Do Velike Gospe turista jednako kao lani u kolovozu, najviše Nijemaca, Slovaka, Talijana i Poljaka

Sezona možda nekima ne teče onako kako su priželjkivali, ali ukupne brojke su dobre. Od početka godine do jučer Hrvatska je, naime, ugostila 14,4 milijuna turista, što je dva posto više nego u istom razdoblju lani. Noćenja je registrirano 74 milijuna i jedan posto više nego prošle godine. Prva polovina kolovoza, pak, donijela je 2,5 milijuna gostiju i 16,3 milijuna noćenja, a to je, prema eVisitoru, izjednačen rezultat s prvih petnaest dana osmog mjeseca lani.

Stigli i talijanski gosti

Trenutačno se kod nas odmara oko 1,1 milijun turista, a najviše ih je u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru, a najbrojniji su Nijemci, domaći, Slovenci, Talijani i Poljaci.

Kolovoške rezultate očekivano su podebljali talijanski gosti, koji tradicionalno idu na godišnji odmor u tom mjesecu, a taj mjesec protječe i nešto bolje od srpnja. Sedmi je mjesec, naime, domaći turizam završio s 4,67 milijuna turista i 3,4 posto manje nego u lanjskom srpnju. Noćenja je, istina ostvareno jednako, 29,45 milijuna. Zanimljivo je da je srpanjski rezultat "popeglao" kontinent. Konkretno, sve su jadranske županije, osim Dubrovačko-neretvanske, u tom mjesecu imale manje gostiju nego godinu prije, a srpanjski minus na obali iznosi ukupno 155.000 turista. Zaostatak za lani na Jadranu po županijama iznosi tri do šest posto, pa je tako u Istri gostiju bilo 43.000 manje nego lani u srpnju, na Kvarneru oko 36.000, a, recimo, u Splitsko-dalmatinskoj oko 26.000. Plus u Dubrovačko-neretvanskoj županiji iznosi, pak, 2600 gostiju. Istovremeno, većina kontinentalnih županija ugostila je više turista, od jedan do 20 posto, nego što je to bio slučaj u lanjskom srpnju. Pritom svojim rezultatima iskače naš glavni grad, koji je tijekom prošlog mjeseca ugostio 148.523 turista, oko 15.000 više nego u tom mjesecu lani i samo nešto manje od svih kontinentalnih županija zajedno.

Maksimalna popunjenost

U cjelini, za hrvatski turizam ove je godine zasad bila najuspješnija predsezona. Od siječnja do kraja lipnja gostiju je bilo 7,2 milijuna, a noćenja 28,1 milijun i rezultat je za sedam i tri posto bolji nego za prvih šest mjeseci 2023. godine. Valja reći da je predsezona već lani bila bolja nego ikada prije, a dosta se očekuje i od posezone. Vjeruje se da će dio Europljana koji su propustili odmor u srpnju ili kolovozu zbog Eura u Njemačkoj ili Olimpijskih igara u Francuskoj to nadoknaditi tijekom rujna.

– U ostatku kolovoza očekujemo gotovo maksimalno popunjene kapacitete, a vrlo su dobre najave za posezonu i to je ono što nas najviše zanima, rast turističkog prometa u pred i posezoni te na kontinentu. Najveći dio naših promotivnih aktivnosti na emitivnim tržištima usmjeren je na pred i posezonu. Do kraja godine očekujemo rast turističkog prometa po stopi od dva do pet posto, a kada su u pitanju prihodi, i po nešto većoj stopi – poručuje direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić.