Do erupcije bi moglo doći duž svih 15 km gdje prolazi tunel magme: 'Brojimo u danima, a ne tjednima'

Građani na Islandu i dalje čekaju moguću erupciju vulkana koja bi mogla doseći grad Grindavik, zbog čega su tamošnji stanovnici evakuirani. Osim toga, to područje prati tisuće manjih potresa dnevno, a usred grada se otvorila i rupa iz koje je izlazio dim. Iako se smatra kako bi do erupcije moglo doći na planinskom području Hagefall, šef civilne zaštite Víðir Reynisson otkrio je danas kako je u riziku od erupcije zapravo cijelo područje od 15 kilometara, gdje prolazi tunel magme.

- Puno je nepoznanica. Tunel je dugačak oko 15 km i moglo bi do erupcije doći bilo gdje. Naše informacije pokazuju kako bi ta lokacija moglo biti područje zapadno od Þórbjörna, oko 2 kilometara sjeverno od Grindavika i 1.5 kilometara od elektrane Svartsengi. Naš je prvi prioritet zaštita te elektrane, no tražimo alternative u slučaju da to propadne. Ta elektrana pruža toplu vodu koja se koristi za grijanje u domovima oko 30.000 građana - objasnio je, prenosi The Independent.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Reynisson je tamošnjim novinarima objasnio i kako bi do erupcije moglo doći ''u danima koji dolaze''.

- Dobili smo jasne znakove da je magma duž tih tunela. Smatra se da je na dubini manjoj od 1 kilometar. Ipak, još nismo dobili informacije prema kojima se magma još više podignula prema površini. Ako će se nešto i dogoditi, to će biti kroz nekoliko dana, a ne tjedana. No, ako ubrzo ne dođe do erupcije, mogućnost da će do nje doći pada vrlo brzo s vremenom. Međutim, onda ćemo vidjeti promjene u elektrani,nakon čega bi moglo doći do nove faze cijele situacije - objasnio je.

POVEZANI ČLANCI:

Inače, proteklih sati zabilježeno je oko 460 potresa, a najjače podrhtavanje bilo je magnitude od 2.7 po Richteru.

- Sve se čini toliko nestvarno, imam osjećaj kao da sam u nekom distopijskom filmu. Samo čekam kad ću se probuditi iz ove noćne more - komentirala je za medij 46-godišnja Andrea Ævarsdóttir, pa komentirala kako izgleda kada dođe do potresa.

- Neki od njih su se osjetili kao da je ogroman kamion prošao pokraj naše kuće. Najveći od njih su se osjetili kao da se kamion i zabio u kuću. Sve se treslo, podovi su se pomicali gore i dolje - objasnila je.

>> VIDEO Island se priprema za erupciju vulkana u nadolazećim danima