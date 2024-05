Roditelji s malim djetetom ostavili lošu recenziju za konobaricu: Njezin odgovor oduševio je mnoge

Konobarica Daniella Claeys (24) je postala viralna nakon što je odgovorila na lošu recenziju koju je dobila od roditelja s djetetom. Naime, Daniella je rekla da se nada da će njezina priča potaknuti ljude da govore o tome kako neki ne poštuju osoblje u kafićima i restoranima, piše Mirror.

24-godišnjakinja je dobila online recenziju u studenom 2023. nakon što je poslužila obitelj s uplakanom bebom. Zamolila ih je da sjednu vani kako dijete koje vrišti ne bi smetalo ugostiteljima i osoblju.

Oštra recenzija je glasila: "Nikada se nećemo vratiti!!! U ovom smo se restoranu osjećali neugodno zbog osoblja. Konobarica po imenu Dani predložila je upravitelju da nas smjesti vani na hladnoću kad je naša beba zaplakala jer je imala glavobolju, nije se trudila sakriti nelagodu i gledala nas je kao da smo smeće, odmah smo napustili restoran. Atmosfera koja nije obiteljska. Nemojte tamo ići s djecom."

Kao odgovor na to, Daniella, koja živi u istočnom Londonu, odlučila je otisnuti recenziju na majicu kako bi se razveselila. Podijelila je krajnji rezultat na TikToku - i od tada je preplavljena lajkovima i komentarima. Dok su neki ljudi bili kritični, mnogi su podržali njezinu odluku. a neki su i podijelili trenutke kada su i sami bili negativno ocijenjeni kao ugostitelji.

Foto: TikTok

Foto: TikTok

"Reakcija je bila nevjerojatna. Puno ljudi se povezalo - bilo je toliko drugih priča u komentarima. Ne zamjeram ženi koja je ostavila recenziju, nije mi bila namjera da njoj bude neugodno, ali izrada majice je bio način da vratim malo moći - kada vam kao ugostitelju kažu da je "kupac uvijek u pravu". Trebala bih moći pronaći malo humora kad stvari ne idu kako treba", ispričala je.

U sljedećem videu objasnila je da pati od migrene, zbog čega je osjetljiva na glasne zvukove, poput dječjeg vrištanja. To ju je potaknulo da predloži da obitelj sjedne vani - što je dovelo do toga da recenzija imenuje nju i optuži restoran da "nije baš prilagođen obitelji". Daniella, koja objavljuje pod @dandanthexanman, rekla je: "Znam, pogriješila sam."

GALERIJA: Konobari poručuju: Nemojte ovo raditi, od toga nam se diže kosa na glavi!

Objasnila je da ju je tada recenzija rasplakala i dovela ju do toga da ima sastanak sa šefom. Bojala se da će to rezultirati i njezinim otkazom - ali to se nije dogodilo. "Mislim da postoji tolika moć nad korištenjem online recenzija, ljudi ponekad ne razumiju ozbiljnost. Budući da me je imenovala, recenzija je sada moja. Utjecala je na moj život i ona to vjerojatno ni ne shvaća", dodala je.

Daniella je također rekla da je neplanirani viralni trenutak otvorio raspravu o tretmanu ugostiteljskih radnika - i koliko teška uloga može biti. "Teško je ispuniti standard. Bila sam vrijeđana, vikali su na mene, bila sam izložena svađama. Ja sam samo jedna osoba. Mogu raditi 20.000 koraka dnevno, iscrpljena sam i još uvijek radim. Radila sam smjene po 14 sati i vjerojatno mogu poslužiti do 200 ljudi u jednoj smjeni", kaže. Ona smatra da se ta uloga često "nedovoljno poštuje kao karijera" - i da se "ne smatra poslom visoke kvalifikacije".

"Jednostavno se ne vodi dovoljno razgovora s ugostiteljskim radnicima. Na nekim poslovima često piše da ne smijete omalovažavati osoblje ili ćete biti udaljeni. Ali nema ništa od toga u ugostiteljstvu - a ljudi su spremni izraziti se na prilično grub način kada stvari ne idu savršeno. Osjećaj da vas ne poštuju i da vas podcjenjuju cijelu smjenu uzima svoj danak. Rečeno nam je da je kupac uvijek u pravu - ali činjenica je da smo svi ljudi i da postoje dvije strane priče. Čak i ako je ugostitelj u krivu, stvari idu loše cijelo vrijeme za sve, dopušteno ti je činiti pogreške. Ono što treba promijeniti je razina razumijevanja i poštovanja te više zahvalnosti kada stvari krenu kako treba", zaključila je.

