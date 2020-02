Djeca na meti gripe, stručnjaci savjetuju: Ne kupujte preparate i ne šaljite ih prebrzo u vrtić ili školu

Pedijatrijske ordinacije diljem Hrvatske su pune. Od gripe je ove sezone oboljelo više od 20 tisuća osoba, a većinom su to djeca u dobi od 5 do 6 godina. Slijedi skupina od 7 do 14 godina i od jedne do četiri godine. Stručnjaci savjetuju kako ublažiti simptome, koliko dugo bi djeca trebala biti izvan kolektiva i ima li smisla kupovati preparate za jačanje imuniteta.

U ovoj sezoni do sada je službeno oboljelo 20.388 osoba, ali pedijatrica Marina Lichter Štajduhar za emisiju "U fokusu" Media servisa kaže kako je broj oboljele djece veći nego što to statistika govori.

Pune ambulante

"Ove je godine izuzetno puno djece, i školske i predškolske dobi, oboljelo od gripe. Koliko je stvaran broj, to se neće moći točno znati jer bi svima trebalo raditi izolate na virus influence što je apsolutno nemoguće. Mi klasificiramo gripu prema kliničkoj slici i prema laboratorijskom nalazu. Sve kolegice koje smo kontaktirali su potvrdile da su pedijatrijske ambulante, uključujući i moju, izrazito pune te da svaki dan ima po 90-ero djece. Gripa nije prehlada i treba ju odležati", naglašava pedijatrica.

Ne ići u vrtić

"Preporuka je da dok dijete kašlje, dok šmrca, dok curi mu nos, dok pokazuje bilo kakve simptome bolesti dijete mora biti doma. Ne trebaju izlaziti van, a kamoli ići u vrtić, jer su onda komplikacije puno češće. Najčešća komplikacija kod djece je upala uha zbog izrazite sekrecije u nosu. Roditeljima treba tolerirati da duže ostanu na bolovanju što im je puno bolje nego da prerano djecu pošalju školu ili u vrtić. Djeca za nekoliko dana vrate, a roditelji će na bolovanju onda biti još dva-tri tjedna."

Matična mliječ, probiotici, beta-glukan... Sve su to sastojci raznih proizvoda koji se mogu kupiti na tržištu i za koje su mnogi uvjereni da zaista pomažu jačanju imuniteta. No vodeći hrvatski stručnjak za kliničku farmakologiju, Igor Francetić tvrdi drugačije.

Nema dokaza

"Od svih preparata koji se reklamiraju kao lijekovi ili kao pomoćna ljekovita sredstva koja podižu imunitet, nije dokazan takav učinak ni za jedan od tih preparata. Drugim riječima, ne postoji lijek niti pripravak koji može podići imunitet bilo odraslog čovjeka bilo djeteta. Puno je važnije i korisnije pridržavati se epidemioloških mjera u smislu izbjegavanja kontakta sa oboljelima ili adekvatnog postupanja u smislu zaštite maskama. Svi lijekovi, odnosno preparati su reklamirani za nešto za što nema nikakvih dokaza da stvarno i čine."

Što ipak može pomoći?

"Svako dijete koje normalno jede, dobiva normalnom hranom dovoljno vitamina. Poruka je da je nadoknada vitamina potrebna samo onim osobama ili onoj djeci koja ne mogu jesti normalnu hranu, a to su već ozbiljna oboljenja. U svakodnevnom životu, dijete koje oboli od gripe svakako ne treba dodatak vitamina nego treba paziti na hidraciju, znači dovoljno tekućine, izbjegavanje fizičkog napora te promjena temperature, tj. treba paziti kako dijete obučeno."

Kada se gleda u odnosu na broj stanovništva, gripa je najraširenija u Šibensko-kninskoj, Koprivničko-križevačkoj i Ličko-senjskoj županiji. Prevladava virus gripe tip A, iako raste i udio gripe tip B. Kada se očekuje smirivanje sezone, za Media servis je rekla Goranka Petrović iz Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Smirivanje sezone

"Najveći broj oboljelih zabilježen je upravo u ovom prošlom, šestom tjednu kada je prikupljeno oko 9500 prijava. Približavamo se vrhuncu sezone, a očekujemo da bi vrhunac trebao biti još sljedećih tjedan-dva. Nakon toga, broj oboljelih bi se trebao smanjivati."