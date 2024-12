Distributeri pirotehnike upozoravaju na opasnu praksu: 'Petarde se i dalje naveliko kupuju, crno tržište cvjeta'

Premda je korištenje vatrometa, raketa i druge pirotehnike službeno dozvoljeno tek od jučer, već tjednima se na ulicama mogu čuti zvukovi koji, posebice ove godine, zvuče manje poput pucnjave, a više poput snažnih detonacija. I premda je kupnja i korištenje petardi za građane zabranjena još od 2021. godine, oni ih svejedno u velikim količinama nabavljaju preko interneta ili, još gore, od lokalnih "proizvođača" iz kućne radinosti. Osim što rukovanje opasnim i nedozvoljenim sredstvima može rezultirati teškom tjelesnom ozljedom, posebno u rukama djece, nekontrolirana prodaja pirotehnike šteti i lokalnim distributerima koji posluju legalno.

– Situacija nije dobra i postaje sve gora, u Hrvatsku na šleperima dolaze tone i tone pirotehnike koja je u Hrvatskoj zabranjena i nije prošla nikakvu kontrolu. Govorimo o petardama koje su zbog opasne količine baruta više poput bombi ili granata. Ljudi danas mogu nabaviti sve što žele preko interneta, i to će im biti dostavljeno na kućni prag. Došlo je do prave eksplozije na crnom tržištu, posebno sad, a nama istovremeno prodaja postojano pada, trenutačno smo na otprilike 20 posto gubitka u odnosu na prethodne godine – napominje Franjo Koletić, vlasnik i direktor Mirnovec Grupe te potpredsjednik Strukovne pirotehničke udruge.

Smatra da je upravo zabrana petardi stvorila nered na tržištu koje je danas nemoguće kontrolirati, a glavni je to povod i za sve veću proizvodnju petardi i druge pirotehnika iz garaža i podruma raznih amatera. – Ako nešto ne mogu kupiti legalno, onda će neki to pokušati proizvesti u kućnoj radinosti, čime dovode u opasnost sebe i druge što je opasno i za svaku osudu. Čim nešto zabraniš, to postaje svima zanimljivo i zato je zabrana petardi stvorila jednu opasnu i nekontroliranu situaciju – ističe.

Slaže se s njim i Tomir Sokolić, tajnik udruge te vlasnik Jorge pirotehnike iz Križevaca. – Prodaja petardi je do 2020. godine činila gotovo 50 posto tržišta, i sad je to prešlo u divlje internetsko tržište, a mi imamo ogromni cirkus. Nije ni čudo što raste broj ozljeda od petardi. Pada i promet, prema mojim informacijama čak 50 posto trgovina pirotehnikom nakon 2020. godine morale su zbog financijskih gubitaka zatvoriti – govori.

Prodaja, međutim ide dalje, a trgovine se moraju prilagoditi novim trendovima. Petarde i redenici su zabranjeni, no zato je dopušteno korištenje druge pirotehnike kategorija F2 i F3. Mogu ih, napominju ipak u policiji, koristiti samo osobe starije od 18 godina, te samo do 1. siječnja, odnosno do Nove godine, a riječ je o raketama, vatrometnim baterijama, fontanama i sličnim sredstvima. Sve više gradova u Hrvatskoj odustaje od vatrometa te se odlučuje za raskošne svjetlosne predstave, a i među stanovnicima sve popularnije postaje pirotehnika s raznim svjetlosnim efektima. – Govorimo o tzv. box vatrometu, fontanama, vulkanima, sve što može stvoriti poseban audiovizualni doživljaj – kaže direktor Mirnovca.

Policija, inače, već 30 godina provodi akciju "Mir i dobro" kojom upozoravaju na važnost propisnog korištenja pirotehnike te opasnosti do kojih može doći neopreznim rukovanjem. Od adventa ove godine, kaže pomoćnik načelnika Sektora za javni red i sigurnost policijske uprave zagrebačke Tomislav Krtinić, zbog pirotehnike došlo je do ozljede četvorice maloljetnika, od kojih su dvije teške.

– Jedno dijete moglo bi ostati bez vida. U svim slučajevima riječ je bilo o lošoj dječjoj igri, zlouporabi pronađene pirotehnike ili spajanju manjih smjesa petardi u veće kako bi detonacija bila jača – kazao je. Postoji opasnost od pirotehnike koja nije ispitana i provjerena od nadležnih institucija te su u policiji svjesni da ju mnogi kupuju preko interneta. Naglašavaju zato da kupovina "ispod pulta" zna biti najopasnija kupovina. – Naše Ravnateljstvo civilne zaštite rade na tome da se ta praksa suzbije. Ne preporučujemo kupnju pirotehnike, no ako to već moraju, neka je građani radije kupuju od legalnih uvoznika – rekao je. Policija je nedavno zaplijenila i ogromnu količinu ilegalne pirotehnike. Čak dvije tone razne robe bez deklaracije na hrvatskom jeziku skrivao je vlasnik trgovine na Trešnjevci, i to u prostoriji namijenjenoj osoblju.

