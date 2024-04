Dabro: DP ostaje jedinstven po pitanju točaka programa koje zahtijevamo

OD IZBORA DO ODLASKA NA PANTOVČAK

Koliko je najduže prošlo od sastavljanja većine? Neizvjesna je bila 2015., Milanović rekorder u 10 dana

Peđa Grbin već je najavio da će možda ''proći i mjeseci'' do sastava novog Sabora, no praksa se u stvarnosti pokazala drugačijom - najduže što je u Hrvatskoj mandataru trebalo da s većinom ode do predsjednika bilo je svega 45 dana