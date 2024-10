Dobili uvjetne kazne zbog zloporabe i utaje poreza

Poduzetnici Ivan Demoli i Ivan Pavelić na zagrebačkom Županijskom sudu nepravomoćno su osuđeni na uvjetne kazne zbog zloporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju i utaje poreza. Riječ je o slučaju u kojem im je svojevremeno suoptuženik bio Sandro Stipančić koji je još ranije priznao krivnju te se nagodio s tužiteljstvom pa je u ovom postupku saslušavan kao svjedok. Stipančić je bio optuženi u aferi Dinamo 2 u kojoj je također osuđen na temelju priznanja krivnje i sporazuma s USKOK-om.

Demoli je zbog zloporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju i utaje poreza uvjetno osuđen na jedinstvenu kaznu od 10 mjeseci zatvora uz rok kušnje od tri godine, dok je Pavelić uvjetno osuđen na godinu dana zatvora uz rok kušnje od pet godina. Nepravomoćnom presudom Demoliju se oduzima i nezakonito stečena imovinska korist od 8373 eura, a mora platiti i neplaćeni porez od 3349 eura s pripadajućim kamatama. Što se tiče Pavelića, on mora Ministarstvu financija platiti 15.366 poreza s kamatama, a oštećenoj tvrtki mora vratiti 38.417 eura. Obojica optuženika moraju platiti i 7670 eura troškova prijevoda na engleski jezik knjigovodstveno-financijskog i informatičkog vještačenja.

Prema optužnici, Demolija se teretilo da je od lipnja 2014. do travnja 2016. kao direktor tvrtke Intenda net, u nakani da na štetu te tvrtke pribavi korist sebi i Stipančiću, sa Stipančićem, koji je bio voditelj tvrtke Barnes & Bell Ltd iz Londona, dogovorio da će Stipančić Demolijevoj tvrtki slati račune za poslove i usluge koji nisu obavljeni. Prema optužnici, Stipančić je Demolijevoj tvrtki ispostavio 10 računa na ukupno 16.743 eura. Demoli je naložio da se to plati iako je bio svjestan da su računi lažni. Nakon što su računi plaćeni, Stipančić je novac podigao i podijelio s Demolijem koji se teretio da je na temelju tih računa neosnovano umanjio osnovicu poreza na dobit te tako utajio 3.349 eura poreza.

Isti modus izvlačenja novca, prema navodima optužnice, ponovio se i u slučaju Pavelića. Prema optužnici, Stipančić je tvrtki Research and engineering center iz Zagreba, u kojoj je Pavelić bio predsjednik Uprave, ispostavio račune za neobavljene usluge. Radilo se o pet računa na ukupno 76.834 eura. I u ovom slučaju je novac nakon uplate na račun Stipančićeve tvrtke podignut te su ga, tvrdi tužiteljstvo, Stipančić i Pavelić podijelili. Pavelić je na osnovu tih računa, tvrdi tužiteljstvo, umanjio osnovicu poreza na dobit te ga se teretilo za utaju 15.366 eura.

VEZANI ČLANCI:

Ivana Bujas, predsjednica sudskog vijeća, u obrazloženju nepravomoćne presude navela je da je sudsko vijeće osuđujuću presudu temeljilo na dokazima izvedenim tijekom postupka, nalazima knjigovodstveno-financijskog i informatičkog vještačenja, na presudi protiv Sandra Stipančića koja je bila rezultat njegova priznanja krivnje i nagodbe s tužiteljstvom te na njegovoj e-mail komunikaciji s optuženicima.

- Vijeće je imalo na umu da samo presuda na temelju sporazuma ne može služiti kao jedini dokaz protiv optuženika, već samo u dijelu u kojemu je on priznao da je bio stvarni voditelj društva i da je izdavao neistinite račune za usluge koje nisu izvršene. Povezujući to priznanje s nalazom i mišljenjem sudskih vještaka, prije svega financijske vještakinje, koja smatra da su svi računi nevjerodostojni, a potom i iskazom informatičkog vještaka, koji je kazao da iz dokumentacije ne proizlazi sve što bi ukazivalo da su sve radnje obavljene. Iako vještak dopušta da su mogle biti, Stipančić u svom priznanju jasno kaže da nisu bile - kazala je sutkinja.

I dok je Stipančić kao optuženik priznao krivnju, kao svjedok je sve porekao. No sud njegov svjedočki iskaz nije smatrao vjerodostojnim. - Čak je porekao da poznaje optuženike, tvrdio je da ih nikada nije susreo, što je u suprotnosti iskazima optuženika. S obzirom na to da je Stipančić priznao da je počinio djela i sporazumio se s tužiteljstvom, sud je njegov svjedočki iskaz ocijenio nevjerodostojnim - kazala je sutkinja Bujas.

Obrazlažući kazne, sutkinja Bujas je kazala da je sudsko vijeće u obzir uzelo protok vremena od počinjenja djela, visinu imovinske koristi i raniju neosuđivanost optuženika. U obzir je uzeto i da se Stipančić, na temelju nagodbe, također bio osuđen na uvjetnu kaznu. Bio je uvjetno osuđen na godinu dana zatvora uz rok kušnje od pet godina i morao je platiti sporednu novčanu kaznu od 26.546 eura. Uz to je morao variti i 38.417 eura za koliko je bilo oštećena tvrtka Research and engineering center i 8.373 eura za koliko je bila oštećena tvrtka Intenda net. Bilo mu je oduzeto i 30.000 eura nepripadno stečene imovinske koristi.

FOTO Klizišta odnijela sve osim ljubavi: Volonter kod Jablanice spasio mačku pa ju udomio i poklonio svojoj kćeri