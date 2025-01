Dabro ultimatumom uvukao paniku u Vladu, iz DP-a smiruju situaciju, Kukavica: 'Siguran sam u njegov glas'

Predsjednik Kluba DP-a Ivica Kukavica poručio je u srijedu, nakon što je Josip Dabro uvjetovao podršku Vladi kao 76. ruka u Saboru smjenom predsjednika Uprave Hrvatskih šuma, da je siguran da je većina stabilna i da će Dabro glasati i za novog ministra "bez obzira na Hrvatske šume". "Postoje neke stvari o kojima pričamo s našim partnerima, ne samo ova dva dana nego već nekoliko mjeseci. Potpuno sam siguran da je većina stabilna i da je kolega Dabro dio vladajuće većine", poručio je Kukavica upitan o Dabrinu ultimatumu koji je postavio Vladi. A taj je da neće biti 76. ruka potpore vladajućoj koaliciji ako se do petka, kada je u Saboru na dnevnom redu i glasanje, između ostalih, i o njegovu nasljedniku na čelu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, ne smijeni predsjednika Uprave Hrvatskih šuma, HDZ-ova Nediljka Dujića.

VEZANI ČLANCI:

U izjavi za RTL poručio je da je to uvjet DP-a, da bi nakon jučerašnjeg koalicijskog sastanka u Banskim dvorima predsjednik stranke Ivan Penava poručio da "DP ne uvjetuje ništa". Upitan je li Dabro ishitreno izjavio da postavlja taj uvjet i je li govorio u svoje osobno ime ili u ime DP-a, Kukavica je odgovorio da se to treba pitati njega. "Kao što sam već rekao, postoje neke koalicijske teme koje komuniciramo nekoliko mjeseci, i ne bih dalje od toga. Morat ćete to pitati njega, nisam ga jučer uspio previše vidjeti", rekao je predsjednik Kluba DP-a kojeg Dabrina izjava nije iznenadila. "On želi najbolje Hrvatskim šumama, poljoprivredi i stočarstvu, gledajući njegov rad kao, sada već bivšeg ministra, apsolutno je sve radio u interesu tih najugroženijih skupina", kazao je. Nije htio otkriti ni je li već dogovorena promjena Uprave Hrvatskih šuma. "To ćete morati pitati predsjednika stranke, on je bio na koordinaciji s premijerom", dodao je. Uvjeren je da će u petak sve s dnevnog reda biti izglasano, pa tako i novi ministar koji dolazi iz njihove kvote, David Vlajčić, te da će glasati i Dabro "bez obzira na Hrvatske šume".