Dobar tek: EU je odobrio kukce na tanjuru

Medije je jučer obišla vijest kako je Europska agencija za sigurnost hrane, EFSA, donijela pozitivno mišljenje o konzumaciji jestivih kukaca za ljude.

Bio bi to prvi korak prema zakonskoj regulativi distribucije i prodaje takve hrane u Europskoj uniji, pa tako i u Hrvatskoj, gdje takva ideja zapravo i nije nešto novo. Insekte se smatra hranom budućnosti pri čemu pripadajuća industrija već sada vrijedi oko 350 milijuna eura, a očekuje se kako će se udvostručiti ili čak utrostručiti do 2024. godine.

Biznis ima veliki potencijal

O čemu se točno radi, raspitali smo se kod pionira razvoja takve vrste prehrane u nas Daniela Pikla.

– Ste će biti aktualno ako takvo mišljenje prihvati Europska komisija. Međutim, nakon toga to mora prihvatiti i svaka država posebno te donijeti interni akt o tome iako ne bi trebalo biti prepreka kada se tako odluči na razini EU. Ovo dakle nije odluka, nego je samo mišljenje koje se odnosi na crve brašnare, cvrčke i još tri vrste crva, koliko sam vidio što je na popisu – objašnjava Pikl podsjećajući kako već postoje države u kojima su crvi legalno na ‘meniju’, a to su: Švicarska, Belgija, Norveška, Danska i Švedska, Amerika, Australija, Kina, dok su ostali u sivoj zoni.

– Zanimljivo je da se najveći proizvođač nalazi u Francuskoj, Ynsect, no i oni su u sivoj zoni. U Hrvatskoj je to legalizirano za upotrebu u hrani za životinje koje ljudi ne jedu, dakle kućne ljubimce, kao i u akvakulturi, odnosno u hrani za ribe. Za perad, stoku i svinje nije, kao ni za ljude. No, i sada možete takvu hranu naručiti izvana i dopremiti u Hrvatsku i konzumirati je, ne i prodavati. Nedavno je jedan trgovački lanac to ponudio, no povučeno je ubrzo zbog našeg prigovora jer smo to isto pokušavali godinama, no propisa za to jednostavno nema – govori Daniel Pikl i podsjeća kako je Hrvatska malo tržište:

– Ovdje ima potrošača za takvu hranu, no ciljano je tržište Europa u kojoj vlada deficit takvih proizvoda. Nakon dodatne edukacije ljudi o takvoj hrani, što to konkretno jest, rast će potražnja za tim i tada će taj biznis imati veliki potencijal. U ovom trenutku to još nije slučaj, pogotovo kod nas, za razliku od sjevernih zemalja gdje je konzumacija hrane od kukaca nešto sasvim uobičajeno. Ovdje ljudi još imaju malo pogrešnu predodžbu o svemu tome. Ne radi se ni o kakvim kukcima iz prirode, nego o posebnoj vrsti koja se posebno uzgaja te priprema upravo na sličan način kao i meso, koje nabavljamo u mesnici. Kukce se može samljeti u nešto vrlo slično brašnu, a drugi je način da ostanu cijeli, ali dehidrirani. U jednom i drugom slučaju može ih se ubacivati u drugu hranu, osušene jesti i posebno. Nutritivne su im vrijednosti izvrsne, u pogledu niza sastojaka, a po bjelančevinama kvaliteta im je za oko tri puta veća kada ih se usporedi s goveđim odreskom – kaže Pikl.

Prodavat ćemo vani

Za uzgoj kukaca potrebno je nekoliko puta manje hrane i vode, a isto je i s prostorom za uzgoj:

– U 50-ak kvadrata možete imati prinos od nekoliko tona godišnje. Pokušajte to usporediti s klasičnom stočnom farmom, objasnio nam je pionir ove alternativne hrane.

Zbog svega toga i dalje ima interesa za pokretanje takvog posla u nas, u trenutku kada se riješe zakonske prepreke.

– Tada ćemo početi opet, vrlo brzo je moguće podići farmu kukaca, a prodavali bismo prije svega vani. Da, i ja sam jedem takvu hranu iako je trenutačno ne proizvodim, no konzumiram ono što nam je ostalo od ranije proizvodnje. I uživam – rekao nam je Daniel Pikl.