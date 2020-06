Bernardić: Produžit ćemo mjere oporavka gospodarstva i turizma, ali i povećati poljoprivrednu proizvodnju

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić u petak je u Makarskoj rekao kako je jedan od prvih zadataka Restart koalicije da produži mjere oporavka gospodarstva i turizma.

Rekao je i da žele napraviti sve što je u njihovoj moći kako bi ljudi koji žive od svog rada, ovdje na obali - ribari i turistički djelatnici - jednostavno moli lakše proći kroz ovu krizu.

Osim što će PDV u turizmu smanjiti na 10 posto, najavio je i da će, nakon formiranje hrvatske Vlade, poduzeti druge interventne mjere u turizmu te pomoći malim iznajmljivačima koji u ovo vrijeme teško pronalaze goste.

Stvorit ćemo pozitivnu investicijsku klimu koja je nužna jer Hrvatska sada ne koristi svoje potencijale, istaknuo je Bernardić.

Ustvrdio je kako je Hrvatska u zadnje četiri godine opterećena korupcijom i lopovlukom, a da je novac odlazio u privatne džepove umjesto u bolji život građana.

Smanjit ćemo stoga opterećenje na investicije koje na taj način mogu mijenjati strukturu hrvatskog gospodarstva te ćemo porez na reinvestiranu dobit spustiti na nula posto koliko će iznositi i porez na plaće do 5000 kuna, dodao je.

Bernardić je rekao i kako žele povećati poljoprivrednu proizvodnju na razinu samodostatnosti, digitalizirati cijelu zemlju čime država može i treba biti bliže građanima.

"Smanjit ćemo brojne općine i gradove koji ne ispunjavaju svoju svrhu te donijeti zakon o porijeklu imovine i reformirati pravosuđe jer borba protiv korupcije je ključna borba za Hrvatsku", poručio je.

"Mi nećemo dizat prst. To nije naš cilj, ali dobro je da i iz HDZ-a priznaju da žena treba imati dostojan pobačaj, kao što je i dobro da su donijeli Istanbulsku konvenciju jer to su civilizacijski iskoraci, po tome će ostati zapamćeni i to je jedina dobra stvar koju su napravili u zadnje četiri godine", zaključio je Bernardić u Makarskoj.