Dječak iz Nepala začudio liječnike: Progutao je i probavio olovku bez ozljeda

Sedmogodišnji dječak iz Nepala uplašio je roditelje i začudio liječnike kada je olovku dugačku 10 centimetara prvo progutao, a zatim bez ikakvih problema ili intervencija liječnika isti dan probavio. Neimenovani dječak četiri je sata čekao prije traženja liječničke pomoći.

Nije poznato zašto je odlučio pojesti olovku, ni je li to već pokušao prije, a liječnici u bolnici u Kathmanduu vjeruju da se radi o prvom takvom slučaju ikada, piše Daily Mail. Rendgenske snimke potvrdile su da dječak ima olovku u želudcu, no zabilježeno je da je normalno praznio mjehur, te da je bio zaigran i aktivan tijekom boravka u bolnici.

Zadržan je osam sati, a za to vrijeme bilo mu je dozvoljeno pojesti samo jednu bananu. Druga rendgenska snimka pokazala je da se olovka pomaknula do mišića koji odvaja malo od velikog crijeva. Prije no što je došlo vrijeme za treći rendgen, dječakova majka obavijestila je liječnike da je cijela olovka u potpunosti neoštećena prošla kroz njegov probavni trakt.

Nakon što su potvrdili da nema oštećenja na dječakovim organima, liječnici su ga otpustili iz bolnice. U znanstvenom časopisu Radiology Case Reports napisali su da 80-90 posto stranih tijela u probavnom traktu bude probavljeno bez potrebe za intervencijom, no kod ovog je slučaja iznimno to što se radi o dugačkom i oštrom predmetu, čiji je prolazak otežan zbog četiri velika suženja abdomenu. Na primjer, nikada nije zabilježeno da je kroz nečiji probavni trakt uspješno i bez ozljeda prošla četkica za zube.

Uređaji za rendgen često ne mogu skenirati drvena strana tijela, no u ovom slučaju na snimkama se može vidjeti grafitnu jezgru olovke.

