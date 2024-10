Dobit i plaće u Podravci rastu, a slijedi velika akvizicija poljoprivrednih tvrtki Fortenove

Predsjednica Uprave koprivničke Podravke Martina Dalić drugu je godinu zaredom među petero kandidata u užem izboru za gospodarstvenika godine u organizaciji Večernjeg lista i Poslovnog dnevnika. Iza Podravke je dinamična poslovna godina u kojoj je nastavljen rast prihoda i dobiti, ali ono što je još važnije jest to da je uspostavljen investicijski kontinuitet koji će Podravci i u budućnosti omogućiti vodeću poziciju u prehrambeno-industrijskom sektoru. Ključna prekretnica za Podravku mogla bi biti činjenica da je kompanija pozvana u finalizaciju pregovora o kupnji poljoprivrednih kompanija Fortenova grupe kao preferirani partner. Sukladno tome, Podravka i Fortenova grupa potpisale su Ugovor o ekskluzivnosti na temelju kojeg se Podravka obvezala uplatiti i 15 milijuna eura pologa za to preuzimanje. Dovršetak procesa prodaje uslijedit će nakon dodatnih pregovora i usuglašavanja kupoprodajnog ugovora te dobivanja svih potrebnih odobrenja regulatornih tijela u Hrvatskoj i regiji.

Novi pogoni

– Želimo biti pouzdan partner na kojeg možete računati – poručila je hrvatskim poljoprivrednicima predsjednica Uprave Podravke Martina Dalić ističući kako su poljoprivreda, a posebice povrtlarske kulture, u svim planovima i strategijama te kompanije i imat će još veću važnost u idućim godinama. Bilo je razdoblja kad im se nije posvećivalo toliko pozornosti, više se orijentiralo na uvoz. No uvjerenje da će se najbolje i najjeftinije sirovine pronaći na tržištu završilo je iz dva razloga: "više sile" koja je pokazala da pretpostavke da se poljoprivredni proizvodi mogu brzo, lako i jednostavno uvesti više nisu točne te zbog ambiciozne poslovne odluke i planova Podravke koji zahtijevaju kvalitetnu i dostupnu sirovinu – i povećanje proizvodnje.

Martina Dalić Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Sukladno tim planovima sagrađen je i novi pogon za primarnu preradu rajčice u sklopu tvornice Kalnik u Varaždinu vrijedan 15 – 17 milijuna eura. Ondje se danas prerađuje i četiri puta više rajčice nego što se do sada proizvodilo u Istri, gdje i dalje računaju na kooperante i šire suradnju. No jačaju proizvodnju i na kontinentu, koja je probno krenula na oko 30 ha, a u planu je godišnja proizvodnja na čak 300 ha. To je, međutim, samo dio investicijskog ciklusa Grupe Podravka koji je u punom jeku. Tijekom protekle tri godine realizirane su kapitalne investicije vrijednosti veće od 100 milijuna eura. Najveća je svakako gradnja novog LDC-a u Koprivnici koji će zadovoljiti potrebe za skladišnim prostorom na tržištu Hrvatske u sljedećih deset godina. Početkom godine puštena je u rad nova tvornica tjestenine u sklopu Tvornice juha i Vegete, što je bilo prvo ulaganje u gradnju novih proizvodnih pogona nakon 17 godina, čime će Podravka dodatno osigurati stabilnost i sigurnost u raspoloživost industrijske tjestenine kao strateške sirovine u proizvodnji juha, dodatno osigurati vlastitu proizvodnju tjestenine, modernizirati tehnološki proces proizvodnje te osigurati daljnji rast te kategorije kao i razvoj novih proizvoda. Obnavljali su se i modernizirali, među ostalim, i proizvodni pogoni u Koprivnici i Varaždinu te poslovno sjedište Podravke, što će za posljedicu imati i smanjenje potrošnje energije za grijanje od oko 82%, a u pogon je puštena i sunčana elektrana na lokaciji Danica, trenutno najveća integrirana (izvedena na krovovima postojećih objekata/građevina) u Hrvatskoj. Uspješno je priveden kraju i projekt Zaokret Žita, Podravkine kompanije u Sloveniji, radi povećanja efikasnosti i konkurentnosti u segmentu pekarstva, jačanja tržišne pozicije na slovenskom, ali i širenja dostupnosti pekarskih proizvoda Žita na hrvatskom tržištu.

Gospodarstvenik godine 1. Gordan Kolak, Končar elektroindustrija 2. Martina Dalić, Podravka 3. Pavao Vujnovac, ENNA grupa 4. Neven Pivac, MI Pivac 5. Silvio Kutić, Infobip

Gospodarski događaj godine 1. Podizanje kreditnog rejtinga Hrvatske na investicijsku razinu 2. Podravka/Fortenova, preuzimanje poljoprivrednog biznisa 3. Končar elektroindustrija proizvela prvi baterijski vlak 4. Rekordna zaposlenost i rekordan udio stranih radnika 5. Otvaranje proizvodnog pogona tvrtke Jabil u Osijeku

Velika pozornost pridaje se i društveno odgovornom poslovanju pa su tako usvojene i dvije važne strategije – Nutritivna strategija za razdoblje do 2027. i Strategija održivog poslovanja do 2030. Novom Nutritivnom strategijom Podravka potvrđuje usmjerenost na zdravu, uravnoteženu te održivu prehranu razvojem novih i inoviranih proizvoda, dok su u ciljevima održivog poslovanja definirani korištenje električne energije iz obnovljivih izvora, smanjivanje emisije CO2, korištenje reciklabilne ambalaže i slično. Učinjen je i važan iskorak u praksi poslovanja hrvatskih kompanija u inozemstvu – s Atlantic Grupom dogovorena je suradnja na inozemnim tržištima, konkretno u SAD-u i Austriji.

Unatoč pritiscima na troškove poslovanja zbog iznimnog rasta cijena sirovina, ambalaže i energenata, Podravka u posljednje tri godine bilježi odlične rezultate. Samo u 2023. ostvareni su prihodi od prodaje u iznosu od 713,8 milijuna eura, što je 46,7 milijuna eura, odnosno sedam posto više u odnosu na godinu prije. Rast prihoda zabilježen je u oba segmenta u kojima Grupa Podravka posluje. Prihodi u segmentu Prehrane porasli su šest posto i dosegnuli 553,7 milijuna eura, dok su prihodi Belupa, koji čini segment Farmaceutike, porasli 10,5 posto i dosegnuli 160,2 milijuna eura. Neto dobit Grupe iznosila je lani 66,4 milijuna eura. Riječ je o rastu od 17,3 milijuna eura, što iznosi 35,3 posto više u usporedbi s 2022. Trend rasta nastavljen je i u prvoj polovini ove godine, kada je Grupa Podravka imala rast prihoda za 34,1 mil. eura (+9,9%), pri čemu su prihodi segmenta Prehrane rasli 25,3 mil. eura (+9,6%), dok su prihodi Farmaceutike rasli 8,8 mil. eura (+10,8%) u odnosu na usporedno lanjsko razdoblje.

– U segmentu Prehrane osobito sam zadovoljna rezultatima koje daju promjene na tržištima Poljske, Njemačke, Austrije i SAD-a i koji vidljivo doprinose profitabilnosti cjelokupne Prehrane. U segmentu Farmaceutike uspjeli smo prevladati izazove koje je donio rat u Ukrajini te je Belupo poslovao iznimno dobro – poručila je Dalić, koja je, među ostalim, svojedobno obnašala i funkciju ministrice gospodarstva te potpredsjednice Vlade Andreja Plenkovića.

Povećana primanja

U protekle dvije i pol godine koprivnički je div pet puta povećavao plaće i primanja zaposlenika. Posljednjim u nizu povećanja plaće radnika porast će 150 do 250 eura bruto, čime će se, tvrde u Podravci, dodatno poduprijeti i prelazak na novi sustav plaća koji je stupio na snagu krajem prošle godine. Uvođenjem novog sustava plaća u prosincu 2023. bruto primanja radnika Podravke povećana su 54% u odnosu na početak 2021. godine. (vl)

U protekle dvije i pol godine koprivnički je div pet puta povećavao plaće i primanja zaposlenika