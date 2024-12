Dijagnosticirali mu tumor na mozgu, odbijali ga operirati, a onda se dogodilo čudo: 'Za mene su oni heroji'

Ova godina pokazala nam je svima u kakvom nam je stanju zdravstveni sustav. Pravi skandal nastao je kada je uhićen bivši ministar zdravstva Vili Beroš, a sve nakon toga samo je produbilo rane koje hrvatsko društvo ionako već dulje vrijeme osjeća. No, pored korupcija i problema s kojima se svakodnevno susrećemo, postoji i druga strana. Ta druga strana možda nije dobivala dovoljno medijskog prostora zbog afera koje su preplavile javnost. No, mora se reći da je mnogo života spašeno i da puno doktora i doktorica diljem Hrvatske i dalje svoj posao radi u miru, tiši i s jednim ciljem - da pomogne. Na sve dobro što se događa podsjetio nas je naš čitatelj Krunoslav Ris. On je napisao emotivno pismo u kojemu se zahvaljuje doktorima koji su mu spasili život nakon što se susreo s teškom dijagnozom tumora na mozgu. Pismo prenosimo u cijelosti:

- Dok pišem ove riječi u novogodišnjoj noći, razmišljam o trenutku koji mi je promijenio život. Godine 2011. suočio sam se sa zastrašujućom dijagnozom – tumorom na mozgu. Očaj i bespomoćnost postali su moji svakodnevni pratioci dok mi je osam neurokirurga govorilo da operacija nije opcija ili da se vratim kad potpuno izgubim vid. Ali onda se dogodilo čudo. Profesor Josip Paladino, dr. med., rekao je: - Nema problema, operirat ćemo.

Zahvaljujući njegovoj stručnosti i hrabrosti danas sam potpuno zdrav i bez simptoma. Nakon operacije, moj oporavak povjeren je prof. dr. sc. Željki Petelin Gadže, koja me svojim znanjem, empatijom i humanošću podržavala u teškim trenucima moje postoperativne njege. Za mene su oni heroji. Ali oni nisu samo moji heroji – oni su heroji cijelog našeg društva.

Nažalost, zdravstveni radnici u Hrvatskoj često su marginalizirani. Zdravstveni sustav sve se više povezuje sa skandalima i korupcijom, što baca sjenu na predani rad stručnjaka koji neumorno rade za dobrobit svojih pacijenata.

Liječnici poput profesora Paladina i profesorice Petelin Gadže dokazuju da postoje pojedinci koji svoj život posvećuju pomaganju drugima, često nauštrb vlastitog života i dobrobiti. Njihov trud nije adekvatno prepoznat – ni financijski ni društveno.

Rješenje je u sustavnoj promjeni. Vrijeme je da se pravedno nadoknadi njihov rad kako bi se osjećali motiviranima i cijenjenima. Vrijeme je da se smanje liste čekanja kako bi se osigurala pravovremena zdravstvena skrb. Vrijeme je da se ulaže u zdravstveni sustav kroz modernizaciju infrastrukture i uvjete rada. Vrijeme je da se provedu reforme koje daju prioritet pacijentima i stručnoj izvrsnosti. Vrijeme je za zahvalnost i nada u budućnost.

Kako je ova godina na izmaku, želim izraziti svoju zahvalnost zdravstvenom sustavu i stručnjacima koji mijenjaju živote u Hrvatskoj. Pozivam vas da ne dopustite da vas negativni medijski naslovi uvjere kako su svi zdravstveni radnici isti. Postoje ljudi poput spomenutih doktora – pojedinci koji su tu za nas kada ih najviše trebamo - napisao je Krunoslav Ris.

Podsjetio nas je ovim da i dalje postoje ljudi na koje se možemo osloniti. I dalje postoje ljudi koji će nam prvi dati maramicu da obrišemo suze, ali i prvi će nas zagrliti kada pobijedimo sve nedaće. Drugo mišljenje uvijek je važno i trebamo ga tražiti, baš kao što je i ova druga strana zdravstva. To je ona lijepa strana koja nam daje nadu u bolje sutra. Hvala svim onima koji ljudski život i dalje vide kao najvredniju stvar na ovom svijetu i prema njemu se tako i odnose. Znamo da biti liječnik nije samo posao i zato - Hvala vam!

