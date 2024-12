Detalji istrage tragedije u Prečkom: Policija prikuplja obavijesti i od zdravstvenih djelatnika

Završen je očevid nakon tragedije u Osnovnoj školi Prečko gdje je 19-godišnjak nožem ozlijedio djecu i učiteljicu te jedno dijete usmrtio, a u policiji ističu da u nastavku istrage prikupljaju obavijesti i od zdravstvenih djelatnika jer je napadač već bio evidentiran zbog psihičkih smetnji. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina rekao je za Novu TV da će se o motivu moći govoriti tek nakon kriminalističkog istraživanja. Ispričao je da je policija vrlo brzo došla na mjesto događaja, povukli su sve raspoložive snage i u suradnji s građanima brzo locirali napadača kojeg su potom uhitili.

Načelnik zagrebačke policije Marko Rašić kazao je da je očevid na mjestu zločina završen, a i dalje se provode "određene dokazne radnje" i daljnja kriminalistička istraživanja. Na pitanje je li itko imao informaciju što napadač smjera, za RTL Danas je odgovorio da nitko nije imao nikakvu informaciju. "Sve činjenice će se utvrditi i vrlo brzo ćemo imati složen mozaik što se događalo u školi", poručio je. "Dojavu smo dobili u 9,49 sati i već u 10,01 policija je uočila počinitelja. Pristupilo se njegovom uhićenju. Prilikom uhićenja pokušao je izvršiti samoubojstvo, u čemu su ga spriječili policijski službenici", rekao je Rašić.

Na novinarsku tvrdnju da se to dogodilo u blizini, u zgradi Doma zdravlja, te upitan kako je to izgledalo i je li policija prvo pokušala pregovarati s njim, Rašić je kazao da nisu pregovarali te da je uhićen čim je uočen. Rašić je rekao i da je policija obavila razgovore s njegovim roditeljima kao i niz razgovora i s drugim osobama za koje pretpostavljaju da mogu dati određene činjenice važne za kriminalističko istraživanje.

Napadač je u bolnici i čuva ga policija, a istražitelji će s njim razgovarati kada se oporavi. "Nije bilo mogućnosti da se s njim obavi razgovor, on je zbrinut u zdravstvenoj ustanovi", kazao je Milina. "Provode se hitne dokazne radnje, prikupljaju se obavijesti od svih koji mogu dati relevantna saznanja. Međutim, on nije zabilježen kao počinitelj kaznenih djela. U policijskoj evidenciji postoje dva sigurnosna 'događaja' - on nije prijetio ili se ponašao ugrožavajuće za druge osobe", objasnio je Milina.

Poznato je da je počinitelj pohađao OŠ Prečko, no potrebno je utvrditi sve informacije kako bi se moglo govoriti o motivu i poveznicama sa zločinom. "Radi se o određenim psihičkim poteškoćama i liječenjima. Sve će se to utvrditi, policija će provesti istraživanje i o tome obavijestiti DORH", rekao je Milina. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je ranije da je napadač već bio evidentiran zbog psihičkih smetnji, a Ministarstvo zdravstva potvrdilo je Hini da je pokrenulo zdravstvenu inspekciju u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru gdje se liječio osumnjičeni 19-godišnjak.

Mediji prenose da je majka napadača za sina ispričala kako je par puta bio na psihijatriji u Jankomiru gdje je, navodno, upozoravala liječnike da ga zadrže na liječenju, ali oni su ga pustili kući. Rašić je precizirao da će 19-godišnjak biti prijavljen za teško ubojstvo i za četiri kaznena djela teškog ubojstva u pokušaju.

