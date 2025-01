Josip Dabro odbio je potpisati razrješnicu ikome od članova Uprave Hrvatskih šuma

Priča o pucanju potpredsjednika Vlade Josipa Dabre iz pištolja kroz prozor automobila u pokretu garnirana je jučer nizom kuloarskih informacija, od kojih je mnoge podgrijala i Dabrina izjava za 24 sata po kojoj mu politički protivnici smještaju zbog pokušaja da uspostavi red u Hrvatskim šumama (HŠ). Tim je optužbama sada bivši ministar poljoprivrede u dobroj mjeri zahvatio i premijera Andreja Plenkovića, tvrdeći kako se on, u najmanju ruku, oglušio na upozorenja o kriminalu u ovom državnom poduzeću, na što je Uprava HŠ reagirala priopćenjem kojim Dabrine navode nazivaju neutemeljenima i neistinitima i poručuju kako posluju u skladu sa zakonom, "s naglaskom na odgovorno upravljanje šumskim resursima". "Također, svatko tko ima saznanja vezana za nepravilnosti ili nezakonite radnje može i treba prijaviti iste nadležnim tijelima", poručili su iz HŠ-a.

U DP-ovi kuloarima danas se, međutim, moglo čuti kako je ministar poljoprivrede, koji po funkciji ujedno predstavlja Skupštinu HŠ-a, izvješće ovog državnog poduzeća za 2023. godinu potpisao tek nakon što je provedena dodatna revizija društva, a koja, tvrde naši izvori, sugerira kako je počinjena velika šteta za HŠ. Dabro je, međutim, odbio potpisati razrješnicu ikome od članova Uprave društva, tvrde ovi izvori.

Skupštine državnih poduzeća, naime, svake godine odlučuju o prihvaćanju izvješća državnih poduzeća za prethodnu godinu, a nakon toga potpisuju razrješnice, koje bi imale značiti da se skupština slaže s postupanjem uprave, koja nakon toga ne snosi nikakvu odgovornost za postupanje i rezultate poduzeća za izvještajnu godinu. Ukoliko skupština društva, u ovom slučaju ministar poljoprivrede, ne potpiše razrješnicu, uobičajeno se to tumači kao signal upravi da se svojevoljno makne, jer više ne uživa povjerenje predstavnika vlasnika, u ovom slučaju Vlade, odnosno države. Prvi čovjek HŠ-a Nediljko Dujić, kao ni ostatak uprave HŠ-a ovaj signal, očito, nije prepoznao ili nije želio prepoznati, dok je Plenković Dabri poručio da o navodnim nezakonitostima razgovara s Upravom HŠ-a. Izvori u HDZ-u tumače to kao logičan zahtjev, budući da su Hrvatske šume u sklopu Dabrina resora. Jednako tako, uvjereni su kako aktualne razmirice između Plenkovića i DP-a ne moraju značiti i kraj koalicije, i to prije svega zato što smatraju kako bi razvrgnuće koalicije više štete nanijelo DP-u. "Mi ćemo, ako ništa, završiti u oporbi, a što će oni ukoliko se sada odluče zaoštriti do kraja?", komentirao nam je jedan visokopozicionirani HDZ-ov dužnosnik.

S druge strane, niz je nejasnoća oko Dabrinih tvrdnji o prijetnjama zbog kojih ga, kako tvrde iz DP-a, u posljednje vrijeme štiti policija. Dobro upućeni izvori iz HDZ-ovih redova govore kako se Dabro krajem prošle godine žalio da mu je na jednoj benzinskoj pumpi pristupio pouzdanik Ivke Marića, kojemu je krajem godine određen pritvor zbog "saznanja o sigvurnosnoj ugrozi visokog državnog dužnosnika", pri čemu su se spominjale prijetnje premijeru Plenkoviću. Marića se vezuje uz stranku DOMiNO Marija Radića, koji je, uvjereni su u DP-u, medijima pustio snimke Dabrinog "šenlučenja", no na tvrdnje da je Dabro pod policijskom zaštitom upravo zbog prijetnji iz Marićeva kruga, u HDZ-u neslužbeno pričaju kako te poruke ni sam Dabro nije preozbiljno shvatio, zbog čega je policiji tek sugerirano da obrate pozornost na kretanje DP-ova potpredsjednika Vlade pa su se, tvrde dobro upućeni sugovornici, policajci doista iz predostrožnosti s posebnom pozornošću koncentrirali na kretanje ministra, bez donošenja formalnih mjera zaštite. Treba pritom reći i kako je Marić s DOMiNO-m u javnosti povezan nakon što je svojim ferarijem u izborni stožer dovezao Stjepana Bartulicu, tada netom izabranog eurozastupnika mlade stranke Marija Radića.

A upravo Radića u DP-u predstavljaju kao onog tko stoji iza objavljene snimke Dabrina "pucanja u vazduh", pri čemu se nagađa da Radić time želi svojoj opciji i planiranoj koaliciji s Mostom i Hrvatskim suverenistima za lokalne izbor u svibnju. Svibanjske izbore kuloari tumače i kao glavni "okidač" za aktualne razmirice među glavnim partnerima u vladajućoj koaliciji budući da, čuje se, Plenković još uvijek nije izravno potvrdio da će HDZ podržati DP-ova Domagoja Bilića kao kandidata za gradonačelnika Vukovara iako, tvrde naši izvori, na koalicijskim sastancima počesto spominje DP-ovu podršku HDZ-ovoj listi i kandidatu za Vukovarsko-srijemsku županiju.

Treba još napomenuti, kako su mnogi u HDZ-u u popriličnoj nedoumici zbog poteza predsjednika stranke nakon debakla njihova kandidata na predsjedničkim izborima. HDZ-ovci redom procjenjuju kako bi Plenković ogromnu potporu birača koju je dobio Zoran Milanović trebao, među ostalim, shvatiti kako poruku da uoči lokalnih izbora treba inzistirati na "najboljim, a ne na sebi najdražim kandidatima", procjenjujući istodobno kako su birači pokazali kako to više nije dominantno stvar zaštite vlastitih pozicija, već zahtjev za promjenom politika HDZ-a. Naši izvori ponavljaju i kako je na tu temu kroz protekli tjedan u stranačkim redovima vođen i niz neformalnih razgovora, ali i procjenjuju kako zasad nema kritične mase iz koje bi Plenkoviću došla poruka kakvu je osobno uputio svom prethodniku Tomislavu Karamarku, da "stranka ne može biti talac jednog čovjeka".

