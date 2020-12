Detalji spajanja Hrvatske: Prvih mjeseci preko Pelješkog mosta kamioni neće voziti

Pelješki most, najvažniji infrastrukturni projekt u Hrvatskoj, s Novom godinom ulazi u svoju zadnju godinu izgradnje. Hrvatska će tako 2021. napokon biti spojena. No to spajanje nije prošlo bez problema koje je donijela pandemija koronavirusa, ali i brojne žalbe za natječaje za gradnju mosta i pristupnih cesta. Most će biti završen prije nego pristupne ceste, no bez obzira na to, u Hrvatskim cestama osmislili su plan za puštanje prometa preko mosta čim za njega dobiju uporabnu dozvolu.

Spasiti Ston od kamiona

U Cestama očekuju da će radovi na mostu biti gotovi najkasnije do kraja sljedeće godine pa bi most, dakle, mogao biti pušten u promet u prvom mjesecu 2022. Kako pristupne ceste tad još neće biti gotove, plan je da se izgradi čvor Brijesta preko kojeg bi se most spojio na postojeću cestu na Pelješcu. Osim tog čvora, potrebno je izgraditi i nešto više od kilometra ceste između njega i mosta. U HC-u objašnjavaju da je čvor Brijesta bio predviđen kao dodatna faza u budućem projektu povezivanja Orebića i Korčule, no s obzirom na to da je sad jasno da most i pristupne ceste neće biti gotovi u isto vrijeme, odlučili su se za gradnju tog čvora već sad.

Naime, pristupne ceste trebale bi biti gotove do srpnja 2022. pa bi razmak između njihova puštanja u promet i potpunog završetka Pelješkog mosta mogao biti šest mjeseci. A da bi operacionalizirali zamisao s čvorom Brijesta, u HC-u kažu da moraju prvo provesti izmjene dokumentacije i to prezentirati ministarstvima graditeljstva i prometa. Naime, za vrijeme dok se na završe pristupne ceste, objašnjavaju, bit će potrebno napraviti distribuciju prometa pa će tako teretna vozila i dalje ići preko Neuma, dok će mosta biti otvoren za osobna i dostavna vozila te autobuse. Usto, potrebno će biti i preusmjeravanje prometa na Pelješcu za Orebić i Ston.

VIDEO Ministar Butković o izgradnji Pelješkog mosta

Bitno je, napominju, da vozila koja idu za Orebić ne idu na Dančanje jer postoji i druga cesta za koja se za tu svrhu može koristiti i koja se već koristi. U tijeku je natječaj za izradu glavnog projekta s provedbom upravnog postupka ishođenja građevne dozvole čvora Brijesta, vrijedan 900.000 kuna. Ponude su otvorene i sad se čeka odluka o odabiru. Nakon toga slijedi i javni natječaj za izvođenje radova. U HC-u kažu da se sad lokalnom cestom na Pelješcu voze šleperi i dostavna vozila za gradilište, ali da bi takva vozila zakrčila promet kad se on bude povećao puštanjem vozila preko mosta. Napominju da je postojeća cesta na Pelješcu dosta zavojita i jako strma. A od kamiona bi se za to vrijeme spasio i Ston dok se na izgradi obilaznica. China Road and Bridge Corporation obvezao se izgraditi Pelješki most u roku od 36 mjeseci od dana uvođenja u posao, dakle do 31. srpnja 2021. To je inače pola godine kraći rok od onog koji se tražio u natječaju. No zbog koronavirusa dinamika radova na mostu se poremetila iako radovi na tom gradilištu nisu nikad stali. Stoga će most biti gotov nekoliko mjeseci kasnije, a to će se sve, kažu u HAC-u, regulirati aneksom ugovora.

To je prvenstveno važno zbog financiranja, odnosno izbjegavanja financijske korekcije jer se gradnja mosta kao i cijeli projekt cestovnog povezivanja južne Dalmacije, koji uključuje gradnju mosta i pristupnih cesta, sufinancira iz fondova EU. Rok izgradnje, naime, bio je jedan od uvjeta odabira kineske ponude za gradnju mosta. Aneks ugovora stoga prije potpisivanja, objašnjavaju u HC-u, ide na mišljenje u SAFU (Središnju agenciju za financiranje i ugovaranje). A razlozi za produženje roka su, napominju, nemogućnost dolaska radnika i resursa iz Kine zbog koronakrize kao i nemogućnost odlaska hrvatskih nadzornih inženjera u kineske pogone u kojima se proizvode dijelovi za Pelješki most. Zbog toga će se radovi produžiti za otprilike 3,5 mjeseca.

Rekordni proboj tunela

U HC-u pri tome ističu da ugovor ne traje koliko i radovi jer su u to uključeni još i tehnički pregled, izdavanje uporabne dozvole, uklanjanje nedostataka, a to je onda sve skupa pet do šest mjeseci. No u HC-u kažu da bi sa Strabagom mogli potpisati aneks ugovora kojim se skraćuje rok izgradnje dionice od Duboke do Zaradeža. Austrijanci su, naime, u rekordnom roku probili tunel Debeli brijeg na toj trasi, dug 2,4 kilometra, i to 74 dana prije planiranog roka. Rok za izgradnju tog dijela pristupnih cesta je 33 mjeseca, odnosno do 13. kolovoza 2022., no on bi se mogao skratiti za barem mjesec dana. Grčki Avax pak stonsku obilaznicu mora izgraditi do 5. travnja 2022., odnosno u roku od 28 mjeseci. U početku je bilo problema s radovima na toj dionici, no i oni su se u međuvremenu, navode u HC-u, zahuktali. U Cestama kažu da im je drago da se u javnosti za pristupne ceste Pelješkom mostu sve više shvaća da se radi o zahtjevnim radovima na teškom terenu za koje je potreban ogroman angažman i radnika i mehanizacije.

– Unatoč svim izazovima na koje smo naišli u ovom projektu, poput koronakrize i brojnih žalbi, ipak ćemo uspjeti Hrvatsku spojiti sukladno svim terminskim planovima cjelokupnog projekta. Stoga sam jako ponosan na sve koji su uključeni u ovaj strateški projekt – poručio je predsjednik Uprave HC-a Josip Škorić.