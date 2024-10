Tvrtke kojima upravlja uprihode petinu vrijednosti BDP-a, zapošljava 50 tisuća ljudi

Od čelnika Prvog plinarskog društva (PPD) u dugovima u samo desetak godina Pavao Vujnovac došao je do pozicije prvog čovjeka holding kompanije Energia naturalis (ENNA), grupe koja se lani pozicionirala na sam vrh najvećih tvrtki u Hrvatskoj. A onda je s Open Passom, firmom koju je registrirao 2020., ove godine postao i većinski vlasnik Fortenova grupe. Ključni sektori, energetika i hrana, postali su oni kojima upravlja upravo Pavao Vujnovac, čije tvrtke uprihode petinu vrijednosti hrvatskog BDP-a te u kojima sad radi više od 50 tisuća ljudi.

Najveći prihodi

Ali krenut ćemo mi od početka. U veljaču 2006. vraćamo se, točnije, kada se Pavao Vujnovac zaposlio u vukovarskom PPD-u kao savjetnik za prodaju. Tada 32-godišnjak, godinu prije svježe je diplomirao na osječkom Ekonomskom fakultetu, a kako je sam objasnio, vrijeme studiranja oduljilo se jer je paralelno uvijek nešto i radio. Priče o konobarenju i skeču za "Mjenjačnicu" koji je odradio kao instruktor sumo hrvanja sad ćemo ostaviti po strani i koncentrirati se na energetski biznis. Kad se javio na natječaj u PPD-u, Osječanin Vujnovac nije znao gotovo ništa o plinu, kao ni o tvrtki s dvadesetak zaposlenih, što nije čudno jer rijetko tko izvan vukovarskog područja jest. Mađari su tada "držali" PPD preko tvrtke koja je bila dio njemačkog E.ON-a, a Plinarsko društvo, koje je od 2014. i generalni sponzor Rukometnog kluba Zagreb, imalo je 600 kilometara plinske mreže, izgrađene kreditom. Posao nije išao najbolje, a Vujnovac, devet mjeseci nakon zaposlenja, postaje voditelj financija i prodaje tvrtke.

Početkom 2007. E.ON mu nudi direktorsko mjesto, a tri godine poslije i ponudu da vlasnički preuzme PPD. Nijemci su htjeli posrnulo poduzeće prepustiti nekome tko će preuzeti i dugove, a Vujnovac se odlučio na rizik. Ostao je, međutim, u vezi s jednim od najvećih trgovaca plinom u Europi, E.ON Ruhrgasom, pripremajući se za liberalizaciju tržišta plina u Hrvatskoj. Krajem 2011. sklapa, u suradnji s E.ON-om, prvi veliki ugovor, onaj sa zagrebačkom Gradskom plinarom, a već 2012. PPD opskrbljuje dva najveća potrošača prirodnog plina u Hrvatskoj: Petrokemiju Kutina i HEP. Te iste godine PPD postaje lokalni partner ruskom Gazpromu, zbog čega ima još konkurentniju cijenu plina, a i brz rast poslovanja. Desetogodišnji ugovor o opskrbi prirodnim plinom PPD je potpisao s Gazpromom i 2017., a sve je to Vujnovcu donijelo i titulu "ruskog igrača".

– Ova je regija vrlo ovisna o ruskom plinu, ali mi radimo sa svim igračima, zapadnim i ruskim. Skladištimo plin po brojnim europskim zemljama. Trgovina plinom i način na koji vodim taj biznis nije uobičajen za Hrvatsku i jednostavno nedostaje informacija. Otud i priča da smo mi ruski igrači, to su pogrešne interpretacije koje dolaze iz nerazumijevanja. PPD ima ugovor s Gazpromom, ali to nam je manji dio – rekao je na Liderovoj konferenciji Pavao Vujnovac, koji je tvrtku ENNA osnovao još 2010. godine. Rasla je ona od tvrtke do tvrtke, sve do današnje ENNA Grupe, a sam se Vujnovac lani povukao iz upravljačkih struktura firme i operativu prepustio Boštjanu Napastu. I PPD se lani ponovno izdvojio iz ENNA-e, koja je, podsjetimo, u 2022. ostvarila najveće konsolidirane prihode. Dotad, kod nas su taj uspjeh bilježili samo Ina i Agrokor, a tezu da je upravo Vujnovac "novi Todorić" on sam nazvao je "uvredljivom". Rast ENNA-e prije dvije godine bio je zasnovan na rastu cijena plina, tumačili su tako i u samoj tvrtki, gdje su isticali kako je hrvatski PPD, koji je tada još bio jedna od perjanica ENNA Grupe, 2022. završio s poslovnim prihodima od 20,9 milijardi kuna, što je porast od čak 116 posto u odnosu na 2020.

– Uz rast cijena plina na europskom i globalnom tržištu, robustan rast prihoda PPD-a rezultat je razvoja poslovanja PPD-a na LNG tržištu te iznimnog rasta prodaje plina na drugim europskim tržištima. Iz tog razloga, konsolidirani financijski podaci cijele PPD grupe, koja obuhvaća i PPD-ove tvrtke u inozemstvu, bit će još i veći – kazali su u grupaciji, u sklopu koje je 2021. osnovana i ENNA Opskrba, tvrtka koja, kako joj i samo ime kaže, trgovačka društva i fizičke osobe opskrbljuje električnom energijom i plinom, a bavi se i prodajom solarnih elektrana građanima. Tu se ne namjerava stati jer plan su i geotermalne elektrane. A poslovni prihodi ENNA Opskrbe samo su dio profita ENNA Grupe, koja upravlja s više od 20 društava u sektorima energetike, logistike i prehrane. Jedno od njih je ENNA Fruit, koje je u 2021. postalo najveći otkupljivač domaćeg voća i povrća u Hrvatskoj, s poslovnim prihodima od 884 milijuna kuna u toj godini, odnosno s porastom prihoda od 133 posto u odnosu na godinu prije. Kao posebno uspješne, grupacija ističe i svoje tvrtke ENNA Transport, ali i ENNA Logic, koja s kompanijom APM Terminals investira u terminal Rijeka Gateway nakon dobivene koncesije nad Zagreb Deep Sea kontejnerskim terminalom u Rijeci. PPD i ENNA, a odnedavno i Fortenova svakako su prve asocijacije kad netko spomene ime Pavla Vujnovca, ali ovaj je poduzetnik jedini vlasnik, suvlasnik ili posredni vlasnik (preko različitih firma) čak 80-ak tvrtki. Kontrola nad Lukom Ploče, gotovo 37 posto udjela u Pevexu, a zaboraviti ne smijemo ni da je do prodaje kutinske Petrokemije Yildirimu, upravo njegov PPD s Inom držao i većinski dio te firme, preko društva Terra Mineralna gnojiva.

Potencijal za rast

Kad smo već kod Pevexa, Vujnovac je nedavne glasine o prodaji tvrtke demantirao i najavio "novi smjer", a u istom se kreće i kad je u pitanju Fortenova. Podsjetimo, Open Pass, Vujnovčeva tvrtka, 93 posto Fortenove preuzela je lanjskog prosinca.

Ključni korak bit će, istaknuli su tada u tvrtki, refinanciranje duga jer dugovanje je to koji Fortenova ima prema američkom kreditoru HPS-u od 1,2 milijarde eura, a refinanciranje samog zajma navodno je već odrađeno na način da je rok za otplatu produžen za dvije godine, uz kamatnu stopu znatno nižu od trenutačnih 18 posto. I Enna Fruit trebala bi postati dio Fortenove, ali službeno će se sve znati do kraja studenog. Ono što već jest odrađeno prodaja je Fortenovina agrobiznisa; Belja, PIK-a Vinkovci, Vupika, Energije Gradec, Belje Agro-Veta i Felixa, koji je nedavno za 330 milijuna eura kupila Podravka. Viziju samog razvoja Fortenove Vujnovac je objasnio za Večernji list.

Gospodarstvenik godine 1. Gordan Kolak, Končar elektroindustrija 2. Martina Dalić, Podravka 3. Pavao Vujnovac, ENNA grupa 4. Neven Pivac, MI Pivac 5. Silvio Kutić, Infobip

Gospodarski događaj godine 1. Podizanje kreditnog rejtinga Hrvatske na investicijsku razinu 2. Podravka/Fortenova, preuzimanje poljoprivrednog biznisa 3. Končar elektroindustrija proizvela prvi baterijski vlak 4. Rekordna zaposlenost i rekordan udio stranih radnika 5. Otvaranje proizvodnog pogona tvrtke Jabil u Osijeku

– Vjerujem da postoji ozbiljan potencijal za rast. Puno očekujem od maloprodaje – moramo dodatno ojačati pozicije na svim tržištima, prije svega tu mislim na Hrvatsku, Sloveniju i Srbiju. Smatram da pozicioniranje maloprodaje i u širem susjedstvu mora biti logičan idući korak – kazao je Pavao Vujnovac.

A viziju nema, čini se, samo za Fortenovu jer nedavno je povećao vlasnički udio i u Luci Ploče, a na istočnom izlazu iz Splita na Sirobuji, uz najprometniju cestu u državi prema Omišu, gradi i novi trgovački centar na 30 tisuća kvadrata. Radi to preko tvrtke West Mall, koju ima s partnerima Josipom Jurčevićem (bivši drugi čovjek SOA-e) i Damirom Spudićem, a s kojima je suvlasnik još nekoliko firmi. Ne smijemo zaboraviti ni činjenicu da je PPD zakupio sve raspoložive kapacitete LNG-a u Omišlju do 2037. godine, s terminala istisnuo Mađare i sav svoj ruski plin zamijenio američkim.

