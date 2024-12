'Dao mi je prazne papire, pitao sam što je to, a onda me udario šakom. Kada se potom sručio na mene...'

- Novinar sam više od trideset godina, u ratu sam bio, a nisam nikada ovako nešto doživio – započinje Dario Topić, glavni urednik osječkog lokalnog portala Komarilos, kojega je, kako je prijavio policiji, pretukao poduzetnik Damir Taslidžić. Taslidžićevoj tvrtki Elektromodul istječe desetogodišnja koncesija, a Grad Osijek neće je produžiti pa će od 1. siječnja osječki parking biti pod gradskim sustavom, što je povijesna odluka o kojoj je pisao i portal Komarilos.

- Komarilos se bavi lokalnim, komunalnim temama, a prateći priču oko parkinga, doznali smo i kako stanari koji su ranije kupovali povlaštene mjesečne karte, neće moći produžiti te karte za prosinac, dakle za posljednji mejsec koncesije, već će morati kupovati one dnevne. Primjerice, umjesto 6,5 eura na mjesec, plaćat će 9,5 eura dnevno, što nije korektno prema građanima nakon ukupno 26 godina koncesije. Pisali smo i o detaljima posljednjeg koncesijskog ugovora, sve su to javno dostupni podaci, dakle nije se radilo o nikakvoj golemoj aferi – pojašnjava Topić.

- Damir Taslidžić me u srijedu nazvao i rekao neka dođem k njemu u ured jer ima dokaze oko malverzacija s koncesijom pa bi mi volio to pokazati, prije nego odnese na policiju, a ako ja to ne želim, dat će dokumente kolegi Dragi Hedlu. Rekao sam da se mi ne bavimo velikim aferama, već komunalnim, pa neka slobodno zove kolegu Hedla, na što je on nastavio inzistirati da te dokumente i dokaze pokaže meni, da je navodno obavijestio o svemu i premijera Andreja Plenkovića – dodaje naš sugovornik.

Dario Topić na koncu se zaputio u Elektromodul, službeno se predstavio zaposlenicima koji su ga uputili u Taslidžićev ured. - Bilo je tamo drugih zaposlenika, Taslidžić mi je rekao neka prođem na drugi kraj i sjednem na kauč pa će mi ubrzo donijeti papire. Sjeo sam, on mi je prišao i predao papire te ostao stajati kraj mene. Pogledao sam i vidio da su potpuno prazni. Pitao sam što je to, a on mi je "odgovorio" tako da me šakom udario u arkadu s jedne strane i rekao "E to ti je to", pa odmah potom šakom i s druge strane u arkadu. Odletjele su mi naočale, bio sam potpuno šokiran, a on se zatim sručio na mene rukama, laktovima, nogama. Nadao sam se da će nas netko rastaviti, no nitko nije reagirao. Dok me tukao, cijelo mi je vrijeme psovao i spominjao ime mog portala – priča Topić.

Sve je trajalo, dodaje, minutu do minutu i pol. - Valjda se umorio pa je prestao, to je čovjek od 75 godina. Mislio sam da je gotovo pa sam krenuo tražiti naočale, zujalo mi je u glavi, nisam vidio, primijetio je što radim pa je pokupio moje naočale i dodao mi ih, a kada sam ih uzimao, opet me udario. Počeo sam trčati prema izlazu, a on je krenuo za mnom i udarao me po leđima. Rekao mi je: "Idi me sad prijaviti policiji, p... ti materina, i okani me se" – govori Topić.

Dario Topić prijavio je sve policiji i Hrvatskom novinarskom društvu, tražeći zaštitu. Damir Taslidžić potom je otišao u BiH, što nam je sam potvrdio. Optužbe za napad na novinara i urednika Topića nije htio komentirati. - Ne dajem nikakve izjave za nikakve medije, ali mi je žao da ne mogu. Doći će vrijeme kada će cijela Hrvatska doznati istinu. Otišli smo vozač, supruga i ja u Međugorje, vraćamo se upravo u Hrvatsku, imam danas neke sastanke u Zagrebu, a večeras se kasno vraćam u Osijek i sutra ujutro ću se odazvati policiji da vidim jesam kriv. Moja obrana je samo istina – kazao nam je Damir Taslidžić u kratkom telefonskom razgovoru u petak oko 13.30 sati.

