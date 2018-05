Ove SMS-ove vrha vlasti je Todorić proslijedio. Eksperti: Podvalili su mu lažne poruke!

Nakon mailova, u javnost su brzo procurila saznanja da postoje i SMS-ovi vezani uz aferu Agrokor. Večernji list je u posjedu tri takova SMS-a koji bi trebali sugerirati prikrivanje afere koju navodno dogovaraju Martina Dalić i premijer Andrej Plenković! Iz krugova osoba kojima su ti SMS-ovi dati na ekspertizu saznaje se da je “riječ o lažnim, “fake” porukama i očitoj podmetačini”.

– To je prava amaterska sprdnja i očito je gospodinu Todoriću, ako je istina da su SMS-i došli preko njega, podmetnuto, kaže jedan od stručnjaka.

Nova dimenzija intrige

Političko-gospodarski krimić nakon što su u javnost dospjeli e-mailovi M. Dalić i konzultanata koji su kreirali lex Agrokor, a potom na njemu zaradili, dobio je tako novu dimenziju intrige. Naime, iz Hrvatskog helsinškog odbora priopćili su da im je vlasnik posrnulog koncerna Ivica Todorić poslao materijal koji, navodno, duboko kompromitira ljude u vrhu Vlade.

– Prema informaciji kojom raspolažemo, navodno je isti materijal predan 14. travnja tadašnjem glavnom državnom odvjetniku Dinku Cvitanu – priopćio je HHO. U udruzi tvrde da je riječ o nastavku elektroničke prepiske između neformalnih autora lex Agrokor, ali i SMS-ovima iz vrha Vlade. HHO je o svemu izvijestio predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović i glavnog državnog odvjetniku Dražena Jelenića te će, ne reagira li DORH promptno, cijelu priču početkom idućeg tjedna pustiti u javnost.

– Ja te SMS-ove imam tu pred sobom, a jesu li oni autentični, neka provjeravaju oni koji su za to nadležni, kaže Ivan Zvonimir Čičak iz HHO-a. No, nakon prvih saznanja o sadržaju navodnih SMS-ova između premijera, M. Dalić i bivšeg financijskog direktora Agrokora Ivana Crnjca, čini se da je riječ o falsifikatu i pokušaju manipulacije. U prvom SMS-u koje je vidio Večernji list Dalić prijeti zatvorom Crnjcu ako ne “lobira za potpis (valjda Todorića o izlasku)”, a Damiru Kuštraku, članu NO-a Agrokora prijeti da ili nek se pridruži, ili nek prekriži svoju i karijeru sebi bližnjih. U Uredu predsjednice potvrdili su da je Čičak u utorak bio kod predsjednice RH, razgovarali su u četiri oka, a Čičak joj je donio kopije e-mail i SMS prepiske. Predsjednica je te kopije dostavila DORH-u.

– Potvrđujemo da je zaprimljena kopija. Sadržaj i autentičnost predmeta mogu komentirati samo nadležne institucije – poručili su na Pantovčaku. U Vladi, pak kažu da nemaju nikakvih saznanja o SMS-ovima. U drugom mailu kojeg je dobio Večernji navodno se Martina dogovara s premijerom oko preusmjeravanja interesa javnosti s INA-e, pa da treba lansirati aferu Agrokor. Premijer bi tu izbjegavao termin “nacionalizacija”, ali poručuje Martini da “svećenik”, dakle Petrov i IT (Todorić) ništa ne smiju saznati.

Izostaju ključni dokazi

Treći je SMS “najvatreniji”, jer navodna i uzrujana Martina premijeru poručuje: Riješimo se Ramljaka i pošaljimo nekog tko će uistinu uništiti dokaze, a ne otkrivati afere”. Optužuje Ramljaka što je u Večernjak “pustio sve”. Martina je zabrinuta i kaže “ako trag novca dovede do nas, padamo. Ne samo ja, već i ti. Ja uvijek mogu reći da si ti idejni začetnik”. Tu navodni premijer smiruje Martinu i poručuje da “ništa nije izgubljeno, niti gotovo”.

Temeljem uvida u ove SMS-e stručnjaci tvrde da izostaju ključni dokazi da je prepiska prava, To je moglo učiniti svako dijete s dva mobitela. No, bez obzira, to je bilo dovoljno da koalicijski partneri HDZ-a zatraže hitan sastanak vladajuće koalicije, a oglasio se i šef SDSS-a Milorad Pupovac.

– Klub SDSS-a smatra da je neophodan hitan sastanak vladajuće koalicije kako bi se raspravila novonastala situacija. Smatramo da je neophodno jasno zaštititi sve što Vlada pozitivno čini u slučaju Agrokor od onoga što na to na bilo koji način baca sjenu ili stvara teret – kaže Pupovac.