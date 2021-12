Dječak (15) koji je ubio troje svojih školskih kolega brani se šutnjom: 'Sve je trajalo svega pet minuta'

Još uvijek nije poznat motiv koji je u utorak nagnao petanestogodišnjaka da pucnjevima iz poluatomatskog pištolja usmrti troje učenika srednje škole na sjeveru SAD-a, u saveznoj državi Michigan, te rani još osam osoba među kojima je bio i jedan nastavnik.

Pucnjava u srednjoj školi u Oxfordu, gradiću smještenom oko 65 kilometara sjeverno od Detroita, započela je nešto iza 13 sati po lokalnom vremenu, a brojni policijci su odmah opkolili školu te ubrzo uhitili 15-godišnjeg dječaka koji je usmrtio 14-godišnju i 17-godišnju djevojčicu te 16-godišnjeg dječaka, objavio je zamjenik šerifa okruga Oakland Michael McCabe.

Od osmero ranjenih, dvoje je završilo na operativnom zahvatu, a šestero ih je u stabilnom stanju, rekao je McCabe te dodao da je osumnjičenik, za kojeg se smatra da je djelovao samostalno, uhićen bez otpora nakon što je ispalio 15 do 20 hitaca.

"Sve je trajalo svega pet minuta", izjavio je McCabe te priopćio da osumnjičeni nije ništa rekao policiji već je izabrao braniti se šutnjom na sugestiju svojih roditelja.

Sućut obiteljima ubijenih izrazio je i američki predsjednik Joe Biden.

"Suosjećam s obiteljima koje prolaze nezamislivu tugu zbog gubitka voljenih", rekao je Biden tijekom posjeta tehničkom koledžu u Minnesoti.

Zamjenik šerifa McCabe je pohvalio školu i njezine djelatnike na pripremljenosti za ovakav događaj i za pravovremenu evakuaciju.

Tužiteljica okruga Oakland Karen McDonald putem priopćenja je obećala brzo pokretanje sudskog procesa.

"Naša je namjera detaljno pregledati istražni proces i brzo podignuti optužnicu. Osumnjičenik će ostati u pritvoru do pokretanja postupka."