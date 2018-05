Dalić preživjela do nagodbe, partneri od Plenkovića traže da sve istraži DORH

Priča o mailovima i u Saboru

Saborska oporba jučer je dala do znanja da neće dopustiti da se priča o mailovima između Martine Dalić i neformalnih autora lex Agrokor ohladi. U tome im je pomogao novi saborski poslovnik, po kojemu se točke koje su na dnevnom redu više od dva mjeseca moraju raspraviti u roku od tjedan dana ako to zatraži najmanje 30 zastupnika. Most i SDP prikupili su potpise za dva takva zahtjeva – osnivanje istražnog povjerenstva za Agrokor i izmjene Zakona o sprječavanju sukoba interesa po kojima bi se pred nadležnim Povjerenstvom mogao ispitivati i sukob interesa izvanrednih povjerenika. Mostov prijedlog potpisali su i donedavni zastupnici vladajuće većine iz Hrasta i Nezavisnih za Hrvatsku, a obje točke na raspravu moraju doći do idućeg petka. Tako da će idući u danu u Saboru politički biti dinamični, a budući da gotovo svaki dan izlaze novi mailovi – intrige i krimića neće nedostajati.