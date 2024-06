Dabro o Ferrariju Bartulice: Prvo sam mislio da je to šala, ne znam koja je poruka. Too much

Novoizabrani europarlamentarac Stipe Bartulica, nakon što je podigao buru u javnosti jer je kazao kako se ''financira od sredstava koja su mu roditelji dali'' prodajom kuće u Gračanima, i u samoj izbornoj noći ponovno je podigao nekoliko obrva. Naime, u stožer Domovinskog pokreta, nakon objave prvih anketa, stigao je u Ferrariju.

On je sam poručio kako je ''sve stekao zakonito'', a cijelu situaciju za RTL prokomentirao je i novi ministar poljoprivrede iz redova DP-a Josip Dabro. On je kazao kako je to - malo previše.

- Ne razumijem tu gestu, ja sam prvo mislio da je šala, sprdnja, ali ne znam koja je poruka, ali to treba pitati njega. Nismo uspjeli razgovarati, samo smo si čestitali i imali medijski dio, ali nismo razgovarali na tu temu - kazao je, pa odgovorio radi li se o nekakvoj poruci javnosti:

- Trebate pitati njega, ja takvu poruku javnosti ne bi slao. Mislim da je to too much - kaže Dabro.

