer je testirano šest osoba i svi su negativni. Prošla su već 32 dana kako u toj županiji nije zabilježen novi slučaj zaraze koronavirusom.

09:30 - U Virovitičko-podravskoj županiji petnaesti dan zaredom nema novooboljelih. Od testiranih 19 uzoraka, svi su bili negativni. Ukupno je na području županije testirano 939 osoba, od čega je oboljelo devet osoba. Jedan je muškarac preminuo, a dvoje je još uvijek zaraženo.