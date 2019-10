Divjak: Dijalog nema alternative, situacija je neodrživa

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak u srijedu je uoči sjednice Vlade ponovno istaknula važnost dijaloga između sindikata u školstvu i Vlade o koeficijentima plaća te poručila da je trenutna situacija zbog dugotrajnog štrajka prosvjetara neodrživa. Na jučerašnjem sastanku ministara i HNS-a, istaknula je ministrica Divjak, govorilo se o tome da će u sljedećih nekoliko dana održati sastanak sa sindikatima u obrazovanju.

"Dijalog nema alternative. Ovakvu situaciju ne možemo više održavati. Bez obzira na sve drugo, moramo se izmaknuti iz procesa koji je sada zakočen i u prvi plan staviti učitelje, učenike i roditelje, koji ne mogu ovu situaciju iznositi na ovaj način", poručila je.

Sindikati ne pristaju da je rješenje problema podizanje osnovice za sve. Kada se svima apsolutno podižu određeni iznosi temeljem postotaka, onda je relativno zaostajanje učiteljskih plaća, u odnosu na plaće u javnim službama, još više, pojasnila je ministrica. Stavila se, tvrdi, na raspolaganje kako bi otvorili dijalog i došli do kvalitetnog kompromisa. Naglasila je da sa sindikatima moraju razgovarati i vidjeti koje bi kompenzacijske mjere premostile trenutnu situaciju do donošenja nove uredbe o koeficijentima. Također, na dnevnom redu današnje sjednice Vlade je dodjela statusa službene osobe učiteljima i suradnicima u školama i fakultetima prema Kaznenom zakonu.

"To se desetljećima pokušavalo napraviti, danas ćemo na Vladi imati zakonsku regulativu koja to točno predviđa. Mislim da je to važan iskorak vezan uz njihov status", poručila je Divjak.